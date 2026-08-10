ETV Bharat / state

বিগত ১২ বছৰত অসমত প্ৰাকৃতি দুৰ্যোগে প্ৰাণ ল’লে ১৪৭৬ গৰাকী লোকৰ

অসমত বছৰি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা বানত বহুলোকৰ জীৱন শেষ হয় ৷ তথ্য অনুসৰি ২০১৬ চনৰ পৰা ২০২৫ চনলৈ বানত ৮৩৬ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।

Assam Floods
অসমৰ বানপানী (ফাইল ফটো) (X @CMOAssam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 10, 2026 at 7:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অসমৰ বাবে অভিশাপ স্বৰূপ বানপানী ৷ প্ৰতিবছৰেই বাৰিষাৰ বলিয়া বানে অসমৰ কেবাখনো জিলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল প্লাৱিত কৰে ৷ বানত বহুলোকৰ প্ৰাণহানি হয় ৷ বাৰিষা অহা মানেই অসমৰ নৈপৰীয়া ৰাইজ এখন যুদ্ধৰ বাবে সাজু হয় ৷ কিয়নো বাৰে বাৰে বান আহে, বানে কাঢ়ি নিয়ে লাখ লাখ মানুহৰ ভোকৰ ভাত মুঠি, মূৰৰ ওপৰত থকা চালিখন, গোহালিৰ গৰুহালৰ লগতে অন্যান্য পশুধন ৷ বানত হেৰাই যায় বহুতৰে আপোনজন ৷

চলিত বৰ্ষত উজনি অসমৰ তিনিখন জিলাৰ লগতে ৰাজ্যৰ কেবাখনো জিলাত কালৰূপ ধৰা বানত বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় ৯৯ গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ৷ দৈনিক বোকা আৰু পলসৰ মাজত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে ৷ বানাক্ৰান্ত জিলাসমূহত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে ৷

Assam Floods
প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত মানুহৰ মৃত্যুৰ পৰিসংখ্যা (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে অসমত বছৰি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা বানত বহুলোকৰ জীৱন শেষ হয় ৷ তথ্য অনুসৰি ২০১৬ চনৰ পৰা ২০২৫ চনলৈ বানত ৮৩৬ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে । আনহাতে বানৰ লগতে আন আন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত এই সময়চোৱাত অৰ্থাৎ ১২ বছৰত মুঠ ১৪৭৬ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত বানত ৮৩৬ গৰাকী, ভূমিস্খলনত ৯৩ গৰাকী, ধুমুহাত ১৭৫ গৰাকী আৰু বজ্ৰপাতত ৩৭২ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে ।

সদ্যসমাপ্ত অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনত ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই এই তথ্য সদৰী কৰে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদনত দিয়া তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যখনে বিগত ১২ বছৰত বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত ১৪৭৬ গৰাকী লোকক হেৰুৱালে ।

কোনটো বৰ্ষত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত কিমান লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে ?

বৰ্ষবানত মৃত্যু (জন)ধুমুহাত মৃত্যু (জন)বজ্ৰপাতত মৃত্যু (জন)
২০১৪ ৯০
২০১৫ ৬৬ ১৩
২০১৬৬৪১৬২৫
২০১৭১৬০৪২২৩
২০১৮ ৪৫১৪৩১
২০১৯১০০১১৪৫
২০২০১২৪৩৩
২০২১১৬১৪
২০২২১৮১২৮৫০
২০২৩ ১৮১৫৩৮
২০২৪১১০ ১৮৫১
২০২৫২৭১৫৩৫

ইফালে চলি বৰ্ষত অৰ্থাৎ ২০২৬ চনৰ ২৩ জুলাই পৰ্যন্ত (সদনত তথ্য দাখিলৰ সময়লৈকে) বানত ৪৭ জন, ধুমুহাত ৮ জন আৰু বজ্ৰপাতত ৩৯ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় । বৰ্তমান বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৯৯ জনলৈ বৃদ্ধি পালে ।

বিগত সময়ছোৱাত অসমে কেন্দ্ৰৰ পৰা কিমান পুঁজি লাভ কৰিলে ?

প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ তথা ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰৰ পৰা লাভ কৰে আৰ্থিক সাহায্য ৷ অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে এনে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ জৰুৰীকালীন সময়ত এনডিআৰএফ আৰু এছডিএমএফৰ পৰা লাভ কৰা পুঁজি সন্দৰ্ভতো মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদনত তথ্য দিয়ে ।

অসম চৰকাৰৰ তথ্য অনুসৰি ২০২১-২২ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বর্ষলৈ এছডিআৰএফ শিতানত অসমৰ বাবে আৱন্টিত পুঁজি আছিল ৩৭৯৩.৬০ কোটি টকা । ইয়াৰে ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বর্ষলৈ এছডিআৰএফ শিতানত মুঠ ৩৪৭৭.২৩ কোটি টকা ব্যয় হৈছে । আনহাতে ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে চৰকাৰৰ হাতত এছডিআৰএফ শিতানত প্ৰায় ১৬০০ কোটি টকা জমা আছে ।

একেদৰে ২০২১-২২ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বর্ষলৈ এছডিএমএফত অসমৰ আৱণ্টিত পুঁজি আছিল ৯৪৮.৪০ কোটি টকা । ইয়াৰ ভিতৰত ২০২৩-২৪, ২০২৪-২৫ আৰু ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পুঁজিৰ মুঠ ৫৯৬.৬০ কোটি টকা লাভ কৰা হৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে এছডিএমএফত ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বর্ষলৈ প্ৰায় ৭৬৩ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পত অনুমোদন জনোৱা হৈছে ।

আনহাতে, ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে চৰকাৰৰ হাতত এছডিএমএফত প্ৰায় ৯০০ কোটি টকা জমা আছে । একেদৰে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত আৱণ্টিত ধনৰ পৰিমাণ হৈছে এছডিআৰএফ শিতানত ৮৪৩ কোটি টকা আৰু এছডিএমএফত ২১১ কোটি টকা ।

উল্লেখ্য যে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত কোনো লোকৰ মৃত্যু হ'লে বিভাগৰ পৰা SDRF Items & Norms of Assistance-ৰ মতে মৃতকৰ পৰিয়ালক ৪ লাখ টকাকৈ আৰ্থিক সহায় আগবঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থা আছে । অৱশ্যে এইবাৰ এই আৰ্থিক সাহাৰ্যৰ পৰিমাণ ৫ লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: উজনিৰ মহাপ্ৰলয়ত শেষ হ’ল অসমীয়াৰ সুখ, সপোন আৰু ভৱিষ্যৎ, মহাশূন্যতাত জীৱন

TAGGED:

বান সমস্যা
ভূমিস্খলন
প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ
NATURAL DISASTERS
ASSAM FLOODS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.