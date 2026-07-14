অসমৰ ভোটাৰ তালিকাত বৰ্তমানেও আছে ৯১ হাজাৰৰো অধিক ‘সন্দেহজনক ভোটাৰ’: মুখ্যমন্ত্ৰী
‘ডি ভোটাৰ’ চিনাক্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো ৰাজ্যখনত ১৯৯৭ চনৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছিল ৷ সেই সময়ত ৰাজ্যখনত ‘ডি ভোটাৰ’ৰ সংখ্যা আছিল ১,৯৯,৫৯৬ জন ।
Published : July 14, 2026 at 3:00 PM IST
গুৱাহাটী: অসমত বৰ্তমান ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে ৯১ হাজাৰৰো অধিক ‘সন্দেহজনক ভোটাৰ’ বা ‘‘ডি ভোটাৰ’’ ৷ সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিধানসভাত এই তথ্য দাঙি ধৰে। কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক নুৰুল ইছলামৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ড৹ শৰ্মাই কয় যে ভোটাৰ তালিকাত থকা ৯১,৩৮৫ জন ‘‘ডি ভোটাৰ’’ৰ ভিতৰত শোণিতপুৰত আছে সৰ্বাধিক ১৩,৭১৯ জন ।
একেদৰে বৰপেটাত ৮০৮১ জন ‘‘ডি ভোটাৰ’’ থকাৰ বিপৰীতে ওদালগুৰি আৰু নগাঁৱতো ৭৮০০ ৰো অধিক এনে সন্দেহজনক ভোটাৰৰ নাম নিৰ্বাচনী তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে ৷
নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি বিতৰ্কিত বা সন্দেহজনক নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণপত্ৰ থকা ভোটাৰৰ নামৰ বিপৰীতে ‘ডি’ চিহ্নিত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ৰাজ্যখনত ১৯৯৭ চনৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে ।
গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে সদনত তথ্য প্ৰকাশ কৰি ড৹ শৰ্মাই কয় যে ৫৬,৭২৮ জন ‘ডি ভোটাৰ’ক বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে বিদেশী বুলি ঘোষণা কৰাৰ বিপৰীতে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখত আবেদন কৰা ৮৩১ জনক আদালতে বিদেশী বুলি ব্ৰেণ্ড কৰিছে ।
ইয়াৰ উপৰিও ৬৫,১৭১ জন ‘ডি ভোটাৰ’ক বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ দ্বাৰা ভাৰতীয় ঘোষণা কৰা হৈছে ৷ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় ৪২ জন আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তিনিজন ‘ডি ভোটাৰ’ক দেশৰ বৈধ নাগৰিক হিচাপে ঘোষণা কৰিছে বুলিও তেওঁ লগতে কয় ।
কংগ্ৰেছৰ ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে কৰা আন এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ড৹ শৰ্মাই কয় যে ১৯৯৭ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই অনুশীলন চলোৱাৰ সময়ত ৰাজ্যখনত ‘ডি ভোটাৰ’ৰ সংখ্যা আছিল ১,৯৯,৫৯৬ জন । তেওঁ কয় যে এতিয়ালৈকে ‘ডি ভোটাৰ’ৰ ২,৪৪,১৪৪ টা গোচৰ বিদেশী ন্যায়াধিকৰণলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰে ২,০৫,৬৫৯ টা গোচৰ নিষ্পত্তি কৰা হৈছে, আৰু ৫৬,৭২৮ জন ব্যক্তিক বিদেশী বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে ।
‘ডি ভোটাৰ’ৰ উপৰিও এতিয়ালৈকে আন ১,৯০,৬৫৭ টা গোচৰ সীমান্ত আৰক্ষীয়ে বিদেশী ন্যায়াধিকৰণলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে । ইয়াৰে ১,৫৫,৪৯০ টা গোচৰ নিষ্পত্তি কৰা হৈছে আৰু ১,১৫,৯৪৫ জন ব্যক্তিক বিদেশী বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে । এই ঘোষিত বিদেশীসকলৰ ভিতৰত ৩১,৭৮৯ জনক বিতাড়ন কৰা হৈছে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় ।
‘ডি’ ভোটাৰৰ ধাৰণাটো অসমত ১৯৯৭ চনত নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল । ইয়াৰ দ্বাৰা নিজৰ ভাৰতীয় নাগৰিকত্বৰ সপক্ষে প্ৰমাণ দিব নোৱাৰা লোককে ধৰি এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল । ভাৰতৰ আন ক’তো ‘ডি ভোটাৰ’ৰ অস্তিত্ব নাই । ‘ডি ভোটাৰ’ৰ বিষয়টো অসমৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰখনৰ অন্যতম বিতৰ্কিত বিষয় ।
অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিষয়ক লৈ কেইবাটাও নিৰ্বাচন চলিছে, যিসকলক নিৰ্বাচনী তালিকাত নাম পোৱা গ’লে প্ৰথমতে ‘ডি ভোটাৰ’ হিচাপে চিহ্নিত কৰা হয় । বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ নিৰ্দেশ আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰৱৰ্তী ৰায় অনুসৰি ‘ডি ভোটাৰ’ৰ ডিলিট বা নিয়মীয়াকৰণ কৰা হয় ।
লগতে পঢ়ক: ‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গালত প্ৰচণ্ড চৰ !’ কিয় ক’লে অখিল গগৈয়ে ?