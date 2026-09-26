ETV Bharat / state

১০নং কোঠাত নিমিষা ঠাকুৰীয়াক কেনেকৈ হত্যা কৰা হ'ল ? লাভ জেহাদৰ বলি হ'ল নেকি নিমিষা ?

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী নিমিষা ঠাকুৰীয়াৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ লৈ চৌদিশে প্ৰতিক্ৰিয়া ৷

Guwahati university student found dead at homestay
লাভ জেহাদৰ বলি হ'ল নেকি নিমিষা ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ANI

Published : September 26, 2026 at 10:39 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা এটা চঞ্চাল্যকৰ ঘটনা ৷ শুকুৰবাৰে মাজ নিশা মহানগৰী গড়লস্থিত এটা হোমষ্টেৰ সমীপত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিমিষা ঠাকুৰীয়া নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ ৰহস্যজনকভাৱে মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ ইয়াক লৈ এতিয়া চৌদিশে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৷

হোমষ্টেলৈ কিয় আৰু কাৰ লগত গৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্য়ালয়ৰ ছাত্ৰী নিমিষা ? প্ৰেমজনিত কাৰণ নে অন্য কাৰণত হত্যাকৰা হ'ল নিমিষাক ? ইফালে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আছিক আলী নামৰ যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে হোমষ্টেৰ মালিক জয়ন্ত সাকীকো আটক কৰিছে ৷

Guwahati university student found dead at homestay
লাভ জেহাদৰ বলি হ'ল নেকি নিমিষা ? (ETV Bharat Assam)

হোমষ্টে লৈ কিয় গৈছিল নিমিষা :

বিশেষ তথ্য অনুসৰি, আছিক আলী আৰু নিমিষা ঠাকুৰীয়াৰ মাজত আছিল প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ৷ সেই সূত্ৰে নৈশ যাপনৰ বাবে দুয়ো গৈছিল হোমষ্টেখনলৈ ৷ তেতিয়াই নিমিষা ঠাকুৰীয়াক প্ৰেমিক আছিকে হত্যা কৰিলে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ৷ প্ৰেমিক ৰূপী আছিকে প্ৰেমৰ জালত পেলাই কিয় হত্যা কৰিলে নিমিষাক ? লাভ জিহাদৰ বলি হৈছিল নেকি নিমিষা ? আৰক্ষীৰ তদন্ত পোহৰলৈ আহিব সকলো তথ্য...

Guwahati university student found dead at homestay
ঘটনা সংঘটিত হোৱা স্থান (ETV Bharat Assam)

আনহাতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাঁচ বছৰীয়া সংহত পাঠ্যক্ৰমৰ স্নাতক শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী নিমিষা ঠাকুৰীয়াৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ৰুদ্ৰা'ছ কিটছেন নামৰ হোমষ্টেৰ চৌহদৰ পৰা ৷ ইফালে নিমিষাৰ ঘৰ আছিল গুৱাহাটীৰ ধাৰাপুৰত ৷ তেনেস্থলত ঘৰৰ পৰা মাত্ৰ কেই কিলোমিটাৰ নিলগত থকা হোমষ্টেলৈ কাৰ লগত গৈছিল নিমিষা ঠাকুৰীয়া ? আছিকৰ ষড়যন্ত্ৰ বলি হৈছিল নেকি নিমিষা ?

নিমিষা ঠাকুৰীয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সন্দৰ্ভত কি কয় অভিভাৱকে ?

নিমিষা ঠাকুৰীয়াৰ পিতৃৰ ভাষ্য অনুসৰি, শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় ৫ বজাত নিমিষা ঘৰৰ পৰা হোটেলত খাবলৈ যাম বুলি ওলাই গৈছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত নিশা বান্ধৱীৰ সৈতে হোষ্টেলত থকাৰ কথাও তেওঁক জনাইছিল ৷

Guwahati university student found dead at homestay
লাভ জেহাদৰ বলি হ'ল নেকি নিমিষা ? (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, শনিবাৰে পুৱতি নিশা প্ৰায় ২ বজাত নিমিষাই মাতৃলৈ ফোন কৰিছিল আৰু ফোনত তেওঁ নিজকে অসহায় অৱস্থাত থকা বুলি জনাইছিল আৰু কোনো লোকে বুকুত গুৰিওৱাৰ ফলত উশাহ লোৱাত অসুবিধা হোৱা বুলি কৈছিল ৷ সেই সময়তে ফোনটোৰ সিপাৰৰ পৰা কোনো স্পষ্ট কথা শুনা নগ'ল আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে নিমিষাৰ ফোনটো বন্ধ হৈ পৰে বুলি মৃত নিমিষাৰ পিতৃয়ে উল্লেখ কৰে ৷

নিমিষা পৰিয়ালৰ আন এগৰাকী সদস্যৰ মতে, ফোনৰ সময়ত কেইজনমান যুৱকৰ কথোপকথনো শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল । ঘটনাটোৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতে পৰিয়ালৰ লোকে ততাতৈয়াকৈ আজাৰা থানাৰ আৰক্ষীক সমগ্ৰ বিষয়টো অৱগত কৰে ৷ আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত গড়লস্থিত এটা হোমষ্টেৰ চৌহদত নিমিষাক সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় ।

