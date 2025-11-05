"মানুহে মানুহৰ বাবে" ক বিশ্বৰ মানৱ সমাজৰ গীতৰূপে স্বীকৃতি দিবলৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘক আহ্বান জনাব অসম চৰকাৰে
ধলা-শদিয়াত হ’ব সুধাকণ্ঠৰ ১০০ ফুটৰ প্ৰতিমূৰ্তি । ব'হাগ বিহুৰ প্ৰতিখন মঞ্চ হ’ব ভূপেনদাৰ গীতে-মাতে জীপাল ৷
Published : November 5, 2025 at 5:12 PM IST
গুৱাহাটী: বুঢ়া লুইতৰ দুয়োপাৰ আজি মুখৰিত হৈ পৰিল বিশ্বৰ মানৱ সমাজত মানৱতাৰ জয়গান গোৱা ভাৰতৰত্ন সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ চিৰ যুগমীয়া "মানুহে মানুহৰ বাবে..."ৰে ৷ সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি ৩৫ খন জিলা আৰু ২৭ খন সমজিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হাতে হাত ধৰি শৃংখল গঢ়ি একে সময়তে প্ৰায় দুই লাখৰো অধিক লোকে পৰিৱেশন কৰিলে,"মানুহে মানুহৰ বাবে..." ।
লগতে, দিনটোৰ এটা আশাপদ খবৰ- সুধাকণ্ঠৰ "মানুহে মানুহৰ বাবে..." এই কালজয়ী গীতটি সমগ্ৰ মানৱ সমাজৰ গীতৰূপে স্বীকৃতি দিবলৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘক অনুৰোধ জনাব অসম চৰকাৰে ৷ স্থাপন কৰিব সুধাকণ্ঠ ১০০ ফুটৰ প্ৰতিমূৰ্তি । ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতি জালুকবাৰীৰ সমাধিক্ষেত্ৰত বুধবাৰে পুৱাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই এই কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
'বিশ্বৰ মানৱ সমাজৰ গীত' হিচাপে স্বীকৃতি দিবলৈ আহ্বান জনাব ৰাষ্ট্ৰসংঘক:
সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ চতুৰ্দশ মৃত্যু বাৰ্ষিকী উপলক্ষে অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ে জালুকবাৰীৰ সমন্বয় ক্ষেত্রত আয়োজন কৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত বুধবাৰে পু্ৱাই অংশগ্ৰহণ কৰি সুধাকণ্ঠলৈ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
সমাধিথলীতেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, "মানুহে মানুহৰ বাবে গীতটো কেৱল অসমৰ সম্পদ নহয় ৷ ই সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ সম্পদ । সুধাকণ্ঠৰ এই গীতটি সমগ্ৰ মানৱ সমাজৰ গীত হিচাপে যাতে স্বীকৃতি পায় তাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে নীৰৱে কিছু কাম কৰি আহিছে । আমি ৰাষ্ট্ৰসংঘক অনুৰোধ জনাবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছো যে "মানুহে মানুহৰ বাবে..." গীতটো সমগ্ৰ বিশ্বৰ মানৱ সমাজৰ গীত হিচাপে স্বীকৃতি দিব লাগে ৷ অসম চৰকাৰে এই দিশত কিছু কাম-কাজ আগবঢ়াইছে । মই বিশ্বাস কৰো আজি নহ'লেও কাইলৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱতাৰ গীতৰূপে স্বীকৃতি আনিবলৈ আমি সক্ষম হ’ম ৷”
ধলা-শদিয়াত হ’ব ১০০ ফুটৰ প্ৰতিমূৰ্তি:
লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই কয় যে ৰাজ্যজুৰি আজি ২ লাখৰো অধিক লোকে "মানুহে মানুহৰ বাবে..." গীতটো মানৱ শৃংখলৰ জৰিয়তে পৰিৱেশন কৰিছে । আনহাতে ধলা-শদিয়া সংযোগী ড৹ ভূপেন হাজৰিকা সেতুৰ সমীপত সুধাকণ্ঠৰ এটা ১০০ ফুট ওখ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিব অসম চৰকাৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাৰ ঘোষণা, “আমি ধলি-শদিয়া দলং ড৹ ভূপেন হাজৰিকা সেতুৰ জিৰ' পইণ্টত সুধাকণ্ঠৰ এটা বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছো । ইতিমধ্যে অসম লোক নিৰ্মাণ বিভাগে প্ৰস্ততি সম্পূৰ্ণ কৰিছে । এই প্ৰতিমূৰ্তি ১০০ ফুটতকৈয়ো অধিক ডাঙৰ হ’ব । এই প্ৰতিমূৰ্তিয়ে অসম আৰু অৰুণাচলৰ ৰাইজক সদায়েই এক সমন্বয় আৰু প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক হিচাপে উদগনি যোগাই যাব ৷”
উল্লেখযোগ্য যে যোৱা ৮ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা মহান শিল্পীগৰাকীৰ জন্ম শতবৰ্ষ উপলক্ষে অসম চৰকাৰে বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যোৱা ১৩ ছেপ্টেম্বৰত অসমত ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষ উপলক্ষে শুভাৰম্ভণিৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই উলিওৱা এক স্মাৰক মুদ্ৰা মুকলি কৰি গৈছে ৷
ব'হাগ বিহুৰ প্ৰতিখন মঞ্চ হ’ব ভূপেনদাৰ গীতে-মাতে জীপাল:
এইবাৰ অসম চৰকাৰে ব'হাগ বিহুৰ প্ৰতিখন মঞ্চত এটা নিশা ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত-মাতেৰে উচৰ্গা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব । তাৰ বাবে বিহু কমিটীসমূহক অতিৰিক্ত ধন দিয়াৰ কথাও চিন্তা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে । বছৰজোৰা জন্ম শতবৰ্ষ পালন কাৰ্যসূচীৰ অংশ স্বৰূপে অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ব'হাগ বিহুতো অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব বিশেষ কাৰ্যসূচী ।
এই প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাৰ মন্তব্য, “এইবাৰ ব'হাগ বিহুত এটা নিশা প্ৰতিখন বিহুতে সুধাকণ্ঠৰ গীত-মাতে জীপাল কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ৷ বিহু সমিতিসমূহক আৰু অলপ বেছিকৈ অনুদান দি এই ব্যৱস্থা আমি ল’ম ।"
ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আজি গুৱাহাটীৰ লতাশিল খেলপথাৰতো আয়োজন কৰা হয় এক অনুষ্ঠান । লতাশিল খেলপথাৰ মুখৰিত হৈ পৰে "মানুহে মানুহৰ বাবে..." গীতেৰে ৷ প্ৰায় ৫০০০ লোকে একেলগে পৰিৱেশন কৰে এই গীতটি ৷ এই অনুষ্ঠানত ড৹ হাজৰিকাৰ আন নিৰ্বাচিত গীতো পৰিৱেশন কৰে প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ লোকে ।
বিলাসীপাৰা, গোলকগঞ্জ, ৰঙিয়া, কলিয়াবৰ, ৰহা, বিহালী, গহপুৰ, ঢকুৱাখনা, জোনাই, মাৰ্ঘেৰিটা, ডিমৌ, নাজিৰা, তিতাবৰ, বোকাখাত, ছিপাঝাৰ, দলগাঁও, ডিমৰীয়া, খোৱাং, টিংখাং, নাহৰকটীয়া আদি সমজিলাসমূহতো সুধাকণ্ঠৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় ।