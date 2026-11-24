প্ৰেয়সীৰ নাবালিকা কন্যাক যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰেমিকক, দুজন আৰক্ষীক নিলম্বন
এজন ব্যক্তিৰ কামনাৰ বলি হৈছে এগৰাকী ৯ বছৰীয়া নাবালিকা । এই অভিযোগত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ব্যক্তিজনক ।
By PTI
Published : November 24, 2026 at 6:06 PM IST
গুৱাহাটী: কাছাৰ জিলাত সংঘটিত এক জঘন্য ঘটনাই লজ্জানত কৰিছে সচেতন মহলক ৷ এজন ব্যক্তিৰ কামনাৰ বলি হৈছে এগৰাকী ৯ বছৰীয়া নাবালিকা । এই অভিযোগত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ব্যক্তিজনক । জানিব পৰা মতে নাবালিকাগৰাকীৰ মাতৃৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছে অভিযুক্ত ব্যক্তিজনৰ । সেই অচিলাৰে তেওঁ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰলৈ অহা-যোৱা কৰিছিল অভিযুক্তই ।
ইফালে নাবালিকা নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু নকৰাৰ বাবে দুজন আৰক্ষী বিষয়াক নিলম্বন কৰা হৈছে বুলি আৰক্ষীসূত্ৰই জানিবলৈ দিয়ে ।
ভুক্তভোগীৰ মাতৃয়ে জনোৱা মতে, দুসপ্তাহ পূৰ্বে তেওঁৰ পৰিয়ালে নাবালিকাগৰাকীক একাধিকবাৰ যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল আৰু ১১ নৱেম্বৰত অসুস্থ হৈ পৰা নাবালিকাগৰাকীক চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱাত বিষয়টো পোহৰলৈ আহে ।
নাবালিকাগৰাকীগৰাকীৰ মাতৃয়ে কয়, ‘‘আমি যোৱা ১১ নৱেম্বৰত ৰঙাৰখাৰী আৰক্ষী চকীৰ কাষ চাপিছিলো আৰু অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলোঁ, কিন্তু এফ আই আৰ পঞ্জীয়ন হোৱা নাছিল আৰু তেওঁলোকে নাবালিকাগৰাকীক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে নিবলৈও অস্বীকাৰ কৰিছিল ।’’
তাৰ পিছত তেওঁলোকে বাৰে বাৰে আৰক্ষী চকীলৈ গৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ অনুৰোধ জনাইছিল যদিও কোনো সঁহাৰি নাপালে বুলিও কয় মাতৃগৰাকীয়ে ৷ ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে কাছাৰৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক (অপৰাধ) পি পি শইকীয়াক সাক্ষাৎ কৰে, আৰু নতুনকৈ এজাহাৰ দাখিল কৰে ।
শইকীয়াই কয় যে এজন উপ-পৰিদৰ্শককে ধৰি দুজন আৰক্ষী বিষয়াক নিলম্বন কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে POCSO আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হ’ব । উপ-পৰিদৰ্শক অনন্ত সিনহা আৰু কনিষ্টবল হৰিপদ ৰায়ক কৰ্তব্যত গাফিলতিৰ বাবে নিলম্বন কৰি আভ্যন্তৰীণ তদন্ত চলোৱা হৈছে ।
‘‘অভিযোগ পোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা নাছিল বুলি আমি গম পাইছোঁ । তেওঁলোকক নিলম্বিত কৰা হৈছে ।’’ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকে কয় ৷
শিলচৰৰ বাসিন্দা অভিযুক্তজনে পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা অৱস্থাতে আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । সোমবাৰে POCSO আইনৰ কেইবাটাও ধাৰাত গোচৰ ৰুজু হোৱা বুলি বিষয়াগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
তেওঁ কয়, ‘‘গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছত আমি তালাচী অভিযান আৰম্ভ কৰিলোঁ, আৰু অভিযুক্তজনক ৰংপুৰ অঞ্চলৰ ওচৰত বিচাৰি পোৱা যায় । আমাৰ দলে তেওঁক অনুসৰণ কৰি পলায়ন কৰাৰ আগতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।’’
নাবালিকাগৰাকীৰ মাতৃয়ে দাবী কৰে যে তেওঁ আৰু অভিযুক্তৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল আৰু অতি সোনকালে বিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ।
‘‘মোৰ ছোৱালীয়ে তেওঁক বাবা (দেউতা) বুলি মাতিছিল, আৰু ময়ো তেওঁক বিশ্বাস কৰিছিলোঁ । তেওঁ নাবালিকাগৰাকীক কেইবাবাৰো যৌন নিৰ্যাতন কৰাৰ পিছত ভাবুকি দিছিল, গতিকে তাই মোক একো কোৱা নাছিল ৷ কিন্তু কথাটো মোৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছিল ৷ তাই অসুস্থ হৈ পৰাৰ পিছত চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিল ।’’ মহিলাগৰাকীয়ে কয় ৷ আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, ভুক্তভোগীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হ’ব ।
লগতে পঢ়ক: নগদ ২৫ লাখ টকাসহ নাৰেংগী ষ্টেচনত অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ এজন ব্যক্তি, হাস্পতালত মৃত্যু