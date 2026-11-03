স্বাস্থ্যবান সমাজ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত চিকিৎসকসকলে অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰিব লাগিব: অশোক সিংহল
স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে অতিক্ৰম কৰিলে গৌৰৱোজ্জ্বল ৮০ টা বছৰ । প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত উপস্থিত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহল...
Published : November 3, 2026 at 7:26 PM IST
ডিব্ৰুগড়: উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ চিকিৎসাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ স্বৰূপ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে ৮০টা বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিলে । সেয়েহে ১৯৪৭ চনৰ ৩ নৱেম্বৰত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ত মঙলবাৰে দিনজোৰাকৈ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰা হয় ।
এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসক, কৰ্মচাৰী, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সমাজৰ লগতে বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তিৰ উপস্থিতিৰে উদযাপন কৰা মুকলি সভাত অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য-পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী অশোক সিংহল মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে ।
দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ জন বেৰী হোৱাইট প্ৰেক্ষাগৃহত এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰা হয় । উক্ত মুকলি সভাতে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতিত 'এমকল' শীৰ্ষক বাৰ্ষিক মুখপত্ৰ খনি উন্মোচন কৰে ।
এই মুকলি অনুষ্ঠানত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিধায়ক ক্ৰমে প্ৰশান্ত ফুকন, চক্ৰধৰ গগৈ, তৰংগ গগৈ, অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জীৱ কাকতিৰ সৈতে বহু সংখ্যক জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক অধ্যাপক, অতিথি আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী উপস্থিত থাকে ।
উক্ত অনুষ্ঠানত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কেইবাটাও বিভাগৰ লগতে কেইবাগৰাকী স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক উৎকৃষ্ট শৈক্ষিক উৎকৰ্ষতা প্ৰেৰণা বঁটা প্ৰদান কৰে । প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ উপলক্ষে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী আৰু অন্যান্য ব্যক্তিসকলে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত থকা ডিব্ৰুগড় চৰকাৰী দন্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু টাটা কেন্সাৰ চেণ্টাৰ পৰিদৰ্শন কৰে ।
স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়
অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ৮০ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰি অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে কয়,"ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় । সেয়ে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ গৰিমা আৰু গৌৰৱ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে আমি সদায় চেষ্টা কৰিব লাগিব । ৰোগীৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে স্বাস্থ্যবান সমাজ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত চিকিৎসকসকলে অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰিব লাগিব । ৰাইজে এই ক্ষেত্ৰত সজাগ সচেতন হ'ব লাগিব । ৰীল লাইফত ব্যস্ত নাথাকি নিজক সুস্থ কৰাৰ বাবে সঠিক খাদ্য গ্ৰহণ কৰি খেল, ব্যায়ামৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব ।"
অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ জন্ম কাহিনী
ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসালয়ৰ জন্মৰ পটভূমি ইংৰাজ শাসনৰ দিনৰে । ইংৰাজ শাসন কালত বৃটিছ সৈন্য বাহিনীৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া জন বেৰী হোৱাইটে ১৯০০ ত ডিব্ৰুগড়ত বেৰী হোৱাইট চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপন কৰিছিল । ইয়াৰ পাছতে ১৯৩৮ চনত সেই সময়ৰ অসমৰ অনুজ্ঞাপত্ৰপ্ৰাপ্ত চিকিৎসকসকলৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত সভাত বেৰী হোৱাইট মেডিকেল স্কুলক এখন পূৰ্ণাংগ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ উন্নীত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত ১৯৪৭ চনৰ ৩ নৱেম্বৰত 'বেৰী হোৱাইট মেডিকেল স্কুল’ক 'অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়’লৈ উন্নীত কৰা হৈছিল ।
অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত কি কি ৰোগৰ চিকিৎসা হয়
অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ২৪ ঘন্টাই ৰোগীৰ চিকিৎসাত নিজক সমৰ্পিত কৰি আহিছে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে । ২৫ টা বিভাগৰ দ্বাৰা অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজক সেৱা আগবঢ়াই আহিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
ইয়াৰ ভিতৰত আছে অৰ্থপেডিক্স বিভাগ, ই এন টি বিভাগ, এনাস্থেচিঅ'লজী, কমিউনিটি মেডিচিন বিভাগ, চকু চিকিৎসা বিভাগ, চৰ্ম ৰোগ বিভাগ, জৈৱ ৰাসায়নিক বিভাগ, যক্ষ্মা ৰোগ বিভাগ, দন্ত চিকিৎসা বিভাগ, পেৰা মেডিকেল বিভাগ, প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী বিভাগ, ফাৰ্মাক'লজী বিভাগ, ফিজিঅ'লজী বিভাগ, ফৰেনচিক মেডিচিন বিভাগ, মাইক্ৰ'বাইঅ'লজী বিভাগ, মানসিক ৰোগ বিভাগ, মেডিচিন বিভাগ, ৰেডিঅ'ডায়েগনচিচ বিভাগ, ৰোগ তত্ত্ব বিভাগ, শিশু চিকিৎসা বিভাগ, শৈল চিকিৎসা বিভাগ, শৰীৰ তত্ত্ব বিভাগ, স্ত্ৰী আৰু প্ৰসূতি ৰোগ বিভাগ, স্নায়ুৰোগ বিভাগ আৰু হৃদৰোগ বিভাগ ।