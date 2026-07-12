আগন্তুক পাঁচ বছৰত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰতৰ হ’ব যুঁজ : মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা
নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ উৎস আৰু উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত যোগান শৃংখল চিনাক্ত কৰিবলৈ প্ৰতিজন ধৃত সৰবৰাহকাৰীৰ পুংখানুপুংখ তদন্তৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
By ANI
Published : July 12, 2026 at 9:03 PM IST
নলবাৰী: অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেওবাৰে কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে আগন্তুক পাঁচ বছৰত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিব । ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰে আগন্তুক পাঁচ বছৰত আৰু অধিক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাইজক এই অভিযানত পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনায়।
তেওঁ আৰু কয় যে অসম ম্যানমাৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ সৰবৰাহ কৰা হেৰ’ইন, মেথামফেটামাইন আৰু য়াবা টেবলেটৰ সৰবৰাহৰ পথ হৈ পৰিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "এই ধাৰাটো গুৰুতৰ চিন্তাৰ বিষয় । ডাঙৰ ডাঙৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো অতি প্ৰত্যাহ্বানজনক, কিয়নো প্ৰধান অপাৰেটৰসকল প্ৰায়ে দেশৰ বাহিৰত থাকে আৰু লগতে পৰিবহণ আৰু বিতৰণৰ বাবে একাধিক মধ্যস্থতাকাৰীক নিয়োজিত কৰে ।"
The masterminds of the drug network are seeking shelter in foreign jurisdictions. But this is the Modi Government and we will pursue them wherever they are.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 12, 2026
While @assampolice is coming hard on their local handlers. pic.twitter.com/J3GgUb7RyF
তেওঁ আস্থা প্ৰকাশ কৰে যে, যদিহে অসম, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু পশ্চিম বংগই ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে সমন্বিত প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখে আৰু অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত কৰে, তেন্তে অসমক নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ সৰবৰাহৰ কৰিড’ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাটো বন্ধ হ’ব পাৰে ।
আইনৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে সম্ভৱপৰ কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অসম আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে বিৰোধী বিধায়কসকলেও শেহতীয়াকৈ ড্ৰাগছ নেটৱৰ্কৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা তীব্ৰতৰ কৰিবলৈ আৰক্ষীক আহ্বান জনাইছিল ।
তেওঁ লগতে কয়, "ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ ধৰা পেলোৱাটো অত্যন্ত প্ৰত্যাহ্বানমূলক, কিয়নো কোটি কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় পদাৰ্থ এটা সৰু লুকাই থকা পাত্ৰত পৰিবহণ কৰিব পাৰি । চোৰাংচোৱা সংস্থাসমূহৰ অধিক সতৰ্কতা, প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি আৰু সক্ৰিয় জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণ ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজন ।"
আনহাতে, নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ উৎস আৰু উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত যোগান শৃংখল চিনাক্ত কৰিবলৈ প্ৰতিজন ধৃত সৰবৰাহকাৰীৰ পুংখানুপুংখ তদন্তৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । তেওঁ আৰু কয় যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত আন্তঃৰাজ্যিক সমন্বয় শক্তিশালী কৰাৰ বাবে স্থায়ী প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে, যাৰ ফলত যোৱা কিছু বছৰত ৰাজ্যসমূহৰ মাজত সহযোগিতা যথেষ্ট উন্নত হৈছে ।
₹472 करोड़ के ड्रग्स का अंतिम संस्कार 🔥— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 12, 2026
Taking our fight against drugs to the next level, today we have destroyed ₹472cr of drugs, which could have destroyed precious lives.
We are relentless in our pursuit against drugs and have adopted a ZERO TOLERANCE policy towards it. pic.twitter.com/Dq3mlxRsh9
ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰৰ শূন্য সহনশীল নীতিৰ অংশ হিচাপে দেওবাৰে নলবাৰী জিলাৰ দৌলাশালত থকা চতুৰ্দশ অসম আৰক্ষী বেটেলিয়ন চৌহদত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ ড্ৰাগছ নিষ্কাশন অভিযান আৰম্ভ কৰে । এই উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সহযোগত বেটেলিয়ন চৌহদত স্থাপন কৰা নিৰাপদ ড্ৰাগছ নিষ্কাশন মেচিন উদ্বোধন কৰে ।
জব্দ কৰা নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ ওপৰত ৰোড ৰোলাৰ চলাই নিষ্কাশন প্ৰক্ৰিয়াও আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । ৰাজ্যৰ সকলো জিলাতে একেলগে একেধৰণৰ ড্ৰাগছ নিষ্কাশনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে । এই পদক্ষেপৰ অধীনত অসম আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা ৪৭২.৫১ কোটি টকাৰ হেৰ’ইন, গাঞ্জা, কফ চিৰাপ, টেবলেট আৰু কেপচুল, আফিং, মৰ্ফিন আৰু কোকেইন আদি নিষ্কাশন কৰা হয় ।
লগতে পঢ়ক: ৰাজ্যজুৰি প্ৰায় ৪৭২.৫১ কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী ধ্বংস, মুখ্যমন্ত্ৰী নিজেই নামিল অভিযানত