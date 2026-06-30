ETV Bharat / state

চৰকাৰী ব্যৱস্থাত কৰিব নোৱৰা কঠিন চিকিৎসাহে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ জৰিয়তে কৰিব লাগে: স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী

অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ক দেশৰ আগশাৰীৰ চিকিৎসালয় কৰাৰ পৰিকল্পনা চৰকাৰৰ ৷

Assam Health minister Ashok Singhal talking about facility of Ayushman card in Dibrugarh
ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় পৰিদৰ্শন স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ (Ashok Singhal's FB page)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 30, 2026 at 8:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড়: ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ সুবিধা বন্ধ কৰা হ'ল ! ৩০ জুনৰ পৰা ডায়েল'ছিচৰ বাবদ নাপাব চৰকাৰৰ পৰা ধন । হ্ৰাস কৰা হ’ল আয়ুস্মান কাৰ্ডৰ জৰিয়তে চিকিৎসা সেৱাৰ সুবিধাও । এই বিষয়ত বিভিন্ন ধৰণৰ বা-বাতৰি প্ৰচাৰ হৈ থকাৰ মাজতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই প্ৰসংগত মন্তব্য কৰে অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলে ।

আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ সুবিধা ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ পৰা কৰ্তন কৰা বিষয়ক লৈ সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অতি কৌশলগতভাৱে তেওঁ কয়, "অতি গুৰুতৰ জটিল ৰোগসমূহত চোৱা-চিতাৰ দায়িত্ব পালন কৰে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে । জটিল ৰোগসমূহৰ চোৱা-চিতা অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত কৰিব আৰু সহজ কামসমূহ বাহিৰত কৰিব, সেইটো নহ'ব । যিখিনি কাম চৰকাৰে কৰিব পাৰে, চৰকাৰী ব্যৱস্থা আছে, সেইখিনি চৰকাৰে কৰিব । যিখিনি চৰকাৰী ব্যৱস্থাত কৰাটো কঠিন সেই চিকিৎসাহে আমি আয়ুষ্মানত কৰাটো বিচাৰো ।‌ পইচাটো ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ যোৱাতকৈ চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ আহক তেতিয়া মেডিকেল কলেজৰ মান উন্নত হ'ব ।’’

স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহল (ETV Bharat Assam)

অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ক দেশৰ আগশাৰীৰ চিকিৎসালয় কৰাৰ চৰকাৰৰ পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী সিংহলে কয়, "অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে সততা আৰু নিষ্ঠাৰে ৰোগীক সেৱা কৰাই নহয়, ভাল শিক্ষাও প্ৰদান কৰি আহিছে । অনাগত সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ ৫০ খন আগশাৰীৰ চিকিৎসালয়ৰ ভিতৰত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । অঞ্চল বিশেষে স্বাস্থ্যজনিত বিভিন্ন সমস্যা থাকে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে সেই বিষয়সমূহৰ ওপৰতো গৱেষণা কৰিব ।’’

উল্লেখ্য যে, অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লাভ কৰি মঙলবাৰে প্ৰথমবাৰলৈ ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰে অশোক সিংহলে । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ স্বাস্থ্যসেৱাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ স্বৰূপ ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি ব্লক, মাতৃ আৰু শিশু স্বাস্থ্য ব্লক আৰু কেজুৱেল্টি ৱাৰ্ড পৰিদৰ্শন কৰি সামগ্ৰিক পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ৷

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰোগীসকলৰ সৈতে মত-বিনিময় কৰি চিকিৎসা সেৱা, ঔষধৰ উপলব্ধতা, অন্যান্য সুবিধা অসুবিধাৰ বিষয়ে বুজ লোৱা পৰিলক্ষিত হয় । ইয়াৰ পাছতে মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ, অধীক্ষক, বিভাগীয় মুৰব্বী, অধ্যাপক আৰু জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকসকলৰ সৈতে অনুষ্ঠিত এখন উচ্চস্তৰীয় পৰ্যালোচনা বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি চিকিৎসালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনি, ৰোগী সেৱা ব্যৱস্থাপনা আৰু নিৰ্মাণ চলি থকা আন্তঃগাথঁনিৰ অগ্ৰগতি বুজ লয় ।

স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে মন্ত্ৰী বিমল বড়া আৰু ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলো উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক : অসমৰ সীমাৰ ভিতৰতেই মহিলাৰ নিৰাপত্তা নাই, নাগালেণ্ডৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে: গৌৰৱ গগৈ

TAGGED:

অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়
আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ সুবিধা বন্ধ
স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহল
দেশৰ আগশাৰীৰ চিকিৎসালয়
AYUSHMAN CARD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.