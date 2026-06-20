জনতাৰ টকাৰে ব্যক্তিগতখণ্ডৰ চিকিৎসালয়ক ধনী কৰাৰ মন নাই : মন্ত্ৰী অশোক সিংহল

জনতাৰ টকাৰে ব্যক্তিগতখণ্ডৰ চিকিৎসালয়ক ধনী কৰাৰ মন নাই : মন্ত্ৰী অশোক সিংহল
ৰাজ্যৰ চিকিৎসা খণ্ডত ব্যাপক পৰিৱৰ্তনৰ পৰিকল্পনা, অসমৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকক চিকিৎসা সেৱা সুনিশ্চিত কৰিব : মন্ত্ৰী অশোক সিংহল
Published : June 20, 2026 at 8:27 PM IST
গুৱাহাটী : শনিবাৰে স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালকালয় (পৰিয়াল কল্যাণ) আৰু অসম ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ কাৰ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে ৷ চলিত প্ৰকল্পসমূহৰ পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ৰ লগতে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেন্সি অপাৰেচন চেন্টাৰো মন্ত্রীগৰাকীয়ে পৰিদৰ্শন কৰে ।
পৰিদৰ্শনকালত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি স্বাস্থ্য মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "অসমৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ বাবে কাৰ্যকৰী চিকিৎসা সেৱা সুনিশ্চিত কৰি এক গুণগত মানবিশিষ্ট, সুলভ আৰু ভৱিষ্যতৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে সাজু স্বাস্থ্য সেৱা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ বাবে আমি প্ৰতিশ্ৰুতিৱদ্ধ ।"
তেওঁ লগতে কয়,"স্বাস্থ্যখণ্ডত পাঁচটা শিতানত আমি কাম কৰিম। প্ৰথমতে হ'ল প্ৰিভেণ্টিভ হেল্থকেয়াৰ । দ্বিতীয়তে আৰম্ভণিতে ৰোগৰ চিনাক্তকৰণ। তৃতীয়তে ঘৰৰ ওচৰতে চিকিৎসা পোৱাৰ সুবিধা । চতুৰ্থতে উন্নতমানৰ চিকিৎসা সেৱা প্ৰযোজ্য কৰা আৰু পঞ্চম হৈছে ডিজিটেলাইজেশ্ব'ন ।"
শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ কিছু কিছু চিকিৎসালয়ত আয়ুস্মান কাৰ্ডৰ সুবিধা লাভ নকৰাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "৫ হাজাৰ আৰোগ্য মন্দিৰক লৈ ১৪ খন মেডিকেল কলেজ চলি আছে। এইমছত চলি আছে । এই সুবিধাটো আমি চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত দিব পাৰো । ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ক ধনী কৰাৰ মন নাই ৷ ৰাইজৰ কৰ-কাতলৰ পৰা দিয়া পইচা চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ব্যয় কৰাৰ সুবিধা আছে। যাৰ বাবে প্ৰাইভেটত দিয়া নাই । অৱশ্যে প্ৰয়োজনত দিয়া হৈছে।"
সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "জিলা চিকিৎসালয়ত আৰু চিএইছই সম্পূৰ্ণৰূপে কৰ্যকাৰী হোৱাটো আমি বিচাৰো । যাতে বিভিন্ন বিভাগ কাৰ্যকৰী হ'ব পাৰে । জিলা চিকিৎসালয়ত অহা তিনি মাহৰ ভিতৰত কেইবাটাও সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব ৷ মেডিকেল কলেজৰ বাহিৰে অসমত ৯০ টা ছিজাৰিয়ান চেক্সন চলি আছে ।" তেওঁ লগতে কয় যে, এইবছৰ বঙাইগাঁও মেডিকেল কলেজ সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যক্ষম হ'ব আৰু বিশ্বনাথ মেডিকেল কলেজৰ অ'পিডি মুকলি কৰা হ'ব।
লগতে পঢ়ক:গুৱাহাটীত সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ নামত কি চলিছে ? শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা ৰাজনীতিকৰ ভাষ্য় কি?