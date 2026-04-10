দিনৰ ১০.৩০ বজাত ঘোষণা হ’ব মেট্ৰিকৰ ফলাফল, অনলাইনত ক’ত কেনেকৈ চাব পাৰিব ৰিজাল্ট ?
১০ এপ্ৰিলত অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা ব’ৰ্ডে ঘোষণা কৰিব হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ২০২৬ ফলাফল । sebaonline.org ত ফলাফলসমূহ অনলাইন উপলব্ধ হ’ব ৷
Published : April 10, 2026 at 8:41 AM IST|
Updated : April 10, 2026 at 9:14 AM IST
নিউজ ডেস্ক: শুকুৰবাৰে ঘোষণা হ’ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ৷ যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা ৪.৩৮ লাখৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পেলায় ১০ এপ্ৰিলত অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা ব’ৰ্ডে ঘোষণা কৰিব ফলাফল । দিনৰ ১০.৩০ বজাত আনুষ্ঠানিক সংবাদমেলৰ জৰিয়তে ঘোষণা কৰা হ’ব ফলাফল, তাৰ পিছত sebaonline.org ত ফলাফলসমূহ অনলাইন উপলব্ধ হোৱাৰ লগতে DigiLocker আৰু UMANG এপৰ জৰিয়তেও প্ৰকাশৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব ।
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অফিচিয়েল প’ৰ্টেলত ৰোল নম্বৰ দি ফলাফল পৰীক্ষা আৰু তাৎক্ষণিক ব্যৱহাৰৰ বাবে মাৰ্কশ্বীট ডাউনলোড কৰি কৰিব পাৰিব । মাৰ্কশ্বীটত বিষয়ভিত্তিক নম্বৰ, মুঠ নম্বৰ, গ্ৰেড, উত্তীৰ্ণ বা অনুতীৰ্ণ আদি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য সন্নিবিষ্ট কৰা হ’ব । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নামভৰ্তিৰ সময়ত যিকোনো নথি সংক্ৰান্তীয় সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সকলো নথি-পত্ৰ সযতনে পৰীক্ষা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।
অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা ব’ৰ্ডে A1 ৰ পৰা F লৈকে এটা গাঁথনিগত গ্ৰেডিং ব্যৱস্থা অনুসৰণ কৰে, 30 শতাংশৰ কম লাভ কৰাসকলক অনুতীৰ্ণ বুলি গণ্য কৰা হয় । শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে মেট্ৰিকৰ ফলাফল উচ্চশিক্ষাৰ দুৱাৰ মুখৰ দৰে ৷ কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা তথা নিজৰ মন পছন্দৰ বিষয় বা বিভাগ বাচনিৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ যোগ্যতা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ।
যিসকলে এটা বা ততোধিক বিষয়ত উত্তীৰ্ণ নহয় তেওঁলোকে কম্পাৰ্টমেণ্ট পৰীক্ষাত হাজিৰ হোৱাৰ বিকল্প লাভ কৰিব, যাৰ ফলত বিষয়সমূহত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ লগতে পলম নকৰাকৈ শৈক্ষিক যাত্ৰা অব্যাহত ৰখাৰ দ্বিতীয়টো সুযোগ লাভ কৰিব ।
কেনেকৈ পৰীক্ষা কৰিব ফলাফল ?
sebaonline.org ৰ লিংকৰ জৰিয়তে ফলাফল চাবলৈ আৰু মাৰ্কশ্বীট ডাউনলোড কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি লগ ইন কৰিব লাগিব । ফলাফল পৰীক্ষা কৰিবলৈ তলত দিয়া পদক্ষেপসমূহ অনুসৰণ কৰক-
স্তৰ ১: অসম ব’ৰ্ডৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট sebaonline.org লৈ যাওক
স্তৰ ২: ফলাফল বিকল্পত ক্লিক কৰক
স্তৰ ৩: অসম HSLC Result 2026 লিংকত ক্লিক কৰক
৪ৰ্থ স্তৰ: ৰোল নম্বৰটো দি Submit ত ক্লিক কৰক
৫ম স্তৰ: অসম HSLC Result 2026 প্ৰদৰ্শিত হ'ব
৬ নং স্তৰ: এতিয়া আপোনাৰ মাৰ্কশ্বীটখন ডাউনলোড কৰক
কোন কোন ৱেবছাইটত চাব পাৰিব ফলাফল ?
হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল চাবলৈ কেবাটাও লিংকৰ বিকল্প দিয়া হৈছে ৷ ফলাফল পৰীক্ষা কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থীসকলে লগইন লিংকত তেওঁলোকৰ ৰোল নম্বৰ দিব লাগিব । শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে সামাজিক মাধ্যম যোগে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ফলাফল চাব পৰা ৱেবছাইটসমূহ হৈছে-
- https://sebaonline.org
- www.indiaresults.com
- www.results.shiksha
- www.assam.shiksha
- www.schools9.com
- www.assamresult.in
- www.iresults.net
- www.iresults.in
- https://results.digilocker.gov.in
- https://www.ndtv.com
- https://ndtv.in
- https://www.necareer.com
- www.jagranjosh.com
- www.assamjobalerts.com
- https://timesofindia.indiatimes.com/education
- www.fastresults.in
উল্লেখ্য যে, চলিত বৰ্ষৰ ১০ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ২৭ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে অনুষ্ঠিত হৈছিল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা ৷ এইবাৰ ছেবাৰ পৰিৱৰ্তে এএছএছইবিৰ নতুন নিয়মেৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা ৷ আনহাতে এই বৰ্ষত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ৰাজ্যৰ মুঠ ৪,৩৮,৫৬৫গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৷ মুঠ ১,০৪৬টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল পৰীক্ষা ৷ ইয়াৰে ইয়াৰে ১,৯০,২৪৩ জন ছাত্ৰ আৰু ২,৪৮,৩২২ গৰাকী ছাত্ৰী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৷ এইবাৰৰ প্ৰশ্নকাকতত নতুন শৈলীৰ প্ৰশ্ন, য’ত বৰ্ণনামূলক আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰশ্নৰ সংমিশ্ৰণ আছিল ৷
