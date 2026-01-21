ভাৰতৰ দ্ৰুত বিকশিত ৰাজ্য় হৈছে অসম: বিশ্ব অর্থনৈতিক মঞ্চত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

ভাৰতৰ দ্ৰুত বিকশিত ৰাজ্য় হৈছে অসম: বিশ্ব অর্থনৈতিক মঞ্চত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা
অসম বিগত ৫ বছৰত সর্বাধিক দ্রুতগতিত বিকাশ পোৱা অর্থনীতি বুলি দাবী মুখ্যমন্ত্রীৰ ।
By ANI
Published : January 21, 2026 at 2:26 PM IST
ডাভোছ (ছুইজাৰলেণ্ড): বিশ্ব অর্থনৈতিক মঞ্চত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কয় যে ১৩% বৃদ্ধিৰ হাৰেৰে অসম ভাৰতৰ সর্বাধিক দ্রুতগতিত বিকশিত অর্থনীতি হিচাপে আত্মপ্রকাশ কৰিছে । বিশ্ব অর্থনৈতিক মঞ্চত ৰাজ্য়ৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্রতিনিধি দলৰ নেতৃত্ব দি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয় যে অসম এতিয়া আধুনিক ভৱিষ্যত গঢ়াৰ বাবে বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকাৰীৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
ৰাজ্যখনৰ নতুন অর্থনৈতিক অৱস্থাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি মুখ্য়মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কয়, "প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্র মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰত তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হোৱাৰ দিশে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে । অসম বিগত ৫ বছৰত সর্বাধিক দ্রুতগতিত বিকাশ পোৱা অর্থনীতি আৰু ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে ।" ইয়াৰ পূর্বে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে দক্ষতা বিকাশ আৰু উদ্যোগ-সংলগ্ন প্রশিক্ষণক মূল কেন্দ্রবিন্দু হিচাপে উল্লেখ কৰি ক্রমান্বয়ে স্বয়ংক্রিয় আৰু এআই-চালিত ভৱিষ্যতৰ বাবে নিজৰ কর্মশক্তিক প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ প্ৰচেষ্টাৰ আলোকপাত কৰে ।
এক্সত এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "অসমে যুৱ জনগাঁথনিৰে দক্ষতা বিকাশ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰে পদক্ষেপৰ জৰিয়তে উদ্যোগ অনুকূল পাঠ্যক্রম সন্নিবিষ্ট কৰি কৰ্মশক্তিৰ প্ৰশিক্ষণৰ পুনৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰিছে ।" তেওঁ পুনৰ উল্লেখ কৰে যে ৰাজাখনে প্রযুক্তিগত পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে খাপ খুৱাবলৈ শক্তিশালী ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰ বিকশিত কৰি আছে, য'ত বিশ্বৰ অন্যতম ডিজিটেলভাৱে উন্নত উৎপাদনৰ সুবিধাসমূহৰ আতিথ্য প্রদান কৰাও অন্তর্ভুক্ত ।
On Day 2 of @wef, I had the privilege to share how Assam is preparing its workforce for an increasingly automated and AI-enabled environment.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) January 20, 2026
Given our young demography, Assam is rewriting the training playbook. The Assam Skill Development University, along with other… pic.twitter.com/8MkDBOgcKk
মুখ্য়মন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "বিশ্ব অর্থনৈতিক মঞ্চৰ দ্বিতীয় দিনটোত অসমে ক্রমান্বয়ে স্বয়ংক্রিয় আৰু এআই-সক্ষম পৰিৱেশৰ বাবে নিজৰ কৰ্মশক্তিক কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰি আছে সেই বিষয়ে শ্বেয়াৰ কৰাৰ সৌভাগ্য লাভ কৰিলো । অসম দক্ষতা বিকাশ বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য পদক্ষেপৰ লগতে উদ্যোগ অনুকূল পাঠ্যক্ৰম আৰু কাৰ্যসূচী আমাৰ প্ৰচেষ্টাৰ মূলতে সমিৱিষ্ট কৰি আছে। অসমত কিছু উৎকৃষ্ট । উদাহৰণস্বৰূপে, আমাৰ ৰাজ্য়খনে বিশ্বজুৰি ডিজিটেলভাৱে উন্নত উৎপাদন ছাইটসমূহৰ ভিতৰত এটা আয়োজন কৰে ।"
"এই আকর্ষণীয় আলোচনাৰ বাবে মোৰ সৈতে যোগদান কৰিছিল এটা অতি বিশিষ্ট পেনেলে, য'ত আছিল: ওকলাহোমা ৰাজ্যৰ গৱৰ্ণৰ কেভিন স্টিট; মিচিগান ৰাজ্যৰ গৱৰ্ণৰ প্ৰেচেন হুইটমাৰ; ফ্ৰান্সৰ বাবে ইউৰোপৰ মন্ত্রী প্রতিনিধি বেঞ্জামিন হাড্ডা আৰু বিশ্ব অর্থনৈতিক মঞ্চৰ পৰিচালন সঞ্চালিকা কিভা অলগুডে ।" এইদৰে এক্স'ত লিখিছে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ।