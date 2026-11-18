পৰ্যাপ্ত চিকিৎসক থকাৰ পাছতো আন চিকিৎসালয়লৈ ৰোগী প্ৰেৰণ, কমলা মিৰি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী
বোকাখাতৰ ছহিদ কমলা মিৰি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ কামক লৈ অসন্তুষ্ট স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহল ৷ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন আহতসকলৰ অৱস্থাৰ বুজ ল’লে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷
Published : November 18, 2026 at 6:58 PM IST
যোৰহাট: অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলে বুধবাৰে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ কঁহৰাৰ ৰঙাজানৰ পথ দুৰ্ঘটনাত আহত ভুক্তভোগীসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ জখলাবন্ধাস্থিত মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয় আৰু কঁহৰা আদৰ্শ চিকিৎসালয় আৰু বোকাখাতৰ ছহিদ কমলা মিৰি অসামৰিক চিকিৎসালয়ো পৰিদৰ্শন কৰে ৷
যোৱা ১৩ নৱেম্বৰত কাজিৰঙাৰ কঁহৰাৰ ৰঙাজানত সংঘটিত হোৱা এক শোকাৱহ পথ দুঘটনাত ২৬ জনকৈ যাত্ৰীৰ প্ৰাণ হানি হোৱাৰ বিপৰীতে ২০ জনতকৈও অধিক যাত্ৰী আহত হৈছিল । আহতসকলক বোকাখাতৰ ছহিদ কমলা মিৰি অসামৰিক চিকিৎসালয়, জখলাবন্ধা মহকুমা চিকিৎসালয়, কঁহৰা আদৰ্শ অসামৰিক চিকিৎসালয় আৰু যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ৷
এই দুৰ্ঘটনাই ৰাজ্যৰ পৰিবহন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগক জোকাৰি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ এফালে যদি পথ সুৰক্ষাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আনফালে আকৌ কাজিৰঙা অঞ্চলটোত এখন উন্নত মানৰ চিকিৎসালয় নথকাৰ অভিযোগ তুলিছে বিভিন্নজনে ৷ কাজিৰঙাৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ দিনা ওচৰত উন্নত চিকিৎসালয় নথকাৰ বাবেই মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা বুলি বহুতে অভিযোগ কৰিছে ৷
ইফালে বোকাখাতৰ ছহিদ কমলা মিৰি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত পৰ্যাপ্ত চিকিৎসক-চিকিৎসাকৰ্মী থকাৰ পাছতো তাত ভৰ্তি হোৱা দুৰ্ঘটনাৰ ভুক্তভোগীক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা বিষয়টোক লৈও প্ৰশ্নৰ অৱতাড়না হৈছে ৷ এই চিকিৎসালয়খনৰ কাম-কাজত অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে খোদ ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলে ৷ বুধবাৰে চিকিৎসালয়খন পৰিদৰ্শন কৰি সাংবাদিকৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে মন্ত্ৰী সিংহলে ৷
Six victims injured in the tragic road accident in Kaziranga on the 13th were brought to Kohora Model Hospital, where doctors, including those off duty, promptly rushed in to provide emergency medical care. Currently, 14 injured persons are undergoing treatment at Jorhat Medical College and Hospital. Every effort is being made to ensure they receive the best possible care and recover fully.— Ashok Singhal (@TheAshokSinghal) November 18, 2026
তেওঁ কয় যে চিকিৎসালয়খনত ২২ জনকৈ চিকিৎসকক ৫০ জনৰো অধিক এএনএম আৰু জিএনএম আছে ৷ এখন চিকিৎসালয়ত আই চি ইউ উপলব্ধ থকাৰ পাছতো আন চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰাটো যুক্তিসংগত নহয় । চিকিৎসকসকলক মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হ'বলৈ অনুৰোধ জনোৱা বুলি কয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
Visited Bokakhat Civil Hospital to review its overall functioning, quality of medical services, infrastructure and patient facilities. Interacted with doctors, healthcare workers and officials to understand ground-level challenges and assess the requirements for improving service delivery. Emphasised the need for timely treatment, compassionate care and the effective utilisation of available facilities. Issued necessary directions to the concerned officials to address gaps and further strengthen patient care. Our focus remains on making quality, accessible and affordable healthcare available to every citizen, across every corner of Assam. @himantabiswa @CMOfficeAssam— Ashok Singhal (@TheAshokSinghal) November 18, 2026