নিমিষাৰ পিতৃৰ ভাষ্য অনুসৰি, আমি গড়ল হাস্পতালত নিমিষাক অক্সিজেন দি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল ৷ পাছত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নিমিষাক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হৈছিল । প্ৰায় তিনিজন যুৱকে নিমিষাক গড়ল হাস্পতাললৈ লৈ গৈছিল ৷ কিন্তু চিকিৎসাধীন অৱস্থাত যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যু হয় ৷

নিমিষাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ ভাষ্য

পশ্চিম গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্ত বলেন দেউৰী কয়, "আছিক আলীৰ ঘৰ গাড়ী গাঁৱত । নিশাই আছিক আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । নিমিষাই আত্মহত্যা কৰা বুলি আলীয়ে কৈছে যদিও আমি সেই কথা বিশ্বাস কৰা নাই । সকলোবোৰ তদন্ত চলি আছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন লাভ কৰাৰ পাছতহে মৃত্যুৰ সঠিক কাৰণ স্পষ্ট হ'ব ৷"

নিমিষা ঠাকুৰীয়াক কেনেকৈ হত্যা কৰা হ'ল ? (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়,"আছিক আলী নামৰ যুৱকজনে ইয়াৰ পূৰ্বেও প্ৰায় পাঁচবাৰ হোমষ্টেটোলৈ অহা যোৱা কৰিছিল ৷ হোমষ্টেটোত অতিথিৰ পৰিচয় পত্ৰ পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বিসংগতি ধৰা পৰিছিল ৷ হোমষ্টেটো কলকাতাৰ ব্যৱসায়ী জয়ন্ত চাকীয়ে ভাড়াত লৈ চলাই আছিল ৷"

এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে হোমষ্টেটোৰ পৰিচালনা ব্যৱস্থা, অতিথিৰ পৰিচয়-পত্ৰ বিসংগতি ধৰা পৰা পাছতো নিমিষা কেনেদৰে তাত উপস্থিত হৈছিল, সেই সকলো দিশ আৰক্ষীয়ে পৰীক্ষা কৰি আছে বুলি আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে ৷

হোমষ্টেৰ পৰিচালনাৰ সৈতে জড়িত জয়ন্ত সাকীকো আটক কৰি জেৰা কৰা হৈছে ৷ নিমিষাৰ মৃত্যুৰ আঁৰত কি আছিল, ঘটনাৰ সময়ত হোমষ্টেটোত আৰু কোন কোন আছিল ? ঘৰৰ পৰা কাৰ সৈতে নিমিষা আহিছিল হোমষ্টখনলৈ ? এই সকলো দিশ আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিব ৷

হোমষ্টেখনৰ কৰ্মচাৰীৰ ভাষ্য

লাভ জেহাদৰ বলি হ'ল নেকি নিমিষা ? (ETV Bharat Assam)

ৰুদ্ৰা'ছ কিটছেনৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে কয়,"তেওঁলোকে খাদ্য আৰ্ডাৰ দিছিল এজনৰ বাবে ৷ মাজ নিশা হঠাৎ এজন লৰাই চিঞৰিছিল ৷ তেতিয়া মই আৰু মোৰ সহযোগী উঠাই বাহিৰলৈ গলো ৷ তেতিয়া ল'ৰাজনে সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল ৷ সেই মৰ্মে আমি তেওঁক সহায় কৰিছিলো ৷

ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া

আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই এক্স যোগে কয়,"গুৱাহাটী বিশ্ববিদ‍্যালয়ৰ ছাত্ৰী নিমিষা ঠাকুৰীয়াৰ ৰহস‍্যজনক মৃত‍্যুৰ তদন্তৰ দাবী জনাইছো । ছাত্ৰী গৰাকীয়ে মাতৃলৈ ফোন কৰি 'মা, মোক ইহঁতে বুকুত গুৰিয়াইছে..' বুলি কোৱাৰ বাতৰি প্ৰকাশ পোৱা দেখিছো । এয়া হত‍্যাকাণ্ড বুলিয়েই সকলোৱে সন্দেহ কৰিছে ।"

তেওঁ লগতে কয়,"আৰক্ষীয়ে ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত কৰক। প্ৰেমিক বুলি দাবী কৰা ‘আছিক আলী’ৰ লগতে যিকেইজন ‘বন্ধুৰ’ সৈতে ওলাই যোৱা বুলি ঘৰত কৈছিল আৰু যিসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিভাৱকৰ সন্দেহ আছে, সিহঁত সকলোকে আটক কৰি জেৰা চলালে সঁচাটো ওলাই পৰিব।"

লগতে পঢ়ক: নাগালেণ্ডত ভেজাল সুৰাই প্ৰাণ ল'লে ১৯ জনৰ

কোনো সুৰুঙাৰে সাৰি যাব নোৱাৰে অনুপ্ৰৱেশকাৰী, দুই অবৈধ বাংলাদেশী মহিলাক আটক

TAGGED:

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়
নিমিষা ঠাকুৰীয়া
গুৱাহাটী আৰক্ষী
আজাৰা
GUWAHATI UNIVERSITY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.