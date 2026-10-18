কাতি বিহু : পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে অসমত উদযাপন কঙালী বিহুটি
আজি ৰাজ্যৰ চহা অসমীয়াই উদযাপন কৰিছে বাপতিসাহোন কাতি বিহু । সামাজিক মাধ্যমযোগে অসমৰ মন্ত্ৰী-বিধায়কে ৰাজ্যবাসীক দিছে শুভেচ্ছা বাৰ্তা ৷
Published : October 18, 2026 at 12:48 PM IST
হায়দৰাবাদ : ‘‘তুলসীৰ তলে মৃগ পহু চৰে, তাকে দেখি ৰামচন্দ্ৰই শৰধনু ধৰে ।’’ আজি কাতি বিহু ৷ কাতি বা কঙালী বিহু অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ প্ৰাণৰ উৎসৱ । আহিন আৰু কাতিৰ দোমাহীৰ দিনটো অসমীয়া লোক সমাজে বুৰঞ্জীয়ে ঢুকি নোপোৱা দিনৰে পৰা কাতি বিহু হিচাপে পালন কৰি আহিছে । ইয়াৰ সৈতে আমাৰ জাতীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি আৰু কেতবোৰ পৰম্পৰা সাঙোৰ খাই আছে ।
পুৱাৰ পৰা প্ৰতিজন চহা অসমীয়া ব্যস্ত ৷ ঘৰ-দুৱাৰ চাফ-চিকুন কৰাৰ পৰা আদি কৰি, চোতালত তুলসী পুলি ৰোৱা, মাহ-প্ৰসাদ তিওৱা ইত্যাদি ৷ বিহু বুলি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰতো উপলব্ধ কাতি বিহুৰ নানা সামগ্ৰী । মুঠৰ ওপৰত দুৰ্গা পূজাৰ সমান্তৰালৈ বিহু বুলিও ৰাইজৰ গাত তত নোহোৱা হৈছে ৷
কাতি বিহু বুলি দেওবাৰে পুৱাই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যবাসীৰ সামাজিক মাধ্যমযোগে শুভেচ্ছা বাৰ্তা দিয়ে ৷ তেওঁ সামাজিক মাধ্যমৰ পোষ্টটোত লিখে -
‘‘তুলসী তলৰ বন্তিগছি, পথাৰৰ আকাশ বন্তিয়ে সকলোৰে জীৱন আলোকিত কৰক, তাৰবাবে প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ ৷ সমৃদ্ধ লোক পৰম্পৰা আৰু আধ্যাত্মিক বিশ্বাসেৰে সুবাসিত কাতি বিহু কৃষিৰ সৈতে সংপৃক্ত প্ৰাণৰ উৎসৱ । শইচ সোণোৱালী পথাৰ উপচি পৰাৰ বাবে আই তুলসীৰ শ্ৰীচৰণত আশিস কামনাৰে সকলোৰে হৈ এভাগি সেৱা আগবঢ়ালো ৷’’
আনহাতে, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকায়ো সামাজিক মাধ্যমযোগে ৰাজ্যবাসীক কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তা দিয়ে ৷ তেওঁ পোষ্টটোত লিখে -
‘‘আজি কাতি বিহু - আমাৰ অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ অপূৰ্ব কৃষ্টি, লোক-পৰম্পৰা আৰু অন্নদাতাসকলৰ গভীৰ বিশ্বাসৰ পৱিত্ৰ উপলক্ষ । শস্য-শ্যামলা অসমৰ সপোন বুকুত বান্ধি পথাৰে পথাৰে আকাশবন্তি আৰু তুলসীৰ তলত চাকি জ্বলাই আমাৰ চিৰন্তন ঐতিহ্য জীয়াই ৰখা প্ৰতিগৰাকী কৃষক ভাই-ভনীলৈ মোৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম । আমাৰ অন্নদাতাসকলৰ স্বাৱলম্বিতাৰ যাত্ৰাত কৃষি আৰু জলসিঞ্চন বিভাগৰ জৰিয়তে প্ৰতিটো ক্ষণতে কাষত থকাৰ আৰু তেওঁলোকৰ শ্ৰমক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ অংগীকাৰ আজি দোহাৰিছোঁ । কাতি বিহুৰ পৱিত্ৰ চাকিৰ শিখাই সমাজৰ সকলো অভাৱ-অনাটন দূৰতে বিদূৰ কৰক, প্ৰতিডৰা পথাৰ উপচি পৰক সেউজ-সোণালী শস্যৰে - নেদেখাজনৰ ওচৰত তাৰেই প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ ।’’
মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱেও চহা অসমীয়াক উদ্দেশ্যে সামাজিক মাধ্যমত পুৱাই এটা পোষ্ট কৰে -
‘‘কাতি বিহু মানেই কৃষিজীৱী ৰাইজৰ সোণোৱালী সপোনবোৰ বাস্তৱ হোৱা, খেতিপথাৰ সোণগুটিৰে উপচি পৰা আৰু সকলোৰে জীৱন মংগল, সুখ-শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰিবলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ সময় । তুলসীৰ তলৰ চাকিগছি আৰু আকাশত উজলি থকা আকাশবন্তিৰ পোহৰে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনক আশা, বিশ্বাস আৰু সমৃদ্ধিৰ বতৰা- এই কামনাৰে অসমবাসী ৰাইজলৈ বাপতিসাহোন কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ।’’
আনফালে মন্ত্ৰী বিমল বড়াই ৰাজ্যবাসীক কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই সামাজিক মাধ্যমত লিখে-
‘‘বাপতিসাহোন কাতি বিহুৰ আকাশবন্তিৰ পোহৰেৰে উজলি উঠক অসমৰ সমাজ জীৱন । অনাগত দিনবোৰত পথাৰবোৰ সোণগুটিৰে উপচি শস্যশ্যামলা হৈ পৰক, নতুন সম্ভাৱনাৰে সোণোৱালী হৈ উঠক কৃষিজীৱী ৰাইজৰ সপোন । তুলসী তলৰ চাকিগছিয়ে সকলোৰে জীৱন উজ্জ্বল কৰক । কাতি বিহুত অসমবাসীৰ মংগল কামনাৰে ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ।’’
কাতি বিহু বুলি অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত লিখে -
‘‘কঙালী, কেতিয়াও নাভাবোঁ এয়া দীনতাৰ আনন্দ ৷ কেৱল ভাবোঁ এয়া আমাৰ জাতি-মাটিৰ সংস্কৃতিৰ আপোন বিহু, মহামিলনৰ বৈভৱ ৷ কাতিৰ কঙালী... অসমবাসীৰ শ্ৰীচৰণত কাতি বিহুৰ পৱিত্ৰ ক্ষণত শ্ৰদ্ধা আৰু সেৱা যাচিলোঁ ৷ কঙালী হ’লেওতো হেঁপাহৰে বিহু৷ সমৃদ্ধি আৰু পূৰ্ণতাৰে প্ৰিয় অসমবাসী কুশলে থাকক, তাকেই আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিলোঁ ৷ জয় আই অসম ৷’’
আনহাতে, শিৱসাগৰৰ বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়েও ৰাজ্যবাসীক কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই সামাজিক মাধ্যমত লিখে-
‘‘কাতি বিহু কেৱল এটা উৎসৱ নহয়, এয়া আমাৰ কৃষক ৰাইজৰ আশা, প্ৰাৰ্থনা আৰু অদম্য বিশ্বাসৰ প্ৰতীক । কঙালী হ’লেও ইয়াৰ আধ্যাত্মিক আৰু সাংস্কৃতিক গুৰুত্ব অনন্য । চাকিৰ পোহৰেৰে উজলি উঠক প্ৰতিখন ঘৰৰ চোতাল, ধাননি পথাৰত জ্বলক আকাশবন্তি । অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত সমূহ অসমবাসীলৈ কাতি বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ।’’