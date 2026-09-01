ETV Bharat / state

বানাক্ৰান্ত পৰিয়াললৈ অসম চৰকাৰৰ অন্তৱৰ্তীকালীন সাহায্য; ২৫ কোটিৰো অধিক টকা হস্তান্তৰ

উজনিৰ তিনি জিলালৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অন্তৱৰ্তীকালীন সাহায্য প্ৰদান ৷

Assam govt transfers over Rs 25 cr as interim relief to flood-hit families in three districts
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (Himanta Biswa Sarma FB page)
author img

By PTI

Published : September 1, 2026 at 2:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : চলিত বৰ্ষত অসমৰ তিনিখন জিলাত হোৱা ভয়াৱহ বানপানীৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত ১৬,৭৪৬টা পৰিয়াললৈ অন্তৱৰ্তীকালীন সাহায্য হিচাপে মুঠ ২৫.১২ কোটি টকা হস্তান্তৰ কৰা হৈছে । মঙলবাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা সদৰী কৰে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই লগতে কয় যে শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট জিলাৰ প্ৰতিটো বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালে ১৫ হাজাৰ টকা লাভ কৰিছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা দিয়া এক পোষ্টত উল্লেখ কৰে যে-

‘‘নাগৰিকৰ কল্যাণৰ দিশত আৰু যুৱক-যুৱতীসকলৰ সহায়ৰ দিশত এক বৃহৎ পদক্ষেপ হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি লোকসেৱা ভৱনত উপস্থিত হৈ শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাটৰ ১৬,৭৪৬টা পৰিয়ালক ১৫,০০০ টকাৰ অন্তৱৰ্তীকালীন বান সাহায্য (DBT interim) বিতৰণ কৰাৰ লগতে CM-FLIGHT আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জীৱন প্ৰেৰণা যোজনা আঁচনিৰ অধীনত আৰ্থিক সাহায্যও লাভ কৰিব ৷

-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় (CMO Assam)

এই সন্দৰ্ভত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে এক্সযোগে পোষ্ট কৰি কয়, -

‘‘সাহায্য প্ৰদান আৰু জ্ঞানৰ প্ৰসাৰৰ প্ৰয়াসত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাটৰ ১৬,৭৪৬টা পৰিয়ালক ১৫,০০০ টকা (DBT interim) অন্তৱৰ্তীকালীন বান সাহায্য প্ৰদান কৰিব । CM-FLIGHT আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জীৱন প্ৰেৰণা যোজনা আঁচনিৰ অধীনত আৰ্থিক সাহায্যও লাভ কৰিব ।’’

-ডাঃ ৰণোজ পেগু, শিক্ষামন্ত্ৰী ৷

ইয়াৰ উপৰিও শৰ্মাই জাপানী ভাষা প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিদেশী ভাষা ইনিচিয়েটিভ ফৰ গ্ল’বেল হাণ্ট (CM-FLIGHT)ৰ অধীনত পুঁজি মুকলি কৰি দিয়ে । প্ৰতিজন নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থীয়ে তিনিটা কিস্তিত প্ৰশিক্ষণৰ সহায় হিচাপে এক লাখ টকা লাভ কৰিব ৷ ইয়াৰ লগতে প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীয়ে চাকৰি পোৱাৰ পাছতো ৫০ হাজাৰ টকাৰ সাহায্য লাভ কৰিব ।

লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ‘জীৱন প্ৰেৰণা যোজনা’ৰ অধীনত চৰকাৰী আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা শেহতীয়াকৈ স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰা যুৱক-যুৱতীসকলক আৰ্থিক সাহায্য আৰু সহায় আগবঢ়ায় । শৰ্মাই কয় যে মুঠ ১১৮.৬ কোটি টকা ৪৮,১৮৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থীক দিয়া হ’ব ৷ প্ৰত্যেকেই এবছৰৰ বাবে প্ৰতিমাহে ২৫০০ টকা লাভ কৰিব বুলিও তেওঁ কয় ।

লগতে পঢ়ক : ছুইজাৰলেণ্ডৰ জাৰ্ণেলত প্ৰকাশ নৰ্থ লখিমপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষণা পত্ৰ: সৰ্বাধিক ডাউনলোডেৰে অভিলেখ

লগতে পঢ়ক : ৭৫ বছৰীয়া নৰ্থ লখিমপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়: কলীয়াপানীৰূপে খ্যাত লখিমপুৰত কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল শিক্ষাৰ আন্দোলন

TAGGED:

ভয়াৱহ বানপানীৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত
অন্তৱৰ্তীকালীন বান সাহায্য
জাপানী ভাষা প্ৰশিক্ষণ
জীৱন প্ৰেৰণা যোজনা
RELIEF TO FLOOD HIT FAMILIES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.