উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল: চাৰিওটা শাখাতে ছাত্ৰতকৈ ছাত্ৰীৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ সৰ্বাধিক, কোন কোন জিলাই দখল কৰিলে শীৰ্ষস্থান ?
Published : April 28, 2026 at 2:29 PM IST
গুৱাহাটী: ঘোষণা হ’ল ২০২৬ বৰ্ষৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল । অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে মঙলবাৰে দিনৰ ১০.৩০ বজাত এক সংবাদমেলযোগে ফলাফল ঘোষণা কৰে । উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ চাৰিওটা শাখাত মুঠ অৱতীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে ৩,২২,৭২৫ গৰাকী । ইয়াৰে ছাত্ৰৰ সংখ্যা ১,৪৮,১৬৯ গৰাকী, ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ১,৭৪,৫৫৫ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ পৰীক্ষাৰ্থী এগৰাকী । মুঠ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা হৈছে ২,৬৩,২৫৫ গৰাকী । ইয়াৰ ভিতৰত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰৰ সংখ্যা ১,১৭,৭৩১ গৰাকী আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ১,৪৫,৪২৪ গৰাকী । উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত মুঠ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮১.৫৪ শতাংশ ।
- প্ৰথম বিভাগ: মুঠ উত্তীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা ৯৬,৭১৩ গৰাকী । ইয়াৰ ভিতৰত ৪০,০৩০ গৰাকী ছাত্ৰ আৰু ৫৬,৬৮৩ গৰাকী ছাত্ৰী ।
- দ্বিতীয় বিভাগ: মুঠ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা ১,০৩,৩৫৩ গৰাকী । ইয়াৰে ছাত্ৰৰ সংখ্যা ৪৮,৪৪৯ গৰাকী আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ৫৪,৯০৪ গৰাকী ।
- তৃতীয় বিভাগ: মুঠ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা ৬৩,০৮৯ গৰাকী । ইয়াৰে ছাত্ৰৰ সংখ্যা ২৯,২৫২ গৰাকী আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ৩৩,৮৩৭ গৰাকী ।
কলা শাখা: এই বৰ্ষৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত কলা শাখাত অৱতীৰ্ণ মুঠ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা আছিল ২,৪১,১২৪ গৰাকী ৷ ইয়াৰে ছাত্ৰৰ সংখ্যা ৯৯,৫৮৯ গৰাকী, ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ১,৪১,৫৩৪ গৰাকী গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ পৰীক্ষাৰ্থী এগৰাকী ৷ কলা শাখাত মুঠ উত্তীৰ্ণ হৈছে ১৯১,৭৮৯ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী৷ ইয়াৰে ছাত্ৰ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা ৭৫,৭৯০ গৰাকী আৰু ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা ১১৬,০০৮ গৰাকী । কলা শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৭৯.৫৪ শতাংশ ।
- প্ৰথম বিভাগ: মুঠ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা ৫৪,৭৫৫ গৰাকী । ছাত্ৰ- ১৭,১৫০ গৰাকী আৰু ছাত্ৰী ৩৭,৬০৫ গৰাকী ।
- দ্বিতীয় বিভাগ: মুঠ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা ৭৯, ১৮১ গৰাকী । ছাত্ৰ- ৩৩,১১২ গৰাকী আৰু ছাত্ৰী ৪৬,০৬৯ গৰাকী ।
- তৃতীয় বিভাগ: মুঠ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা ৫৭,৮৬২ গৰাকী । ছাত্ৰ- ২৫,৫২৮ গৰাকী আৰু ছাত্ৰী- ৩২,৩৩৪ গৰাকী ।
বাণিজ্য শাখা : এইবাৰ বাণিজ্য শাখাত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ মুঠ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে ১৯,৪৬৯ গৰাকী । ইয়াৰে ছাত্ৰৰ সংখ্যা ১৩,৫২৪ গৰাকী আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ৫,৯৪৫ গৰাকী । বাণিজ্য শাখাত মুঠ উত্তীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে ১৫,৭৯৬ গৰাকী । ইয়াৰ ভিতৰত ছাত্ৰৰ সংখ্যা ১০,৮৮১ গৰাকী আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ৪,৯১৫ গৰাকী । বাণিজ্য শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮১.১৩ শতাংশ ।
- প্ৰথম বিভাগ: মুঠ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা ৭৭৯৭ গৰাকী । ছাত্ৰ- ৫০২৭ গৰাকী আৰু ছাত্ৰী- ২৭৬০ গৰাকী ।
- দ্বিতীয় বিভাগ: মুঠ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা ৫৬৯৪ গৰাকী । ছাত্ৰ- ৪১২৯ গৰাকী আৰু ছাত্ৰী ১৫৬৫ গৰাকী ।
- তৃতীয় বিভাগ: মুঠ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা ২৩১৫ গৰাকী । ছাত্ৰ- ১৭২৫ গৰাকী আৰু ছাত্ৰী ৫৯০ গৰাকী ।
বিজ্ঞান শাখা : ২০২৬ চনৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত বিজ্ঞান শাখাত অৱতীৰ্ণ মুঠ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা আছিল ৬০৬৬৭ গৰাকী । ইয়াৰে ছাত্ৰৰ সংখ্যা ৩৪,১৯৩ গৰাকী আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ২৬,৪৭৪ গৰাকী ।
