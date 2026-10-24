শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব ৬টা বিভাগত ৫,৭৩৪ টা পদৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে ভাল খবৰ, শীঘ্ৰে প্ৰকাশ পাব হাজাৰ হাজাৰ পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন ৷
Published : October 24, 2026 at 6:32 PM IST
হায়দৰাবাদ : লাখ লাখ নিৱনুৱা যুৱক-যুৱতীৰ বাবে ভাল খবৰ ৷ শীঘ্ৰে পাঁচ হাজাৰ চাকৰিৰ বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব ৷ সামাজিক মধ্যমৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিল ৷ বিশেষকৈ যিসকল যুৱক-যুৱতীয়ে আৰক্ষী, বন বিভাগত চাকৰিৰ কৰিম বুলি ভাবিছে সেইসকল যুৱক-যুৱতীৰ বাবে তিনিমাহৰ পাছতে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া মুকলি কৰিব ৷
শনিবাৰে এক্সযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "২০২৭ চনৰ ১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব অসম আৰক্ষীকে ধৰি ৰাজ্যৰ ৬টাকৈ বিভাগত মুঠ ৫,৭৩৪টা পদৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া ৷ ইয়াৰ ভিতৰত অসম আৰক্ষীৰ ২,২৩৬টা, বন বিভাগৰ ১,৩০৭টা, হোমগাৰ্ডৰ ৮২৭টা, অসম আৰক্ষীৰ ৰেডিঅ’ সংগঠন (APRO)ৰ ৬৮৪টা, অগ্নি আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাৰ ৪৮৯টা আৰু কাৰাগাৰ বিভাগৰ ১৯১টা পদৰ বাবে আবেদন আৰম্ভ হ'ব ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "৫,৭৩৪ পদৰ বাবে নিজকে সাজু কৰিবলৈ তিনি মাহৰ সময় পাব ৷ এই তিনি মাহত যাতে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাই ৫,৭৩৪ জনৰ ভিতৰত নিজকে এজন উপযুক্ত কৰি তুলিব বুলি আশা ৰাখিলো ৷"
...and the jobs begin! On February 1, 2027 we will begin the process to fill up over 5,700 posts across 6 Departments. My young friends have 3 full months to prepare themselves and give their best to be selected as one among the 5,734. https://t.co/a3v6tfYs6J— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 24, 2026
উল্লেখ্য যে, আগন্তুক পাঁচ বছৰত প্ৰায় দুই লাখ নিবনুৱাক নিযুক্তি দিয়াৰ পৰিকল্পনা আছে বুলি ঘোষণা কৰা আছে ৷ সেয়ে আগন্তুক সময়ত অসম আৰক্ষীৰ লগতে, চৰকাৰী ভিন্ন বিভাগত হাজাৰ হাজাৰ পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ৷
ইফালে শুকুৰবাৰে সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ঘোষণা কৰা মতে, অহা ৭ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ‘খেল মহাৰণ’ৰ নতুন সংস্কৰণ । প্ৰথম পৰ্যায়ত গাঁও পঞ্চায়ত স্তৰত অনুষ্ঠিত হ’ব এই প্ৰতিযোগিতা । পৰৱৰ্তী সময়ত ক্ৰমে সমষ্টি, জিলা আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত খেল মহাৰণ অনুষ্ঠিত কৰা হ’ব । এইপৰ্যন্ত খেল মহাৰণৰ বাবে ৪০ লাখ খেলুৱৈয়ে প’ৰ্টেলত নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে।
লগতে পঢ়ক: গুৱাহাটীত পৌৰ নিগমৰ স্পট ফাইন স্কোৱাড : সাৱধান নহ’লে ভৰিব লাগিব জৰিমনা