'বাঁহ' শিল্পক জিআই টেগ প্ৰদানত উৎফুল্লিত অসমৰ কুটীৰশিল্পী, চৰকাৰক ধন্যবাদ দিলে শিল্পীয়ে

'বাঁহ' শিল্পক জিআই টেগ প্ৰদানত উৎফুল্লিত অসমৰ কুটীৰশিল্পী, চৰকাৰক ধন্যবাদ দিলে শিল্পীয়ে
বাঁহ-বেতৰ কাম কৰিও পৰিয়াল পোহপাল দিব পাৰি, নৱপ্ৰজন্মই কুটীৰশিল্পত গুৰুত্ব প্ৰদানৰ প্ৰয়োজন ৷ এই মন্তব্য কুটীৰশিল্পী অবিনাশ হাজৰিকাৰ ৷
Published : June 17, 2026 at 1:55 PM IST
সাৰংগপাণি শইকীয়া
টীয়ক: শেহতীয়াকৈ ভাৰত চৰকাৰে অসমৰ 'বাঁহ' শিল্পক জিআই টেগ প্ৰদান কৰাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে অসমৰ কুটীৰ শিল্পৰ লগত জড়িত শিল্পীসকল । ব্যতিক্ৰম নহয় টীয়ক কমাৰ খাটোৱাল গাঁৱৰ অবিনাশ হাজৰিকাও । পাঞ্চজন্য নামৰ এটা কুটীৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰি অবিনাশ হাজৰিকাই বাঁহেৰে বহু সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি আহিছে ।
অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ বাঁহেৰে নিৰ্মিত সামগ্ৰী ৰপ্তানি কৰি আহিছে অবিনাশ হাজৰিকাই । আমেৰিকা, লণ্ডনলৈও বাঁহেৰে তৈয়াৰী বিভিন্ন সামাগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰি একপ্ৰকাৰ সমাজৰ বাবে আদৰ্শ হৈ পৰিছে তেওঁ । শেহতীয়াকৈ অসমৰ সম্পদ বাঁহ শিল্পক চৰকাৰে জিআই স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাক লৈ উৎফুল্লিত হোৱাৰ লগতে নৱ-প্ৰজন্মক এই শিল্পকৰ্মৰ লগত জড়িত হ'বলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছে ।
তেওঁ কয়,"আমি সৰুৰে পৰা কৰি অহা কামটোৱে আজি স্বীকৃতি পাইছে । যেতিয়া নিজে কৰা কামৰ এইদৰে স্বীকৃতি পাই নিশ্চয়কৈ সকলোৱে উৎফুল্লিত হয় । আমাৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিজন শিল্পী আজি সুখী । আমাৰ বাঁহ শিল্পৰ চাহিদা অতি বেছি । এই কাম কৰি আজি মই চলি আছো । ইয়াত সন্মান আছে, টকাও আছে আৰু আত্মতৃপ্তিও পোৱা যায় । আমি এই কাম কৰিয়েই ৰাজ্যপালৰ বঁটা লাভ কৰিছো ।"
কুটীৰশিল্পী হাজৰিকাই লগতে কয়, "দিল্লীৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মেলাত আমাৰ সামগ্ৰীয়ে যথেষ্ট চাহিদা পাইছে । সেয়ে এই কৰ্মৰ প্ৰতি নৱপ্ৰজন্মক ধাৱমান হৈ নিজকে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ আহ্বান জনাইছো । এই শিল্পৰ লগত বৰ্তমান কেইবাটাও পৰিয়ালৰ লোকে কাম কৰি পৰিয়াল পোহপাল দি আছে ৷ আমাৰ সামগ্ৰী ফ্ৰান্সলৈ প্ৰেৰণৰ বাবে আলোচনা কৰি আছো ৷ "
উল্লেখ্য যে, তামিলনাডুলৈ সাত কণ্টেনাৰ বাঁহ পঠিওৱাৰ বাবে ৰাজ্যপালৰ বিশেষ বঁটা লাভ কৰিছিল টীয়কৰ কুটীৰশিল্পী অবিনাশে ৷