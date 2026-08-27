ETV Bharat / state

বিদেশী পৰ্যটকৰো পচন্দ অসমৰ মুখা: বাণিজ্যিকীকৰণে সলাইছে ইয়াৰ ছবি

মাজুলীৰ মুখাশিল্প এতিয়া বিশ্বমুখী হৈছে । বাণিজ্যিকীকৰণৰ লগে লগে চাহিদাও বৃদ্ধি পাইছে । অৱশ্যে কৰণীয় বহুত আছে । মুখাশিল্পীৰ চৰকাৰলৈ বিশেষ আহ্বান ।

Assam mask art
অসমৰ মুখাশিল্প (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 27, 2026 at 9:32 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অসমৰ বৈষ্ণৱ সংস্কৃতি আৰু সত্ৰীয়া পৰম্পৰাৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত এক অনন্য লোকশিল্প হৈছে মুখাশিল্প । মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে অংকীয়া ভাওনা আৰু বৈষ্ণৱ ধৰ্মীয় নাট্য পৰম্পৰাত মুখাৰ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে পৌৰাণিক কাহিনীৰ বিভিন্ন চৰিত্ৰক জীৱন্ত ৰূপ দিছিল । অসমত মুখা নিৰ্মাণৰ পৰম্পৰা সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সৈতে গভীৰভাৱে জড়িত হৈ আছে ।

বিশেষকৈ মাজুলীৰ সত্ৰসমূহত এই শিল্পই এক স্বকীয় পৰিচয় লাভ কৰিছে । শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে পৌৰাণিক কাহিনীৰ দেৱ-দেৱী, দানৱ, পক্ষী আৰু অন্যান্য চৰিত্ৰ ৰূপায়ণৰ বাবে মুখাৰ ব্যৱহাৰ জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছিল । তেওঁৰ সৃষ্টিশীল প্ৰয়াসত মুখাই অংকীয়া ভাওনাত এক বিশেষ স্থান লাভ কৰে ।

বিদেশী পৰ্যটকৰো পচন্দ অসমৰ মুখা: বাণিজ্যিকীকৰণে সলাইছে ইয়াৰ ছবি (ETV Bharat)

বৰ্তমান সময়ত মুখাৰ বাণিজ্যিকীকৰণ আৰম্ভ হৈছে । যাৰ ফলত বহু লোকে মুখা প্ৰস্তুত কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে । আকৰ্ষণীয় কথাটো হ'ল যে অসমৰ মুখাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ বিদেশী পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণ অধিক হোৱা দেখা গৈছে । মাজুলীৰ এগৰাকী মুখাশিল্পী অনন্ত কলিতাই এই কথা বৰ্ণনা কৰিছে ।

তেওঁ এই সন্দৰ্ভত কয়, "হনুমান, কৃষ্ণ, গণেশ, ৰাৱন, কৃষ্ণ আদিৰ মুখাবোৰৰ চাহিদা অধিক । কিন্তু বিদেশী পৰ্যটকসকলে গড়ূৰৰ মুখা আৰু হনুমান মুখা অধিক পচন্দ কৰে । আমি বিভিন্ন আকাৰৰ মুখা বনাও । কিন্তু পৰ্যটকসকলে নিজা দেশলৈ যাতে সহজে লৈ যাব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সৰুকৈ বনোৱা হয় । মুখাবোৰ ৩০০ টকাৰ পৰা লাখ টকালৈ বিক্ৰী হয় । আমাৰ পৰা দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ফ্ৰান্স, আমেৰিকা, জাৰ্মানীকে ধৰি বিভিন্ন স্থানলৈ মুখা গৈছে ।"

Assam mask art
গুৱাহাটীত প্ৰস্তুত কৰা মুখা (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "২০১২ চনৰ পৰাহে বাণিজ্যিকীকৰণ আৰম্ভ হৈছে । তদুপৰি নৱপ্ৰজন্মৰ মুখা প্ৰস্তুতৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বাঢ়িছে । শিকিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে । ইয়াৰ লগত আৰ্থিক দিশ এটাও জড়িত হৈ আছে । আমিও মুখাশিল্পৰ জৰিয়তে আৰ্থিকভাৱে লাভৱান হৈছো । মই দিল্লী, উজ্জ্বয়িনী, শ্বিলঙকে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মুখা নিৰ্মাণৰ প্ৰশিক্ষণ দিছো । মই বিগত ১৪ বছৰ ধৰি মুখা প্ৰস্তুত কৰি আহিছো । মোৰ গুৰু মাজুলীৰ চামগুৰি সত্ৰৰ বিশিষ্ট মুখাশিল্পী পদ্মশ্ৰী হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী ।"

