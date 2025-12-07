ETV Bharat / state

প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত নিষিদ্ধ মৌলবাদী সংগঠনৰ কাৰ্যকলাপ

ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতাৰ অধীনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত মৌলবাদী সংগঠনৰ কাৰ্যকলাপ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ।

Assam has banned all radical literature
প্ৰতীকি ফটো (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 7, 2025 at 7:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : বাংলাদেশৰ অস্থিৰ অৱস্থাৰ পিছত ভাৰত তথা অসমৰ সীমান্ত অঞ্চলত মৌলবাদী সংগঠনৰ কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক হৈছে । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমত মৌলবাদী গোটৰ সৈতে জড়িত সকলো, সামগ্রী আৰু ডিজিটেল কনটেণ্ট নিষিদ্ধ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে ।

অসম চৰকাৰে তিনি ডিচেম্বৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি জামাত-উল-মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি), আনছাৰুল্লাহ বাংলা টীম (এবিটি) আৰু আনছাৰ আল-ইছলামৰ সৈতে সম্পৰ্কিত যিকোনো জেহাদী সাহিত্য, প্ৰচাৰ সামগ্ৰী, ৱেবছাইট, ছ’চিয়েল মিডিয়া পেজ, চেনেল আৰু ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম নিষিদ্ধ কৰিছে ।

ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতাৰ অধীনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত মৌলবাদী সংগঠনৰ কাৰ্যকলাপ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ।‌

উল্লেখ্য যে, অসম আৰক্ষীৰ স্পেচিয়েল টাস্ক ফ’ৰ্চ (STF) এ ২০২৩ চনৰ ১ মাৰ্চৰ পৰা ২০২৪ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰলৈকে মুঠ ২১ জন জেহাদি আৰু উগ্ৰপন্থীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত ভাৰতত ISISৰ মুৰব্বী নেতা, ১৫ জন ইছলামিক উগ্ৰবাদী সংগঠনৰ সদস্য, এজন CPI (মাওবাদী)ৰ জ্যেষ্ঠ নেতা, ULFA এজন উগ্ৰপন্থী আৰু মণিপুৰ-ভিত্তিক উগ্ৰবাদী সংগঠনৰ ৩ জন সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ।

এই বিষয়ে গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ উচ্চপদস্থ এক সূত্ৰই কয় ( নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক), "বাংলাদেশৰ অস্থিৰ হৈ থকা সময়ত বাংলাদেশৰ জেলৰ পৰা বহু অভিযুক্তই পলায়ন কৰিছিল । সেই অভিযুক্তবোৰ ভাৰতত সোমোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক ।''

তেওঁ কয়, ''সেই অভিযুক্তৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে অসম । অভিযুক্তই সীমান্তৰে বা বিভিন্ন প্ৰকাৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে অসমৰ সীমান্ত অঞ্চল বা আশে পাশে থকা অঞ্চলত সোমাই সংখ্যালঘু লোকক "ব্ৰেইন ৱাচ" কৰাৰ উপৰিও ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ, সাহিত্য, নথি-পত্র আদিৰ জৰিয়তে মৌলবাদৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰে । সেয়েহে অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতাৰ অধীনত মৌলবাদী সংগঠনৰ কাৰ্যকলাপ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ।''

সূত্ৰটোৱে লগতে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, মৌলবাদী সংগঠনৰ সদস্যবোৰে ব্যৱহাৰ কৰা কিতাপ ,নথি পত্ৰৰ প্ৰচলন নিষিদ্ধ কৰা হৈছে যদিও তেওঁলোকে ডিজিটেলি ব্যৱহাৰ কৰা এপবোৰ চিনাক্ত কৰাটো প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : জে এম বি, এ বি টি, আনছাৰ আল ইছলামৰ জেহাদী সংগঠনক নিষিদ্ধ ঘোষণা অসম চৰকাৰৰ

TAGGED:

RADICAL AND JIHADI LITERATURE
ASSAM BANNED ALL RADICAL LITERATURE
BANED JMB AND ABT IN ASSAM
ইটিভি ভাৰত অসম
BANGLADESHI TERROR OUTFITS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.