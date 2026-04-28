উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা: মুঠ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮১.৫৪ শতাংশ, কোন শাখাত কিমান উত্তীৰ্ণ হ’ল চাওক সবিশেষ
পুৱা ১০.৩০ বজাত এক সংবাদমেলযোগে ফলাফল ঘোষণা কৰে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে ৷ উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত মুঠ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮১.৫৪ শতাংশ ।
Published : April 28, 2026 at 10:32 AM IST|
Updated : April 28, 2026 at 11:56 AM IST
গুৱাহাটী: ঘোষণা হ’ল উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ৷ মুখ্য়মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে ঘোষণা কৰা অনুসৰিয়েই পুৱা ১০.৩০ বজাত এক সংবাদমেলযোগে ফলাফল ঘোষণা কৰে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে ৷ ইতিমধ্যে ১২ টা ৱেব চাইটত উপলব্ধ হৈছে ফলাফলসমূহ ৷ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে ৱেবচাইটত নিজৰ ৰোল নং প্ৰদান কৰি ফলাফল জানিব পাৰিব ৷ লগতে ডিজিটেল মাৰ্কশ্বীটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ৷
উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ চাৰিওটা শাখাত মুঠ অৱতীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে ৩,২২,৭২৫ গৰাকী । ইয়াৰে ছাত্ৰৰ সংখ্যা ১,৪৮,১৬৯ গৰাকী, ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ১,৭৪,৫৫৫ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ পৰীক্ষাৰ্থী এগৰাকী । মুঠ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা হৈছে ২,৬৩,২৫৫ গৰাকী । ইয়াৰ ভিতৰত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰৰ সংখ্যা ১,১৭,৭৩১ গৰাকী আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ১,৪৫,৪২৪ গৰাকী । উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত মুঠ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮১.৫৪ শতাংশ ।
- প্ৰথম বিভাগ: মুঠ উত্তীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা ৯৬,৭১৩ গৰাকী । ইয়াৰ ভিতৰত ৪০,০৩০ গৰাকী ছাত্ৰ আৰু ৫৬,৬৮৩ গৰাকী ছাত্ৰী ।
- দ্বিতীয় বিভাগ: মুঠ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা ১,০৩,৩৫৩ গৰাকী । ইয়াৰে ছাত্ৰৰ সংখ্যা ৪৮,৪৪৯ গৰাকী আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ৫৪,৯০৪ গৰাকী ।
- তৃতীয় বিভাগ: মুঠ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা ৬৩,০৮৯ গৰাকী । ইয়াৰে ছাত্ৰৰ সংখ্যা ২৯,২৫২ গৰাকী আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ৩৩,৮৩৭ গৰাকী ।
কলা শাখা: এই বৰ্ষৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত কলা শাখাত অৱতীৰ্ণ মুঠ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা আছিল ২,৪১,১২৪ গৰাকী ৷ ইয়াৰে ছাত্ৰৰ সংখ্যা ৯৯,৫৮৯ গৰাকী, ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ১,৪১,৫৩৪ গৰাকী গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ পৰীক্ষাৰ্থী এগৰাকী ৷
কলা শাখাত মুঠ উত্তীৰ্ণ হৈছে ১৯১,৭৮৯ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী ৷ ইয়াৰে ছাত্ৰ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা ৭৫,৭৯০ গৰাকী আৰু ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা ১১৬,০০৮ গৰাকী । কলা শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৭৯.৫৪ শতাংশ ।
- প্ৰথম বিভাগ: মুঠ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা ৫৪,৭৫৫ গৰাকী । ছাত্ৰ- ১৭,১৫০ গৰাকী আৰু ছাত্ৰী ৩৭,৬০৫ গৰাকী ।
- দ্বিতীয় বিভাগ: মুঠ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা ৭৯, ১৮১ গৰাকী । ছাত্ৰ- ৩৩,১১২ গৰাকী আৰু ছাত্ৰী ৪৬,০৬৯ গৰাকী ।
- তৃতীয় বিভাগ: মুঠ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা ৫৭,৮৬২ গৰাকী । ছাত্ৰ- ২৫,৫২৮ গৰাকী আৰু ছাত্ৰী- ৩২,৩৩৪ গৰাকী ।