মুখাশিল্পৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ বহু কৰণীয় আছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "মুখাশিল্পক লৈ চৰকাৰে বিশেষ পদক্ষেপ ল'ব লাগে । মুখাশিল্পৰ প্ৰসাৰ আৰু সংৰক্ষণৰ বাবে যি ধৰণে পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিল তেনেদৰে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিশেষ সহযোগিতা পোৱা নাই । ২০১২ চনলৈ মুখা আমাৰ সত্ৰখনতে আবদ্ধ আছিল । ২০১২ চনৰ পৰা মাজুলীত পৰ্যটকৰ আগমন হৈছিল । পৰ্যটকৰ আগমন হোৱাৰ লগে লগে মুখাশিল্প প্ৰসাৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে ।"

Assam mask art
গুৱাহাটীত মুখা প্ৰস্তুতৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয়,"এইক্ষেত্ৰত আমাৰ গুৰু পদ্মশ্ৰী হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে । তেওঁ মুখাশিল্পক বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে । তেওঁ ১০ বছৰ বয়সৰ পৰাই পিতৃৰ পৰা মুখাৰ কাম শিকিছিল । তেওঁ এই শিল্পক আগবঢ়াই লৈ গৈছে । বিগত দুই-তিনি বছৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন বিপণিয়ে আমাৰ পৰা মুখা সংগ্ৰহ কৰি বিক্ৰী কৰি আছে । গুৱাহাটীত মুখাক লৈ এখন বিপণি হ'লে মুখাৰ আৰু প্ৰসাৰ হ'ব । বহুতে সংস্থাপন লাভ কৰিব ।"

উল্লেখ্য যে মুখা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ বাঁহ, বেত, কপাহী কাপোৰ, কুমাৰ মাটি, গোৱৰ আদি ব্যৱহাৰ কৰা হয় । মুখাবোৰত পূৰ্বে কেৱল প্ৰাকৃতিক ৰং ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল যদিও বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ বজাৰত উপলব্ধ ৰঙো ব্যৱহাৰ কৰা হয় । মুখাশিল্পৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত মাজুলীৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় ।

Assam mask art
গুৱাহাটীত মুখা প্ৰস্তুতৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ (ETV Bharat)

তাৰ অংশ হিচাপে চৰকাৰী আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট কলেজ আৰু এলুমনি এছ'চিয়েচনৰ উদ্যোগত গুৱাহাটীৰ চৰকাৰী আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট কলেজৰ প্ৰাংগণত মুখা প্ৰস্তুতৰ ১০ দিনীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হৈছে । এই প্ৰশিক্ষণত নৱপ্ৰজন্মক মুখা প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে । বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত অংশ লৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত আয়োজক অতুল চন্দ্ৰ বৰুৱাই কয়, "বৰ্তমান সময়ত মুখাশিল্পৰ বজাৰত চাহিদা অধিক । এই মুখাশিল্পৰ প্ৰতি নৱপ্ৰজন্মক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ এই কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে । বৰ্তমান সময়ত মুখাশিল্পৰ প্ৰসাৰ হৈছে যদিও আৰু প্ৰসাৰৰ প্ৰয়োজন আছে । এই শিল্পটোৰ লগত জড়িত হৈ বহু লোক স্বাৱলম্বী হোৱাৰো থল আছে ।"

লগতে পঢ়ক :

‘টি ছমেলিয়েৰ’ পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰথমটো বেটচতে অসমৰ তিনিগৰাকীৰ সফলতা

TAGGED:

মুখাশিল্প
মাজুলী
MASK ART TRAINING
গুৱাহাটী
ASSAM MASK ART

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.