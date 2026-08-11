ETV Bharat / state

বানৰ পাছত দেখা দিয়া ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত কিদৰে যুঁজ দিছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে ?

ৰাজ্যৰ শেহতীয়া ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ পাছৰ সময়ছোৱাত জনস্বাস্থ্য সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগে ব্যাপক প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।

ASHOK SINGHAL
স্বাস্থ্যমন্ত্রী অশোক সিংহল (X @TheAshokSinghal)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 11, 2026 at 8:30 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ‘‘বৃহৎ জলপ্ৰলয়ৰ পাছতো উজনিত মহামাৰী নহ'ল । স্বাস্থ্য বিভাগৰ পদক্ষেপৰ বাবেই কোনোধৰণৰ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ নহ’ল । বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত এলেকাত ৩১০৩ টা চিকিৎসা শিবিৰ পতা হৈছিল । ২ লাখ ৬ হাজাৰ লোকক চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰা হৈছে । ৫ আগষ্টৰ পৰা ৯ আগষ্টলৈ ১১ টা মেগা স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয় ।’’ - মঙলবাৰে দিছপুৰত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলে এই তথ্য সদৰী কৰে ।

বানৰ পাছত ৰোগ নিৰাময়ৰ বাবে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে?

বানৰ পাছত ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৎপৰতা সন্দৰ্ভত অশোক সিংহলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat)

মন্ত্ৰী সিংহলে সংবাদমেলত কয়, ‘‘ৰাজ্যৰ শেহতীয়া ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ পাছৰ সময়ছোৱাত সংক্ৰামক ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ৰোধ কৰাৰ লগতে জনস্বাস্থ্য সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগে ব্যাপক প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত চিকিৎসা সেৱা অব্যাহত ৰখাৰ লগতে বিশুদ্ধ খোৱাপানী, পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা, ৰোগ নিৰীক্ষণ, বাহকজনিত ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণৰ লগতে স্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । বানপীড়িত লোকসকলক সময়মতে চিকিৎসা সেৱা প্ৰদানৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগে ৰাজ্যজুৰি চিকিৎসা দল আৰু শিবিৰ মোতায়েন কৰিছে ।’’

এতিয়ালৈকে বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহত ৩,১০৩ টা চিকিৎসা শিবিৰৰ জৰিয়তে ২,০৬,৪৪২ গৰাকী লোকক বিনামূলীয়া চিকিৎসা আৰু ঔষধ প্ৰদান কৰা হৈছে । কেৱল ১০ আগষ্টৰ দিনটোতে ১১৬ টা চিকিৎসা দল মোতায়েন কৰি ৬০ টা চিকিৎসা শিবিৰৰ জৰিয়তে ২,৭৩৬ গৰাকী ৰোগীক চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱা হয় । ইয়াৰ পৰা বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত স্বাস্থ্য বিভাগে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা সেৱা নিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা সক্ৰিয় ভূমিকাৰ ছবিখন স্পষ্ট হৈ পৰা বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাবী কৰে ৷

বানাক্ৰান্ত জিলাত স্বাস্থ্য শিবিৰৰ আয়োজন

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে বানত সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাত ৫ আগষ্ট পৰা ৯ আগষ্টলৈ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টি সামৰি ১১ টা বিশেষ 'মেগা স্বাস্থ্য শিবিৰ' অনুষ্ঠিত কৰা হয় । ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসকলক এই শিবিৰসমূহত নিয়োজিত কৰা হয় । শিশু ৰোগ, স্ত্ৰী আৰু প্ৰসূতি ৰোগ, দন্ত, চকু, নাক-কাণ-ডিঙি আৰু মানসিক ৰোগৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে এই শিবিৰসমূহত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়ায় । মুঠ ১৪,২০৯ গৰাকী ৰোগীয়ে এই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰে ৷

বানৰ সময়ত আশ্ৰয় শিবিৰত থকা গৰ্ভৱতী মহিলা, মাতৃ আৰু শিশুসকলৰ বিপদৰ আশংকা অধিক হয় । এই কথা বিবেচনা কৰি স্বাস্থ্য বিভাগে তেওঁলোকৰ বাবে বিশেষ স্বাস্থ্য সুৰক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি জনায় মন্ত্ৰী সিংহলে । এই পর্যন্ত ৩৮৭ গৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলা, ৪৬২ গৰাকী মাতৃ, এবছৰৰ তলৰ ৫৯০ গৰাকী শিশু আৰু ১ৰ পৰা ৫ বছৰ বয়সৰ ১,৬২৭ গৰাকী শিশুক চিনাক্ত কৰা হৈছে । তেওঁলোকৰ নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা, পুষ্টিকৰ আহাৰ আৰু প্ৰয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেৱা নিশ্চিত কৰা হৈছে ।

