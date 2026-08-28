ETV Bharat / state

আমিনগাঁৱত নৱনিৰ্মিত ৯টা লেনযুক্ত অত্যাধুনি সাঁতোৰ কেন্দ্ৰ মুকলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ

প্ৰায় ৫০ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মিত এই 'অলিম্পিক-ষ্টেণ্ডাৰ্ড' চুইমিং পুলত মুকলি, ১,৩০৯ জন লোকে বহি একেলগে সাঁতোৰ উপভোগ কৰিব পাৰিব ৷

OLYMPIC STANDARD SWIMMING POOL
অত্যাধুনি সাঁতোৰ কেন্দ্ৰ মুকলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ (CM Himanta Biswa Sarma X)
author img

By PTI

Published : August 28, 2026 at 10:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : শুকুৰবাৰে কামৰূপ জিলাৰ আমিনগাঁৱত নৱনিৰ্মিত অত্যাধুনি সাঁতোৰ কমপ্লেক্স মুকলি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ ভাৰতীয় ক্ৰীড়া প্ৰাধিকৰণে ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়াৰ উৎকৃষ্টতা আন্তঃগাঁথনি অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিলে বুলি উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ৷

উল্লেখ্য যে, প্ৰায় ৫০ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মিত এই 'অলিম্পিক-ষ্টেণ্ডাৰ্ড' চুইমিং পুলত ১,৩০৯খন আসনৰ সৈতে দৰ্শকৰ গেলেৰী থকাৰ লগতে ৯টা লেন আছে বুলি বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিছে । প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত ইয়াত ৪০ জন আৱাসিক খেলুৱৈক নামভৰ্তি কৰা হ’ব ৷ আনহাতে স্থানীয় ক্ৰীড়াবিদসকলকো এছএআইৰ বিশেষ আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰশিক্ষণৰ সুযোগ দিয়া হ’ব বুলি এছএআই কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিয়ে ।

এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই এক্সত কয়,"ৰাজ্যত ক্রীড়া আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰাৰ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে । আমি গুৱাহাটীৰ আমিনগাঁৱত এটা অত্যাধুনিক চুইমিং পুল ক্ৰীয়বিদসকলৰ বাবে উচৰ্গা কৰিলো । এই চুইমিং পুলটো অলিম্পিক আকাৰৰ । ট্ৰাইল আৰু অনুশীলনৰ বাবেও এটা পুল আছে । ডাইভিংৰ সুবিধাও আছে । খেল চাবলৈ প্ৰায় ১৫০০ লোকৰ বাবে বহিব পৰা ক্ষমতা আছে । কণ্ডিচনিং আৰু জিমৰ দৰে অন্যান্য সা-সুবিধাও প্ৰদান কৰা হৈছে । ভাৰতীয় ক্ৰীড়া কৰ্তৃপক্ষৰ সহযোগত ৰাষ্ট্ৰীয় উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰ হিচাপে চুইমিং পুল উদ্বোধন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো ।"

লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"বুজাবুজি চুক্তিৰ জৰিয়তে সাঁতোৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উৎকৃষ্টতা কেন্দ্ৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব ৩০ বছৰৰ বাবে এছএআইৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰা হৈছে । কেন্দ্ৰটোৰ সামগ্ৰিক পৰিচালনা, প্ৰশিক্ষক আৰু সহায়ক কৰ্মচাৰী নিযুক্তি, ক্ৰীড়া সঁজুলিৰ ব্যৱস্থা, প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ, প্ৰতিযোগিতা আৰু অন্যান্য কাৰ্যসূচী পৰিচালনাৰ কাম এছএআইয়ে গ্ৰহণ কৰিব । একেধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ অধীনত বিএআইৰ সহযোগত আমিনগাঁৱৰ বেডমিণ্টনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় উৎকৃষ্টতা কেন্দ্ৰত প্ৰশিক্ষণ লোৱা অস্মিতা চলিহাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও খেলুৱৈয়ে লাভ কৰা সফলতা অন্যতম ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"ৰাজ্যখনৰ ক্ৰীড়া আন্তঃগাঁথনিৰ যথেষ্ট উন্নতি হৈছে আৰু ২০২৭ চনত আমিনগাঁৱত নিৰ্মাণৰত ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম উদ্বোধন কৰা হ’ব ৷ ইয়াৰ বাবে প্ৰায় ৩০০ কোটি টকা ব্যয় হ’ব । সৰুসজাইস্থিত অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া কমপ্লেক্স এইবেলি সংস্কাৰ আৰু উন্নীতকৰণ কৰা হ’ব । গুৱাহাটীৰ ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা ক্ৰীড়া কমপ্লেক্সৰ পুৰণি নেহৰু ষ্টেডিয়াম ফিফা মানদণ্ডৰ ফুটবল ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে ৷"

লগতে পঢ়ক:অসমৰ বিমান পৰিবহণ খণ্ডত নতুন সংযোজন; আৰম্ভ হ'ব গুৱাহাটী-বেংকক বিমান সেৱা

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ভাৰতীয় ক্ৰীড়া প্ৰাধিকৰণ
আমিনগাঁও
ETV BHARAT ASSAM
OLYMPIC STANDARD SWIMMING POOL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.