বাণিজ্য শাখা: এইবাৰ বাণিজ্য শাখাত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ মুঠ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে ১৯,৪৬৯ গৰাকী । ইয়াৰে ছাত্ৰৰ সংখ্যা ১৩,৫২৪ গৰাকী আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ৫,৯৪৫ গৰাকী ।
বাণিজ্য শাখাত মুঠ উত্তীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে ১৫,৭৯৬ গৰাকী । ইয়াৰ ভিতৰত ছাত্ৰৰ সংখ্যা ১০,৮৮১ গৰাকী আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ৪,৯১৫ গৰাকী । বাণিজ্য শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮১.১৩ শতাংশ ।
- প্ৰথম বিভাগ: মুঠ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা ৭৭৯৭ গৰাকী । ছাত্ৰ- ৫০২৭ গৰাকী আৰু ছাত্ৰী- ২৭৬০ গৰাকী ।
- দ্বিতীয় বিভাগ: মুঠ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা ৫৬৯৪ গৰাকী । ছাত্ৰ- ৪১২৯ গৰাকী আৰু ছাত্ৰী ১৫৬৫ গৰাকী ।
- তৃতীয় বিভাগ: মুঠ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা ২৩১৫ গৰাকী । ছাত্ৰ- ১৭২৫ গৰাকী আৰু ছাত্ৰী ৫৯০ গৰাকী ।
বিজ্ঞান শাখা: ২০২৬ চনৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত বিজ্ঞান শাখাত অৱতীৰ্ণ মুঠ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা আছিল ৬০৬৬৭ গৰাকী । ইয়াৰে ছাত্ৰৰ সংখ্যা ৩৪,১৯৩ গৰাকী আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ২৬,৪৭৪ গৰাকী ।
বিজ্ঞান শাখাত উত্তীৰ্ণ মুঠ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে ৫৪,৪৭৪ গৰাকী । ইয়াৰ ভিতৰত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰৰ সংখ্যা ৩০,৪৩৫ গৰাকী আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ২৪,০৩৯ গৰাকী । বিজ্ঞান শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮৯.৭৯ শতাংশ ।
আজি অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে ঘোষণা কৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য আৰু বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্ৰমৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত সফলতা অৰ্জন কৰা সকলো শিক্ষাৰ্থীকে অভিনন্দন জনাইছোঁ।— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) April 28, 2026
✅ কলা: মুঠ অৱতীৰ্ণ – ২,৪১,১২৪; মুঠ উত্তীৰ্ণ – ১,৯১,৭৯৮ গৰাকী; প্ৰথম বিভাগ – ৫৪,৭৫৫,…
- প্ৰথম বিভাগ: মুঠ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা ৩৪,০৭৯ গৰাকী । ছাত্ৰ- ১৭,৮১৮ গৰাকী আৰু ছাত্ৰী- ১৬,২৬১ গৰাকী ।
- দ্বিতীয় বিভাগ: মুঠ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা ১৭,৭৭৭ গৰাকী । ছাত্ৰ- ১০,৭৮৯ গৰাকী আৰু ছাত্ৰী- ৬৯৮৮ গৰাকী ।
- তৃতীয় বিভাগ: মুঠ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা ২৬১৮ গৰাকী । ছাত্ৰ- ১৮২৮ গৰাকী আৰু ছাত্ৰী- ৭৯০ গৰাকী
বৃত্তিমুখী শিক্ষা শাখা: এই শাখাত অৱতীৰ্ণ হোৱা মুঠ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে ১৪৬৫ গৰাকী । ইয়াৰে ছাত্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ৮৬৩ গৰাকী আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হৈছে ৬০২ গৰাকী ।
বৃত্তিমুখী শিক্ষা শাখাত মুঠ উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে ১০৮৭ গৰাকী । ইয়াৰ ভিতৰত ছাত্ৰ- ৬২৫ গৰাকী আৰু ছাত্ৰী ৪৬২ গৰাকী । বৃত্তিমুখী শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৭৪.১৯ শতাংশ ।
- প্ৰথম বিভাগ: মুঠ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা ৯২ গৰাকী । ইয়াৰ ভিতৰত ৩৫ গৰাকী ছাত্ৰ আৰু ৫৭ গৰাকী ছাত্ৰী
- দ্বিতীয় বিভাগ: মুঠ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা হৈছে ৭০১ গৰাকী । ইয়াৰ ভিতৰত ৪১৯ গৰাকী ছাত্ৰ আৰু ২৮২ গৰাকী ছাত্ৰী ।
- তৃতীয় বিভাগ: মুঠ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা হৈছে ২৯৪ গৰাকী । ইয়াৰ ভিতৰত ১৭১ গৰাকী ছাত্ৰ আৰু ১২৩ গৰাকী ছাত্ৰী ।
লগতে পঢ়ক: পুৱা ১০.৩০ বজাত ঘোষণা হ’ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল