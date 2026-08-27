বিদেশী পৰ্যটকৰো পচন্দ অসমৰ মুখা: বাণিজ্যিকীকৰণে সলাইছে ইয়াৰ ছবি

বিদেশী পৰ্যটকৰো পচন্দ অসমৰ মুখা: বাণিজ্যিকীকৰণে সলাইছে ইয়াৰ ছবি
মাজুলীৰ মুখাশিল্প এতিয়া বিশ্বমুখী হৈছে । বাণিজ্যিকীকৰণৰ লগে লগে চাহিদাও বৃদ্ধি পাইছে । অৱশ্যে কৰণীয় বহুত আছে । মুখাশিল্পীৰ চৰকাৰলৈ বিশেষ আহ্বান ।
Published : August 27, 2026 at 9:32 AM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ বৈষ্ণৱ সংস্কৃতি আৰু সত্ৰীয়া পৰম্পৰাৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত এক অনন্য লোকশিল্প হৈছে মুখাশিল্প । মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে অংকীয়া ভাওনা আৰু বৈষ্ণৱ ধৰ্মীয় নাট্য পৰম্পৰাত মুখাৰ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে পৌৰাণিক কাহিনীৰ বিভিন্ন চৰিত্ৰক জীৱন্ত ৰূপ দিছিল । অসমত মুখা নিৰ্মাণৰ পৰম্পৰা সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সৈতে গভীৰভাৱে জড়িত হৈ আছে ।
বিশেষকৈ মাজুলীৰ সত্ৰসমূহত এই শিল্পই এক স্বকীয় পৰিচয় লাভ কৰিছে । শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে পৌৰাণিক কাহিনীৰ দেৱ-দেৱী, দানৱ, পক্ষী আৰু অন্যান্য চৰিত্ৰ ৰূপায়ণৰ বাবে মুখাৰ ব্যৱহাৰ জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছিল । তেওঁৰ সৃষ্টিশীল প্ৰয়াসত মুখাই অংকীয়া ভাওনাত এক বিশেষ স্থান লাভ কৰে ।
বৰ্তমান সময়ত মুখাৰ বাণিজ্যিকীকৰণ আৰম্ভ হৈছে । যাৰ ফলত বহু লোকে মুখা প্ৰস্তুত কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে । আকৰ্ষণীয় কথাটো হ'ল যে অসমৰ মুখাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ বিদেশী পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণ অধিক হোৱা দেখা গৈছে । মাজুলীৰ এগৰাকী মুখাশিল্পী অনন্ত কলিতাই এই কথা বৰ্ণনা কৰিছে ।
তেওঁ এই সন্দৰ্ভত কয়, "হনুমান, কৃষ্ণ, গণেশ, ৰাৱন, কৃষ্ণ আদিৰ মুখাবোৰৰ চাহিদা অধিক । কিন্তু বিদেশী পৰ্যটকসকলে গড়ূৰৰ মুখা আৰু হনুমান মুখা অধিক পচন্দ কৰে । আমি বিভিন্ন আকাৰৰ মুখা বনাও । কিন্তু পৰ্যটকসকলে নিজা দেশলৈ যাতে সহজে লৈ যাব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সৰুকৈ বনোৱা হয় । মুখাবোৰ ৩০০ টকাৰ পৰা লাখ টকালৈ বিক্ৰী হয় । আমাৰ পৰা দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ফ্ৰান্স, আমেৰিকা, জাৰ্মানীকে ধৰি বিভিন্ন স্থানলৈ মুখা গৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "২০১২ চনৰ পৰাহে বাণিজ্যিকীকৰণ আৰম্ভ হৈছে । তদুপৰি নৱপ্ৰজন্মৰ মুখা প্ৰস্তুতৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বাঢ়িছে । শিকিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে । ইয়াৰ লগত আৰ্থিক দিশ এটাও জড়িত হৈ আছে । আমিও মুখাশিল্পৰ জৰিয়তে আৰ্থিকভাৱে লাভৱান হৈছো । মই দিল্লী, উজ্জ্বয়িনী, শ্বিলঙকে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মুখা নিৰ্মাণৰ প্ৰশিক্ষণ দিছো । মই বিগত ১৪ বছৰ ধৰি মুখা প্ৰস্তুত কৰি আহিছো । মোৰ গুৰু মাজুলীৰ চামগুৰি সত্ৰৰ বিশিষ্ট মুখাশিল্পী পদ্মশ্ৰী হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী ।"
মুখাশিল্পৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ বহু কৰণীয় আছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "মুখাশিল্পক লৈ চৰকাৰে বিশেষ পদক্ষেপ ল'ব লাগে । মুখাশিল্পৰ প্ৰসাৰ আৰু সংৰক্ষণৰ বাবে যি ধৰণে পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিল তেনেদৰে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিশেষ সহযোগিতা পোৱা নাই । ২০১২ চনলৈ মুখা আমাৰ সত্ৰখনতে আবদ্ধ আছিল । ২০১২ চনৰ পৰা মাজুলীত পৰ্যটকৰ আগমন হৈছিল । পৰ্যটকৰ আগমন হোৱাৰ লগে লগে মুখাশিল্প প্ৰসাৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"এইক্ষেত্ৰত আমাৰ গুৰু পদ্মশ্ৰী হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে । তেওঁ মুখাশিল্পক বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে । তেওঁ ১০ বছৰ বয়সৰ পৰাই পিতৃৰ পৰা মুখাৰ কাম শিকিছিল । তেওঁ এই শিল্পক আগবঢ়াই লৈ গৈছে । বিগত দুই-তিনি বছৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন বিপণিয়ে আমাৰ পৰা মুখা সংগ্ৰহ কৰি বিক্ৰী কৰি আছে । গুৱাহাটীত মুখাক লৈ এখন বিপণি হ'লে মুখাৰ আৰু প্ৰসাৰ হ'ব । বহুতে সংস্থাপন লাভ কৰিব ।"
উল্লেখ্য যে মুখা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ বাঁহ, বেত, কপাহী কাপোৰ, কুমাৰ মাটি, গোৱৰ আদি ব্যৱহাৰ কৰা হয় । মুখাবোৰত পূৰ্বে কেৱল প্ৰাকৃতিক ৰং ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল যদিও বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ বজাৰত উপলব্ধ ৰঙো ব্যৱহাৰ কৰা হয় । মুখাশিল্পৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত মাজুলীৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় ।
তাৰ অংশ হিচাপে চৰকাৰী আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট কলেজ আৰু এলুমনি এছ'চিয়েচনৰ উদ্যোগত গুৱাহাটীৰ চৰকাৰী আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট কলেজৰ প্ৰাংগণত মুখা প্ৰস্তুতৰ ১০ দিনীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হৈছে । এই প্ৰশিক্ষণত নৱপ্ৰজন্মক মুখা প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে । বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত অংশ লৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত আয়োজক অতুল চন্দ্ৰ বৰুৱাই কয়, "বৰ্তমান সময়ত মুখাশিল্পৰ বজাৰত চাহিদা অধিক । এই মুখাশিল্পৰ প্ৰতি নৱপ্ৰজন্মক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ এই কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে । বৰ্তমান সময়ত মুখাশিল্পৰ প্ৰসাৰ হৈছে যদিও আৰু প্ৰসাৰৰ প্ৰয়োজন আছে । এই শিল্পটোৰ লগত জড়িত হৈ বহু লোক স্বাৱলম্বী হোৱাৰো থল আছে ।"
লগতে পঢ়ক :
‘টি ছমেলিয়েৰ’ পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰথমটো বেটচতে অসমৰ তিনিগৰাকীৰ সফলতা