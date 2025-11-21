ETV Bharat / state

তিনি বছৰত টোলগেটত ১২০০ কোটি টকা : ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ নহ'লেও তিনিখন হ'ল টোলগেট

ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ তথ্য মতে, ৰাজ্যত বৃদ্ধি টোলগেটৰ সংখ্যা ৷ অসমৰ পৰা সংগ্ৰহ কোটি টকাৰ টোলকৰ ৷

tolls collection
ৰাজ্যত বৃদ্ধি টোলগেটৰ সংখ্যা (ETV Bharat)
Published : November 21, 2025 at 3:41 PM IST

গুৱাহাটী : অসমত দুখন টোলগেটৰ মাজৰ ব্যৱধান কমেও ১০০ কিলোমিটাৰ কৰাৰ লগতে টোলকৰ হ্ৰাস কৰাৰ দাবী সংসদত উত্থাপন কৰিছিল সাংসদ তথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই । বিগত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহত সংসদৰ অধিৱেশনত সাংসদগৰাকীয়ে এই দাবী উত্থাপন কৰিছিল আৰু এই বিষয়টোৱে বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছিল ।

কিন্তু সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগৰ এবছৰ হ'ল যদিও কাৰ্যক্ষেত্র একো নহ'ল । হ্ৰাস নপালে টোলকৰ । বৰং টোলগেটৰ সংখ্যাহে বৃদ্ধি পালে । বিগত তিনি বছৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে ৰাজ্যবাসীৰ মূৰত ৰামটাঙোন শোধাই অসমৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিলে ১২০০ কোটি টকাৰ টোলকৰ । এই তথ্য ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ ।

আৰ টি আই কর্মী ৰাকেশ হাজৰিকাই তথ্য জনা আইনৰ অধীনত কৰা আৱেদনৰ উত্তৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত আৰ টি আইৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য সন্দৰ্ভত আৰ টি আই কৰ্মী ৰাকেশ হাজৰিকাই কয়, "ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ তথ্য অনুসৰি ২০২৪ বৰ্ষটোত অসমৰ পৰা ৫০০.৮ কোটি টকা টোলকৰ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে ।’’

toll tax from Assam
অসমৰ পৰা সংগ্ৰহ কোটি টকাৰ টোলকৰ (ETV Bharat)

‘‘সেইদৰে ২০২৩ বৰ্ষত সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল ৪৫২.২২ কোটি টকাৰ টোলকৰ । আনহাতে ২০২২ চনত ৰাজ্যত সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল ৩০৯ কোটি টকাৰ টোলকৰ । উল্লেখ্য যে বিগত তিনি বছৰত ১২৬২.০২ কোটি টকা টোলকৰ সংগ্ৰহ কৰা অসমত এই সময়ছোৱাত ১ কিলোমিটাৰো নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰা হোৱা নাই বুলি প্ৰকাশ কৰিছে খোদ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণেই ।" হাজৰিকাই কয় ৷

ইফালে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে প্ৰকাশ কৰা প্রতিবেদন অনুসৰি, ২০২২ চনত অসমত থকা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৈৰ্ঘ আছিল ৪০৭৭ কিলোমিটাৰ । প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ২০২৪ চনতো অসমৰ মুঠ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৈৰ্ঘ ৪০৭৭ কিলোমিটাৰেই হৈ থাকিল । অৰ্থাৎ সেই সময়চোৱাৰ ভিতৰত অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ হোৱা নাই । অসমৰ বিপৰীতে দেশৰ অন্য কেইবাখনো ৰাজ্যত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ অব্যাহত আছে । আৰ টি আই কৰ্মীগৰাকীয়ে জনোৱা মতে, বিহাৰত ২০২৪ বৰ্ষত ১৯২ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰা হয় ।

সেইদৰে গুজৰাটত ২১৪ কিলোমিটাৰ, কৰ্ণাটকত ৫২৩ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰা হয় । দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত বিগত তিনি বছৰত শ শ কিলোমিটাৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰা হয় । কিন্তু অসমত কোনো নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ হোৱা নাই ।

Assam has collected significantly more than Rs 1,200 crore from toll gates over the last three financial years
ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা (ETV Bharat)
  • নতুন টোলগেট আৰু টোলগেটৰ টোলকৰ :

অসমত নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ নকৰিলেও তিনি বছৰত তিনিখন নতুন টোলগেট উপহাৰ দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে । ২০২২ চনত অসমত ৭ খন টোলগেট আছিল । কিন্তু ২০২৪ চনত এই সংখ্যা ১০ খনলৈ বৃদ্ধি পায় ।

লক্ষণীয় বিষয় যে ২০২৪ চনত অসমত সংগ্ৰহ কৰা মুঠ ৫০০.৮ কোটি টকা টোলকৰৰ সৰ্বাধিক সংগ্ৰহ হৈছিল মদনপুৰ টোলগেটত । এই টোলগেটত সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল ১২৬ কোটি টকা । সেইদৰে নাজিৰাখাট টোলগেটত ৯৫ কোটি টকা, পাটগাঁও টোলগেটত ৬৮ কোটি টকা, ৰহাৰ টোলগেটত ৬০ কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰা হয় ।

toll tax from Assam
টকাৰ টোলকৰৰ হিচাব (RTI Data)

