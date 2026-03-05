অসম চৰকাৰৰ বৃহৎ প্ৰশাসনিক ৰদ-বদল
অসম চৰকাৰে ১৫ গৰাকী শীৰ্ষ আই এ এছ আৰু ৰাজ্যিক সেৱা বিষয়াক বিভিন্ন জিলালৈ বদলি কৰিছে ।
Published : March 5, 2026 at 11:15 PM IST
গুৱাহাটী: বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসম চৰকাৰৰ প্ৰশাসনিক বিভাগত বৃহৎ সালসলনি ৷ অসম চৰকাৰে ১৫ গৰাকী শীৰ্ষ আই এ এছ আৰু ৰাজ্যিক সেৱা বিষয়াক বিভিন্ন জিলালৈ বদলি কৰিছে ।
বুধবাৰে ব্যক্তিগত বিভাগীয় সহায়ক(Personnel Department Secretary) মণিকা বৰগোহাঁয়ে জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশ অনুসৰি গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক আয়ুক্ত তথা সচিব পাৰ্থপ্ৰতিম মজুমদাৰক বদলি কৰি বজালীৰ জিলা আয়ুক্ত হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।
বজালীৰ বৰ্তমানৰ জিলা আয়ুক্ত মৃদুল কুমাৰ দাসক বদলি কৰি গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক, মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন বিভাগৰ অতিৰিক্ত সচিব, এন আৰ চিৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক আৰু ই-বিদেশী ন্যায়াধিকৰণ প্ৰকল্পৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।
নিয়োগ আৰু শিল্পী প্ৰশিক্ষণ সঞ্চালক নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ শ্বাহক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয়ৰ সচিব পদলৈ বদলি কৰাৰ বিপৰীতে বৰ্তমানৰ সঞ্চালক আদিত্য বিক্ৰম যাদৱক লখিমপুৰৰ জিলা আয়ুক্ত হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।
লখিমপুৰৰ জিলা আয়ুক্ত প্ৰণৱজিত কাকতিক বদলি কৰি দক্ষতা নিয়োগ আৰু উদ্যোগীকৰণ বিভাগৰ অতিৰিক্ত সচিবৰ লগতে নিয়োগ আৰু শিল্পী প্ৰশিক্ষণ বিভাগৰ সঞ্চালক হিচাপেও নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।
আনহাতে, সাৰংগপাণি শৰ্মাৰ স্থানত সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগৰ যুটীয়া সচিব প্ৰীতি কুমাৰীয়ে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ নতুন জিলা আয়ুক্ত হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিব ৷ সাৰংগপাণি শৰ্মাক বদলি কৰি পৰিবহণ বিভাগৰ সচিব আৰু অসম আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ উন্নয়ন সমিতিৰ ৰাজ্যিক প্ৰকল্প সঞ্চালক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।
বিত্ত বিভাগৰ যুটীয়া সচিব আয়ুষী জৈনক দৰঙৰ জিলা আয়ুক্ত হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ বিপৰীতে বৰ্তমানৰ জিলা আয়ুক্ত পূবালী গোহাঁইক গোলাঘাটৰ নতুন জিলা আয়ুক্ত হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।
বৰ্তমানৰ গোলাঘাটৰ জিলা আয়ুক্ত পৰাগ কুমাৰ কাকতিয়ে ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ অতিৰিক্ত সচিবৰ লগতে অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ অতিৰিক্ত মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব বুলি নিৰ্দেশনাত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
বৰ্তমানৰ এ এছ ডি এম এৰ অতিৰিক্ত মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া মীনাক্ষী দাস নাথক পদৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে যদিও ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা সচিব আৰু অসম সংহত নদী অৱবাহিকা ব্যৱস্থাপনা প্ৰকল্পৰ প্ৰকল্প সঞ্চালক হিচাপে তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত কাম কৰি যাব ।
বাক্সাৰ জিলা আয়ুক্ত গৌতম দাসক পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ সচিব হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ বিপৰীতে জিলাখনৰ নতুন আয়ুক্ত হ’ব বিটিচিৰ সচিব হিচাপে কৰ্মৰত ধীৰাজ সাউদ ।
চিৰাঙৰ জিলা আয়ুক্ত যতীন বৰাক সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগৰ সচিব পদলৈ বদলি কৰা হৈছে । চিৰাঙৰ নতুন আয়ুক্ত হ’ব বি টি চিৰ সচিব গকুল চন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম ।
উল্লেখ্য যে, অসম বিধানসভাৰ ১২৬ টা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । সমষ্টিৰ সালসলনি কৰাৰ পিছত (যিটো ২০২৩ চনত হৈছিল) এয়াই হ’ব ৰাজ্যখনৰ প্ৰথমটো বিধানসভা নিৰ্বাচন ।
লগতে পঢ়ক : উৰণৰ কিছুসময় পিছতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন ছুখয় যুদ্ধ বিমানৰ, দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ সন্দেহ