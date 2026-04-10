হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত তৃতীয় স্থান লাভ নলবাৰীৰ সুৰজিৎ আখতাৰৰ

ভৱিষ্যতে এজন চিকিৎসক হৈ ৰাইজক বিনামূলীয়া সেৱা আগবঢ়োৱাৰ সপোন ।

Surajit Akhtar of Little Flowers School Nalbari secured 3rd position
হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত তৃতীয় স্থান লাভ নলবাৰীৰ সুৰজিৎ আখতাৰৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 10, 2026 at 3:53 PM IST

নলবাৰী : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ধামখুমীয়াৰ মাজতেই ঘোষণা হ’ল ২০২৬ বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ৷ শুকুৰবাৰে ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছে নলবাৰীৰ লিটল ফ্লাৱাৰ স্কুলৰ সুৰজিৎ আখটাৰে ৷

ৰাজ্য়ৰ ভিতৰতেই তৃতীয় স্থান লাভ কৰি নলবাৰীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে লিটল ফ্লাৱাৰ স্কুলৰ ছাত্ৰ সুৰজিৎ আখটাৰে । জিলাখনৰ পূৱ কালাকুছি হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক চফিকুৰ ৰহমানৰ পুত্ৰ সুৰজিৎ আখটাৰে শিক্ষাৰ নবদ্বীপ নলবাৰীলৈ কঢ়িয়াই আনিলে গৌৰৱ । সুৰজিৎ আখটাৰে অসমীয়া আৰু উচ্চ গণিতত ১০০ ভিতৰত ১০০ নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । তদুপৰি সাধাৰণ গণিতত ৯৭,সাধাৰণ বিজ্ঞানত ৯৯,সমাজ বিজ্ঞানত ৯৭ নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

শিক্ষা জীৱনত প্ৰথমটো সাফল্য় লাভ কৰাৰ পিচতেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি সুৰজিৎ আখটাৰে কয়, "এই সাফল্য়ৰ খবৰটো শুনি প্ৰথমতে বিশ্বাসেই হোৱা নাছিল । এনে সাফল্য় লাভ কৰি মোৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী, পিতৃ-মাতৃৰ লগতে নলবাৰীবাসীক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো ।"

নিতৌ তেওঁ কিমান সময় অধ্য়য়ন কৰি এই সাফল্য় অৰ্জন কৰিছে বুলি সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "মই বহু বেছি সময় পঢ়া নাছিলো । দৈনিক নিয়মিতভাৱে পঢ়িছিলো ।" আনহাতে ভবিষ্যতে এগৰাকী চিকিৎসক হৈ বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা কৰাৰ মন আছে ছাত্ৰজনৰ । তদুপৰি তেওঁ অসমৰ নামো জিলিকাবলৈ চেষ্টা কৰিব বুলি কয় সুৰজিৎ আখটাৰে । আজৰি সময়ত চিনেমা আৰু গান শুনি ভাল পায় ছাত্র সুৰজিৎ আখটাৰে । উল্লেখ্য় যে স্থান লাভ কৰাৰ পিছতে পূৱ কালাকুছি গাঁৱত ছাত্ৰজনক লগত লৈ সমদল উলিয়াই ।