উল্লেখ্য যে, টোলগেটৰ বৰ্ধিত 'কৰ'ৰ ফলত ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিত প্রত্যক্ষভাৱে বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছে । আনকি মূল্যবৃদ্ধিৰো অন্যতম কাৰণ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ৰাজ্যত বৃদ্ধি পোৱা টোলগেট আৰু টোলকৰ । আনহাতে অসমৰ চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ অৱস্থা শোচনীয় হোৱাৰ পাছতো কিন্তু টোলকৰ সংগ্রহত অলপো কৃপণালি কৰা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে । ৰাজ্যখনৰ পৰা দৈনিক গড়ে ১.৩৯ কোটি টকাকৈ টোলকৰ সংগ্ৰহ কৰি আহিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে ।

toll tax from Assam
ৰাজ্যত বৃদ্ধি টোলগেটৰ সংখ্যা (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে, ২০২৪ চনৰ ৮ ডিচেম্বৰত ৰাজ্যৰ দশমখন টোলগেট টেলিপাৰা টোলগেট মুকলি কৰা হৈছিল । এই টোলগেটখনত মুকলিৰ মাত্ৰ ২৪ দিনতে সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল ২.৪৬ কোটি টকাৰ টোলকৰ ।

  • সংসদত কি দাবী কৰিছিল সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই :

অসমত টোলগেট আৰু টোলকৰক লৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি অহা বিতৰ্ক আৰু বিৰোধিতা নতুন কথা নহয় । বিগত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহত সংসদত সাংসদ তথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছিল ।

তেওঁ অসমত দুখন টোলগেটৰ মাজৰ ব্যৱধান কমেও ১০০ কিলোমিটাৰ কৰাৰ লগতে টোলকৰ হ্ৰাস কৰাৰ দাবী সংসদত উত্থাপন কৰিছিল । দেশৰ টোলগেটসমূহৰ যোগেদি ৰাইজৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা কৰ হ্ৰাস কৰাৰ লগতে দুখন টোলগেটৰ মাজত অতি কমেও ১০০ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব ৰাখিবলৈ তেওঁ চৰকাৰক দাবী জনাইছিল ।

toll tax from Assam
অসমৰ পৰা সংগ্ৰহ কোটি টকাৰ টোলকৰ (ETV Bharat)

তেওঁ সংসদত কৈছিল, "দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বর্তমান ৯৮৩খন টোল গেট চলি আছে । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ক্ষেত্ৰত মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ শীৰ্ষত আছে । বর্তমান এই টোলগেটসমূহত বাহন চালকসকলে বুজন পৰিমাণৰ টোলকৰ আদায় দিবলগীয়া হৈ আছে । যাৰ ফলত দেশৰ সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত আর্থিক বোজা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ।’’

সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই কয়, ‘‘টোলকৰ প্ৰতিবছৰে সংশোধন হৈ আছে । ইয়াৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ পৰিবহণ ব্যয়ও বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । ফলত সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত অতিৰিক্ত বোজা পৰি আছে । বৰ্তমান দেশত মুঠ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৈর্ঘ প্রায় ১,৪৬,০০ কিলোমিটাৰ । এইটো বিশ্বৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ ঘাইপথ নেটৱৰ্ক ।’’

সাংসদ শইকীয়াই কয়, ‘‘২০১৮-১৯ বৰ্ষত প্ৰায় ২৫ হাজাৰ কোটি টকা টোলকৰ সংগ্রহ হৈছিল ৷ ২০২২-২৩ বৰ্ষত এই পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈ ৫৪ হাজাৰ কোটি টকা হয় । ২০২৪-২৫ বৰ্ষত এই পৰিমাণ ৭০ হাজাৰ কোটি টকাৰ ঘৰ স্পৰ্শ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰি দুইখন টোল গেটৰ মাজত অতি কমেও ৬০ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব থাকিব লাগে । কিন্তু অসমত গুৱাহাটী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মাত্র ৫০ কিলোমিটাৰৰ মাজত দুখন টোলগেট চলি আছে ।’’

toll tax from Assam
ৰাজ্যত বৃদ্ধি টোলগেটৰ সংখ্যা (ETV Bharat)

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশৰ নাগৰিকৰ ওপৰত টোলকৰৰ হেঁচা হ্ৰাস কৰিব লাগে । দুখন টোলগেটৰ মাজৰ দূৰত্ব অতি কমেও ১০০ কিলোমিটাৰ কৰিবলৈ শীঘ্ৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে । টোলগেট বৃদ্ধিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰিব লাগে ।"

লক্ষণীয় বিষয় যে, সংসদত অসমৰ সাংসদগৰাকীয়ে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উত্থাপন কৰিছিল যদিও নিজ দলৰ চৰকাৰখনে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে । যাৰ বাবে আজি টোলকৰৰ নামত সাধাৰণ জনতাই ইয়াৰ বোজা বহন কৰিবলগীয়া হৈছে ।

TOLL GATES
ASSAM TOLL PLAZAS REVENUE
TOLL TAX FROM ASSAM
ইটিভি ভাৰত অসম
TOLLS COLLECTION