‘‘বোকাখাতৰ ছহিদ কমলা মিৰি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ দিনা কঠিন পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছিল । চিকিৎসকসকলে এঘন্টাৰ ভিতৰত আঘাতপ্ৰাপ্তসকলক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে । ইয়াত ২২ গৰাকী চিকিৎসক, আই চি ইউ, ৫০ গৰাকী এএনএম আৰু জিএনএম আছে ৷ এই সুবিধা সমূহ ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিলে ৰাইজ উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ ।’’ মন্ত্ৰী সিংহলে কয় ৷
Visited Jorhat Medical College and Hospital to meet the victims of the tragic road accident at Kohora and assess their health condition and progress of treatment. Met the critically injured patients and conveyed my concern for their recovery. Held discussions with the Principal and Superintendent to review treatment arrangements and issued necessary directions to ensure that no patient faces any delay or shortfall in medical care. Our priority is to ensure the best possible treatment for every injured person. I pray for their speedy and complete recovery. @himantabiswa @CMOfficeAssam— Ashok Singhal (@TheAshokSinghal) November 18, 2026
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ইতিমধ্যে চিকিৎসকসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰাত তেওঁলোক মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হৈছে আৰু ইয়াত থকা সকলোখিনি সুবিধা আৰু ব্যৱস্থা কামত ব্যৱহাৰ কৰিব । ২২ গৰাকী চিকিৎসক, আই চি ইউ, ৫০ গৰাকীৰো অধিক জি এন এম, এ এন এম থকাৰ পাছতো ৰেফাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই । অতি সোনকালে ইয়াত চিটিস্কেনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ হ'ব ।’’
Visited Jorhat Medical College and Hospital to review the progress of treatment of those injured in the road accident at Kohora. I interacted with the patients undergoing treatment and discussed with the doctors the measures being taken to ensure the best possible medical care. We remain committed to ensuring that every necessary measure is taken to provide the injured with the highest standard of treatment, leaving no room for any shortcomings in their care.— Ashok Singhal (@TheAshokSinghal) November 18, 2026
ইয়াৰ পাছতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত উপস্থিত হৈ তাত চিকিৎসাধীন আহতসকলৰ স্বাস্থ্যৰ লগতে অন্যান্য আনুষংগিক বিষয় সন্দৰ্ভত পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে বৰ্তমান যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আহতসকলৰ ভিতৰত ৯ জন আইচিইউত আৰু ৫ জন জেনেৰেল ৱাৰ্ডত চিকিৎসাধীন হৈছে । ইয়াৰে দুজনৰ অৱস্থা সংকটজন বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ৷
After reviewing the progress of treatment of those injured in the road accident at Kohora and undergoing care at Jorhat Medical College and Hospital, I briefed the media today on the treatment being provided to the accident victims, as well as various aspects of the state’s healthcare sector.— Ashok Singhal (@TheAshokSinghal) November 18, 2026
আনহাতে, সংবাদমেলত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি বোকাখাতৰ কমলা মিৰি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ২২ জন চিকিৎসক থকাৰ পিছতো সমান্যভাৱে আহতসকলক কিয় JMCH লৈ প্ৰেৰণ কৰা হ’ল তাক লৈ খৰ্গহস্ত হৈ পৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ৷ উক্ত বিষয়টো নিজে পৰ্যবেক্ষণ কৰি তদন্ত কৰিব বুলি কয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । আনহাতে, যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত প্ৰয়োজনীয় বিভাগ দিয়াৰ লগতে সেইসমূহ বিভাগত চিকিৎসক প্ৰদান কৰা হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
লগতে পঢ়ক:
কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানত দুৰ্ঘটনা: উচ্চস্তৰীয় তদন্তৰ নিৰ্দেশ অসম চৰকাৰৰ, গোলাঘাট জিলা পৰিবহণ বিষয়া ৰাজীৱ পেগুক নিলম্বন
সকলো বাণিজ্যিক বাহনত সংস্থাপন কৰিব লাগিব গতি নিয়ন্ত্ৰক যন্ত্ৰ, এমাহৰ সময়সীমা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