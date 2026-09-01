বানাক্ৰান্ত পৰিয়াললৈ অসম চৰকাৰৰ অন্তৱৰ্তীকালীন সাহায্য; ২৫ কোটিৰো অধিক টকা হস্তান্তৰ
উজনিৰ তিনি জিলালৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অন্তৱৰ্তীকালীন সাহায্য প্ৰদান ৷
By PTI
Published : September 1, 2026 at 2:49 PM IST
গুৱাহাটী : চলিত বৰ্ষত অসমৰ তিনিখন জিলাত হোৱা ভয়াৱহ বানপানীৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত ১৬,৭৪৬টা পৰিয়াললৈ অন্তৱৰ্তীকালীন সাহায্য হিচাপে মুঠ ২৫.১২ কোটি টকা হস্তান্তৰ কৰা হৈছে । মঙলবাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা সদৰী কৰে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই লগতে কয় যে শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট জিলাৰ প্ৰতিটো বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালে ১৫ হাজাৰ টকা লাভ কৰিছে ।
Assam govt transferred Rs 15,000 to each of 16,746 flood-affected families in three districts: CM Himanta Biswa Sarma in Guwahati. pic.twitter.com/nt0PHy3QqC— Press Trust of India (@PTI_News) September 1, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা দিয়া এক পোষ্টত উল্লেখ কৰে যে-
‘‘নাগৰিকৰ কল্যাণৰ দিশত আৰু যুৱক-যুৱতীসকলৰ সহায়ৰ দিশত এক বৃহৎ পদক্ষেপ হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি লোকসেৱা ভৱনত উপস্থিত হৈ শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাটৰ ১৬,৭৪৬টা পৰিয়ালক ১৫,০০০ টকাৰ অন্তৱৰ্তীকালীন বান সাহায্য (DBT interim) বিতৰণ কৰাৰ লগতে CM-FLIGHT আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জীৱন প্ৰেৰণা যোজনা আঁচনিৰ অধীনত আৰ্থিক সাহায্যও লাভ কৰিব ৷
-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় (CMO Assam)
এই সন্দৰ্ভত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে এক্সযোগে পোষ্ট কৰি কয়, -
With the aim of ensuring relief and nurturing knowledge, today HCM Dr. @himantabiswa will extend ₹15,000 in DBT interim flood assistance to 16,746 families across Sivasagar, Charaideo and Jorhat, along with financial support under CM-FLIGHT and the Chief Minister’s Jibon Prerana… pic.twitter.com/T3lC6lIM7C— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) September 1, 2026
‘‘সাহায্য প্ৰদান আৰু জ্ঞানৰ প্ৰসাৰৰ প্ৰয়াসত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাটৰ ১৬,৭৪৬টা পৰিয়ালক ১৫,০০০ টকা (DBT interim) অন্তৱৰ্তীকালীন বান সাহায্য প্ৰদান কৰিব । CM-FLIGHT আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জীৱন প্ৰেৰণা যোজনা আঁচনিৰ অধীনত আৰ্থিক সাহায্যও লাভ কৰিব ।’’
-ডাঃ ৰণোজ পেগু, শিক্ষামন্ত্ৰী ৷
ইয়াৰ উপৰিও শৰ্মাই জাপানী ভাষা প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিদেশী ভাষা ইনিচিয়েটিভ ফৰ গ্ল’বেল হাণ্ট (CM-FLIGHT)ৰ অধীনত পুঁজি মুকলি কৰি দিয়ে । প্ৰতিজন নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থীয়ে তিনিটা কিস্তিত প্ৰশিক্ষণৰ সহায় হিচাপে এক লাখ টকা লাভ কৰিব ৷ ইয়াৰ লগতে প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীয়ে চাকৰি পোৱাৰ পাছতো ৫০ হাজাৰ টকাৰ সাহায্য লাভ কৰিব ।
Marking a major step toward citizen welfare and youth support, HCM Dr. @himantabiswa will be present at Lok Sewa Bhawan today to extend ₹15,000 DBT interim flood assistance to 16,746 families across Sivasagar, Charaideo and Jorhat, alongside providing financial support under… pic.twitter.com/9taQBeg4Hn— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) September 1, 2026
লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ‘জীৱন প্ৰেৰণা যোজনা’ৰ অধীনত চৰকাৰী আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা শেহতীয়াকৈ স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰা যুৱক-যুৱতীসকলক আৰ্থিক সাহায্য আৰু সহায় আগবঢ়ায় । শৰ্মাই কয় যে মুঠ ১১৮.৬ কোটি টকা ৪৮,১৮৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থীক দিয়া হ’ব ৷ প্ৰত্যেকেই এবছৰৰ বাবে প্ৰতিমাহে ২৫০০ টকা লাভ কৰিব বুলিও তেওঁ কয় ।