বান পৰিস্থিতিৰ পাছৰ সময়ছোৱাত ডায়েৰীয়া আৰু অন্যান্য ৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্যত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে অ’ৰেল ৰিহাইড্ৰেচন ছল্ট (ORS) আৰু জিংক টেবলেট মজুত ৰখা হৈছে । বৰ্তমান ৯০,৩৪,৬৫৮ পেকেট ORS আৰু ৪৮,৫৯,২৮৭ পেকেট জিংক টেবলেট মজুত আছে । বানপীড়িত অঞ্চলত ডায়েৰীয়াৰ দৰে ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা দিলে ক্ষিপ্ৰভাৱে চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হ’ব বুলি মন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।

বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ

বানৰ পাছত বিশুদ্ধ খোৱাপানী নিশ্চিত কৰাটো স্বাস্থ্য বিভাগৰ অন্যতম প্ৰধান প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ সহযোগত আই-ডি-এছ পি পৰীক্ষাগাৰত ৫১১টা পানীৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰা হয় । অনুপযোগী পানীৰ উৎসসমূহ প্ৰয়োজনীয় ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰে বীজাণুমুক্ত কৰাৰ পাছত পুনৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে । পৰীক্ষাৰ ফলত পানী ব্যৱহাৰৰ উপযোগী বুলি নিশ্চিত হোৱাৰ পাছতহে সেই উৎসসমূহ ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে ।

মহ দূৰীকৰণৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ

বান পৰিস্থিতিৰ পাছৰ সময়ছোৱাত মহৰ প্ৰজনন বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বাহকজনিত ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । বানাক্ৰান্ত অঞ্চল সমূহত ১৯৪ টা ফগিং দল মোতায়েন কৰা হৈছে৷ ইয়াৰ উপৰি পশু চিকিৎসা বিভাগ আৰু পৌৰসভাৰ সহযোগত ৩৫৯ টা মৃত পশুধন নিয়ম অনুসৰি স্বাস্থ্যসন্মতভাৱে নিষ্কাশন কৰা হৈছে । মৃত পশুধনৰ পৰা পানী আৰু পৰিৱেশ দূষিত হৈ সংক্ৰামক ৰোগ বিয়পি পৰাৰ সম্ভাৱনা ৰোধ কৰাত এই পদক্ষেপে সহায় কৰিব বুলি মন্ত্ৰী সিংহলে কয় ।

জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ বাবে ফোন নম্বৰ মুকলি

যিকোনো জৰুৰী পৰিস্থিতিৰ তাৎক্ষণিকভাৱে মোকাবিলা কৰাৰ বাবে গুৱাহাটীত ২৪ ঘণ্টাই সক্ৰিয় 'State Health Emergency Operation Centre' (HEOC) স্থাপন কৰা হৈছে । জৰুৰীকালীন অৱস্থাত ১৩৯৫৮-৮২৯৯০ আৰু ০৩৬১-২৯১৫০০ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব । আনহাতে বানপীড়িত লোকসকলৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও স্বাস্থ্য বিভাগে বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তাৰ বাবে টেলি-মানস (Tele-MANAS) ৰ হেল্পলাইন নম্বৰ ১৪৪১৬ আৰু ১৮০০-৮৯-১৪৪১৬ সক্ৰিয় কৰি ৰখা হৈছে ।

ৰাইজক সতৰ্ক হৈ থকাৰ আহ্বান স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ

বানৰ পাছত ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ৰোধৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগে জনসাধাৰণক সজাগ আৰু সাৱধান হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে । বিশেষকৈ খোৱাপানী উতলাই বা বিশুদ্ধ কৰি ব্যৱহাৰ কৰা, খাদ্য সামগ্ৰী পৰিষ্কাৰকৈ সংৰক্ষণ কৰা, চাবোনেৰে নিয়মীয়াকৈ হাত ধোৱা, চৌপাশ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখা আৰু জ্বৰ, ডায়েৰীয়া, বমি, ছালৰ ৰোগ বা আন কোনো অসুস্থতাৰ লক্ষণে দেখা দিলে পলম নকৰাকৈ নিকটৱৰ্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিবলৈ স্বাস্থ্য বিভাগে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ।

বানপানী কমি যোৱাৰ লগে লগে স্বাস্থ্যজনিত নতুন প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে । সেয়েহে বানপীড়িত অঞ্চল সমূহত ৰোগ নিৰীক্ষণ, চিকিৎসা সেৱা, বিশুদ্ধ খোৱাপানী আৰু পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ ব্যৱস্থা অব্যাহত ৰখাৰ লগতে পৰিস্থিতিৰ ওপৰত স্বাস্থ্য বিভাগে নিৰন্তৰ নজৰ ৰাখিছে বুলি মন্ত্ৰী সিংহলে জানিবলৈ দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক: বিগত ১২ বছৰত অসমত প্ৰাকৃতি দুৰ্যোগে প্ৰাণ ল’লে ১৪৭৬ গৰাকী লোকৰ

TAGGED:

অসমৰ বান পৰিস্থিতি
অশোক সিংহল
চিকিৎসা সেৱা
DISEASES AFTER FLOODS
ASSAM FLOOD 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.