বিজ্ঞান শাখাত উত্তীৰ্ণ মুঠ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে ৫৪,৪৭৪ গৰাকী । ইয়াৰ ভিতৰত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰৰ সংখ্যা ৩০,৪৩৫ গৰাকী আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ২৪,০৩৯ গৰাকী । বিজ্ঞান শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮৯.৭৯ শতাংশ ।
- প্ৰথম বিভাগ: মুঠ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা ৩৪,০৭৯ গৰাকী । ছাত্ৰ- ১৭,৮১৮ গৰাকী আৰু ছাত্ৰী- ১৬,২৬১ গৰাকী ।
- দ্বিতীয় বিভাগ: মুঠ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা ১৭,৭৭৭ গৰাকী । ছাত্ৰ- ১০,৭৮৯ গৰাকী আৰু ছাত্ৰী- ৬৯৮৮ গৰাকী ।
- তৃতীয় বিভাগ: মুঠ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা ২৬১৮ গৰাকী । ছাত্ৰ- ১৮২৮ গৰাকী আৰু ছাত্ৰী- ৭৯০ গৰাকী
বৃত্তিমুখী শিক্ষা শাখা: এই শাখাত অৱতীৰ্ণ হোৱা মুঠ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে ১৪৬৫ গৰাকী । ইয়াৰে ছাত্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ৮৬৩ গৰাকী আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হৈছে ৬০২ গৰাকী । বৃত্তিমুখী শিক্ষাত মুঠ উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে ১০৮৭ গৰাকী । ইয়াৰ ভিতৰত ছাত্ৰ- ৬২৫ গৰাকী আৰু ছাত্ৰী ৪৬২ গৰাকী । বৃত্তিমুখী শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৭৪.১৯ শতাংশ ।
- প্ৰথম বিভাগ: মুঠ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা ৯২ গৰাকী । ইয়াৰ ভিতৰত ৩৫ গৰাকী ছাত্ৰ আৰু ৫৭ গৰাকী ছাত্ৰী
- দ্বিতীয় বিভাগ: মুঠ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা হৈছে ৭০১ গৰাকী । ইয়াৰ ভিতৰত ৪১৯ গৰাকী ছাত্ৰ আৰু ২৮২ গৰাকী ছাত্ৰী ।
- তৃতীয় বিভাগ: মুঠ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা হৈছে ২৯৪ গৰাকী । ইয়াৰ ভিতৰত ১৭১ গৰাকী ছাত্ৰ আৰু ১২৩ গৰাকী ছাত্ৰী ।
ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰীৰ উত্তীৰ্ণৰ অনুপাত:
এইবাৰৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ মুঠ ৩,২২,৭২৫ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত ছাত্ৰৰ সংখ্যা ১,৪৮,১৬৯ গৰাকী, ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ১,৭৪,৫৫৫ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ পৰীক্ষাৰ্থী এগৰাকী । উত্তীৰ্ণ হোৱা মুঠ ২,৬৩,২৫৫ গৰাকীৰ ভিতৰত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰৰ সংখ্যা ১,১৭,৭৩১ গৰাকী আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ১,৪৫,৪২৪ গৰাকী । উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত মুঠ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮১.৫৪ শতাংশ । সেই পৰিসংখ্যা অনুসৰি ছাত্ৰৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে ৭৯.৪৬ শতাংশ আৰু ছাত্ৰীৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে ৮৩.৩১ শতাংশ ।
- কলা শাখাত ছাত্ৰৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৭৬.১০ শতাংশ আৰু ছাত্ৰীৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮১.৯৬ শতাংশ ।
- বাণিজ্য শাখাত ছাত্ৰৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে ৮০.৪৫ শতাংশ আৰু ছাত্ৰীৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে ৮২.৬৭ শতাংশ
- বিজ্ঞান শাখাত ছাত্ৰৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে ৮৯.০০ শতাংশ আৰু ছাত্ৰীৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে ৯০.৮০ শতাংশ
- বৃত্তিমুখী শিক্ষা শাখাত ছাত্ৰৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৭২.৪২ শতাংশ আৰু ছাত্ৰীৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৭৬.৭৪ শতাংশ ।
জিলাভিত্তিক উত্তীৰ্ণৰ হাৰ
এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত কলা শাখাত ৯৪.২৯ শতাংশ উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে ৰাজ্যৰ ভিতৰতে শীৰ্ষ স্থানত আছে বাক্সা জিলা । তাৰ পাছতেই আছে দৰং জিলা । দৰঙত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৯২.৯৯ শতাংশ । ইফালে ৯০.৩৫ শতাংশ উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে তৃতীয় স্থানত আছে লখিমপুৰ জিলা । আনহাতে কলা শাখাৰ ফলাফলৰ ক্ষেত্ৰত শোচনীয় প্ৰদৰ্শন দেখা গৈছে কাছাৰ জিলাত । কাছাৰত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৫৯.৮৩ শতাংশ ।
