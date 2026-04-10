মেট্ৰিকৰ ফলাফল ঘোষণা: ২,৮১,৭০১ গৰাকী প্ৰাৰ্থী উত্তীৰ্ণ সমগ্ৰ ৰাজ্যত, উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৬৫.৬২ শতাংশ
পুৱা ১০.৩০ বজাত অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা ব’ৰ্ডে ঘোষণা কৰে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ৷ উত্তীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে ২,৮১,৭০১ গৰাকী ৷
Published : April 10, 2026 at 11:16 AM IST
গুৱাহাটী: ঘোষণা হ’ল ২০২৬ বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ৷ এইবাৰ এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল মুঠ ৪,২৯,২৪৯ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী ৷ ইয়াৰ ভিতৰত ছাত্ৰৰ সংখ্যা ১,৮৬,৪৬৮ গৰাকী আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ২,৪২,৭৮১ গৰাকী । মুঠ ৪,২৯,২৪৯ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত উত্তীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে ২,৮১,৭০১ গৰাকী ৷ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৬৫.৬২ শতাংশ ৷
পুৱা ১০.৩০ বজাত অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা ব’ৰ্ডে ঘোষণা কৰে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ৷ এই ফলাফল অনুসৰি প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে ৮৫১৮৯ গৰাকী, দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে ১৫০১৬৭ গৰাকী আৰু তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে ৪৬৩৪৫ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী ।
অসমৰ ডিমা হাচাও জিলাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ সৰ্বাধিক ৮৮.২৩ শতাংশ আৰু কাছাৰত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ সৰ্বনিম্ন ৪৯.১৩ শতাংশ । শিৱসাগৰত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮৪.০৮ শতাংশ আৰু ডিব্ৰুগড়ত ৭৮.৪৬ শতাংশ ।
এই পৰীক্ষাত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে প্ৰথম হৈছে বজালীৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ ছাত্ৰ জ্যোতিৰ্ময় দাস । দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে বিশ্বনাথ জিলাৰ হাৱাজানৰ অম্বিকাগিৰী ৰায় চৌধুৰী জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী আকাংক্ষা ভূঞাই । তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ লিটল ফ্লাৱাৰ স্কুলৰ ফাৰাহ ইছলাম আৰু নলবাৰী লিটল ফ্লাৱাৰ স্কুলৰ সুৰজিত আখটাৰে ৷
উল্লেখ্য যে এই পৰীক্ষাৰ বাবে আবেদন কৰিছিল মুঠ ৪,৩৮,৫৬৪ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে । ইয়াৰে ৯,৩১৫ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অনুপস্থিত থকাৰ বিপৰীতে ১৩৫ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল ।
ৰিজাল্ট চাবৰ বাবে পৰীক্ষাৰ্থী সকলে এইকেটা ৱেবচাইটত লগ ইন কৰিব পাৰে-
- https://sebaonline.org
- www.indiaresults.com
- www.results.shiksha
- www.assam.shiksha
- www.schools9.com
- www.assamresult.in
- www.iresults.net
- www.iresults.in
- https://results.digilocker.gov.in
- https://www.ndtv.com
- https://ndtv.in
- https://www.necareer.com
- www.jagranjosh.com
- www.assamjobalerts.com
- https://timesofindia.indiatimes.com/education
- www.fastresults.in
