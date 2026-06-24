অসম চৰকাৰৰ বৃহৎ প্ৰশাসনিক ৰদ-বদল, জ্যেষ্ঠ আইএএছ-এচিএছ বিষয়াক বদলি

অসম চৰকাৰৰ বৃহৎ প্ৰশাসনিক ৰদ-বদল, জ্যেষ্ঠ আইএএছ-এচিএছ বিষয়াক বদলি
কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ আইএএছ-এচিএছ বিষয়াক বদলি ৷
Published : June 24, 2026 at 8:40 PM IST
মৰিগাঁও: ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনিক মহলত বৃহৎ সালসলনি ৷ জ্যেষ্ঠ আইএএছ-এচিএছ বিষয়াক বদলি ৷ অসম চৰকাৰে মৰিগাঁও জিলাৰ জিলা আয়ুক্তগৰাকীক বদলি কৰিছে। জিলাখনৰ বৰ্তমানৰ আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰী (ACS)ক মৰিগাঁৱৰ পৰা বদলি কৰাৰ বিপৰীতে মাজুলীৰ জিলা আয়ুক্ত সৃষ্টি সিং (IAS)ক মৰিগাঁও জিলাৰ নতুন জিলা আয়ুক্ত হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে।
চৰকাৰী জাননী অনুসৰি, মৰিগাঁও জিলাৰ দক্ষ জিলা আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰীক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বৰে অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগ, বাণিজ্য আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান বিভাগৰ অতিৰিক্ত সচিব (Additional Secretary) হিচাপে বদলি কৰা হৈছে। মৰিগাঁও জিলাত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা সময়ছোৱাত তেওঁৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আৰু জনমুখী প্ৰশাসনিক কাৰ্যসূচীৰ বাবে তেওঁ বিশেষভাৱে সমাদৃত হৈছিল। এতিয়া তেওঁ ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ দৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ প্ৰশাসনিক দায়িত্ব চম্ভালিব।
আনহাতে, মৰিগাঁও জিলাৰ নৱ-নিযুক্ত জিলা আয়ুক্ত হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱা (IAS)ৰ বিষয়া সৃষ্টি সিঙে ইয়াৰ পূৰ্বে নদীদ্বীপ জিলা মাজুলীৰ জিলা আয়ুক্ত হিচাপে সফলতাৰে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল। এগৰাকী কৰ্তব্যপৰায়ণ আৰু সক্ৰিয় প্ৰশাসনিক বিষয়া হিচাপে পৰিচিত সৃষ্টি সিঙৰ নেতৃত্বত মৰিগাঁও জিলাৰ উন্নয়নমূলক কাম-কাজসমূহে এক নতুন গতি লাভ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে।
জিলা প্ৰশাসনৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰদ-বদলক লৈ ইতিমধ্যে মৰিগাঁৱৰ সচেতন মহল আৰু বিভিন্ন দল-সংগঠনে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। বিদায়ী আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰীক তেওঁৰ নতুন কাৰ্যকালৰ বাবে শুভেচ্ছা জনোৱাৰ লগতে নৱ-নিযুক্ত আয়ুক্ত সৃষ্টি সিঙক মৰিগাঁৱলৈ আদৰণি জনাবলৈ জিলাবাসী সাজু হৈছে। বিশেষকৈ জিলাখনৰ বান নিয়ন্ত্ৰণ, কৃষি খণ্ডৰ বিকাশ আৰু চলি থকা আন্তঃগাঁথনিমূলক প্ৰকল্পসমূহ নতুন আয়ুক্তগৰাকীৰ কাৰ্যকালত কেনেধৰণে আগবাঢ়ে, সেয়া হ’ব লক্ষ্যণীয়।
Conclusion: