বিগত ১২ বছৰত অসমত প্ৰাকৃতি দুৰ্যোগে প্ৰাণ ল’লে ১৪৭৬ গৰাকী লোকৰ
অসমত বছৰি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা বানত বহুলোকৰ জীৱন শেষ হয় ৷ তথ্য অনুসৰি ২০১৬ চনৰ পৰা ২০২৫ চনলৈ বানত ৮৩৬ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।
Published : August 10, 2026 at 7:22 PM IST
গুৱাহাটী: অসমৰ বাবে অভিশাপ স্বৰূপ বানপানী ৷ প্ৰতিবছৰেই বাৰিষাৰ বলিয়া বানে অসমৰ কেবাখনো জিলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল প্লাৱিত কৰে ৷ বানত বহুলোকৰ প্ৰাণহানি হয় ৷ বাৰিষা অহা মানেই অসমৰ নৈপৰীয়া ৰাইজ এখন যুদ্ধৰ বাবে সাজু হয় ৷ কিয়নো বাৰে বাৰে বান আহে, বানে কাঢ়ি নিয়ে লাখ লাখ মানুহৰ ভোকৰ ভাত মুঠি, মূৰৰ ওপৰত থকা চালিখন, গোহালিৰ গৰুহালৰ লগতে অন্যান্য পশুধন ৷ বানত হেৰাই যায় বহুতৰে আপোনজন ৷
চলিত বৰ্ষত উজনি অসমৰ তিনিখন জিলাৰ লগতে ৰাজ্যৰ কেবাখনো জিলাত কালৰূপ ধৰা বানত বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় ৯৯ গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ৷ দৈনিক বোকা আৰু পলসৰ মাজত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে ৷ বানাক্ৰান্ত জিলাসমূহত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে ৷
উল্লেখ্য যে অসমত বছৰি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা বানত বহুলোকৰ জীৱন শেষ হয় ৷ তথ্য অনুসৰি ২০১৬ চনৰ পৰা ২০২৫ চনলৈ বানত ৮৩৬ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে । আনহাতে বানৰ লগতে আন আন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত এই সময়চোৱাত অৰ্থাৎ ১২ বছৰত মুঠ ১৪৭৬ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত বানত ৮৩৬ গৰাকী, ভূমিস্খলনত ৯৩ গৰাকী, ধুমুহাত ১৭৫ গৰাকী আৰু বজ্ৰপাতত ৩৭২ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে ।
সদ্যসমাপ্ত অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনত ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই এই তথ্য সদৰী কৰে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদনত দিয়া তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যখনে বিগত ১২ বছৰত বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত ১৪৭৬ গৰাকী লোকক হেৰুৱালে ।
কোনটো বৰ্ষত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত কিমান লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে ?
|বৰ্ষ
|বানত মৃত্যু (জন)
|ধুমুহাত মৃত্যু (জন)
|বজ্ৰপাতত মৃত্যু (জন)
|২০১৪
|৯০
|৩
|৩
|২০১৫
|৬৬
|১৩
|৪
|২০১৬
|৬৪
|১৬
|২৫
|২০১৭
|১৬০
|৪২
|২৩
|২০১৮
|৪৫
|১৪
|৩১
|২০১৯
|১০০
|১১
|৪৫
|২০২০
|১২৪
|৭
|৩৩
|২০২১
|৮
|১৬
|১৪
|২০২২
|১৮১
|২৮
|৫০
|২০২৩
|১৮
|১৫
|৩৮
|২০২৪
|১১০
|১৮
|৫১
|২০২৫
|২৭
|১৫
|৩৫
ইফালে চলি বৰ্ষত অৰ্থাৎ ২০২৬ চনৰ ২৩ জুলাই পৰ্যন্ত (সদনত তথ্য দাখিলৰ সময়লৈকে) বানত ৪৭ জন, ধুমুহাত ৮ জন আৰু বজ্ৰপাতত ৩৯ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় । বৰ্তমান বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৯৯ জনলৈ বৃদ্ধি পালে ।
বিগত সময়ছোৱাত অসমে কেন্দ্ৰৰ পৰা কিমান পুঁজি লাভ কৰিলে ?
প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ তথা ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰৰ পৰা লাভ কৰে আৰ্থিক সাহায্য ৷ অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে এনে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ জৰুৰীকালীন সময়ত এনডিআৰএফ আৰু এছডিএমএফৰ পৰা লাভ কৰা পুঁজি সন্দৰ্ভতো মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদনত তথ্য দিয়ে ।
অসম চৰকাৰৰ তথ্য অনুসৰি ২০২১-২২ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বর্ষলৈ এছডিআৰএফ শিতানত অসমৰ বাবে আৱন্টিত পুঁজি আছিল ৩৭৯৩.৬০ কোটি টকা । ইয়াৰে ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বর্ষলৈ এছডিআৰএফ শিতানত মুঠ ৩৪৭৭.২৩ কোটি টকা ব্যয় হৈছে । আনহাতে ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে চৰকাৰৰ হাতত এছডিআৰএফ শিতানত প্ৰায় ১৬০০ কোটি টকা জমা আছে ।
একেদৰে ২০২১-২২ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বর্ষলৈ এছডিএমএফত অসমৰ আৱণ্টিত পুঁজি আছিল ৯৪৮.৪০ কোটি টকা । ইয়াৰ ভিতৰত ২০২৩-২৪, ২০২৪-২৫ আৰু ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পুঁজিৰ মুঠ ৫৯৬.৬০ কোটি টকা লাভ কৰা হৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে এছডিএমএফত ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বর্ষলৈ প্ৰায় ৭৬৩ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পত অনুমোদন জনোৱা হৈছে ।
আনহাতে, ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে চৰকাৰৰ হাতত এছডিএমএফত প্ৰায় ৯০০ কোটি টকা জমা আছে । একেদৰে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত আৱণ্টিত ধনৰ পৰিমাণ হৈছে এছডিআৰএফ শিতানত ৮৪৩ কোটি টকা আৰু এছডিএমএফত ২১১ কোটি টকা ।
উল্লেখ্য যে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত কোনো লোকৰ মৃত্যু হ'লে বিভাগৰ পৰা SDRF Items & Norms of Assistance-ৰ মতে মৃতকৰ পৰিয়ালক ৪ লাখ টকাকৈ আৰ্থিক সহায় আগবঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থা আছে । অৱশ্যে এইবাৰ এই আৰ্থিক সাহাৰ্যৰ পৰিমাণ ৫ লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: উজনিৰ মহাপ্ৰলয়ত শেষ হ’ল অসমীয়াৰ সুখ, সপোন আৰু ভৱিষ্যৎ, মহাশূন্যতাত জীৱন