বাণিজ্য শাখাত ১০০ শতাংশ উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে প্ৰথম স্থানত আছে মাজুলী আৰু দক্ষিণ শালমৰা-মানকাচৰ জিলা । ৯৮.৯৫ শতাংশ উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে তামুলপুৰ জিলা আৰু ৯৬.৪৬ শতাংশ উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে তৃতীয় স্থানত আছে বজালী জিলা । ইফালে ধুবুৰীত বাণিজ্য শাখাত ফলাফলৰ হাৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰতে আটইতকৈ কম । জিলাখনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৬৮.২৩ শতাংশ ।
বিজ্ঞান শাখাত ৯৮. ৩৯ শতাংশ উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে ৰাজ্যৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থানত আছে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা । ৯৮.৩৬ শতাংশ উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে তামুলপুৰ জিলা । আনহাতে ৯৭. ৯৬ শতাংশ উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে ৰাজ্যৰ ভিতৰত তৃতীয় স্থানত আছে বাক্সা জিলা । বিজ্ঞান শাখাত ৰাজ্যৰ ভিতৰত শোচনীয় প্ৰদৰ্শন ধেমাজি জিলাৰ । ৭০.০৩ শতাংশ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ জিলাখনত ।
বৃত্তিমুখী শিক্ষা শাখাত বিশ্বনাথ, মাজুলী আৰু শিৱসাগৰ জিলাই ১০০ শতাংশ উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে ৰাজ্যৰ ভিতৰত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে । আনহাতে ৯৭.৮৫ শতাংশ উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে দৰং জিলা দ্বিতীয় স্থানত আৰু ৯৬.১৫ শতাংশ উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে বৰপেটা জিলা তৃতীয় স্থানত আছে । শ্ৰীভূমি জিলাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ সৰ্বনিম্ন । ইয়াত মাত্ৰ ৯.০৯ শতাংশ পৰীক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হৈছে ।
বিগত দহ বছৰত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ
অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে আগবঢ়োৱা তথ্য অনুসৰি বিগত দহ বছৰত অসমত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ এনেধৰণৰ-
- কলা শাখা-
- ২০১৭ চনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৭৩.১৬
- ২০১৮ চনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৭৪.৬৮
- ২০১৯ চনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৭৫.১৪
- ২০২০ চনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৭৮.২৮
- ২০২১ চনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৯৮.৯৩
- ২০২২ চনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮৩.৪৮
- ২০২৩ চনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৭০.১২
- ২০২৪ চনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮৮.৩৬
- ২০২৫ চনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮১.০৩
- ২০২৬ চনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৭৯.৫৪
- বাণিজ্য শাখা
- ২০১৭ চনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮২.৭২
- ২০১৮ চনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮৪.৬৪
- ২০১৯ চনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮৭.৫৯
- ২০২০ চনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮৮.১৮
- ২০২১ চনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৯৯.৫৭
- ২০২২ চনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮৭.২৬
- ২০২৩ চনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৭৯.৫৭
- ২০২৪ চনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮৭.৬৬
- ২০২৫ চনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮২.১৮
- ২০২৬ চনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮১.১৩
বিজ্ঞান শাখা
- ২০১৭ চনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮৬.২৪
- ২০১৮ চনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮৫.৭৪
- ২০১৯ চনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮৬.৫৯
- ২০২০ চনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮৮.০৬
- ২০২১ চনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৯৯.০৬
- ২০২২ চনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৯২.১৯
- ২০২৩ চনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮৪.৯৬
- ২০২৪ চনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮৯.৮৮
- ২০২৫ চনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮৪.৮৮
- ২০২৬ চনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮৯.৭৯
