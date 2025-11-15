Bihar Election Results 2025

বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ অসমলৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ লণ্ডন অভিমুখে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

বৃন্দাবনী বস্ত্ৰক অসমলৈ ঘূৰাই অনাৰ বাবে ১৬ নৱেম্বৰত ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামৰ সৈতে বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিব অসম চৰকাৰে ৷

Vrindavani Vastra Back to Assam
গুৰুজনাৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি আপুৰুগীয়া বৃন্দাবনী বস্ত্র অসমলৈ অনাৰ যাৱতীয় ব্যৱস্থা (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 15, 2025 at 1:12 PM IST

গুৱাহাটী : গুৰুজনাৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি আপুৰুগীয়া বৃন্দাবনী বস্ত্র অসমলৈ অনাৰ যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে শনিবাৰে লণ্ডন অভিমুখে ৰাওনা হৈছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । এই কথা সামাজিক মাধ্যমযোগে সদৰী কৰিলে খোদ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

দিল্লী বিমান বন্দৰৰ পৰা ফেচবুক লাইভযোগে মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "পোন্ধৰশ শতিকাৰ শেষৰফালে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে নৰনাৰায়ণৰ অনুৰোধত বৃন্দাবনী বস্ত্র সাজি উলিয়াইছিল । এই বৃন্দাবনী বস্ত্রখন আমাৰ অসমৰ ইতিহাসৰ সভত্যাৰ এক অমূল্য অংগ । আমি বহুতে বৃন্দাবনী বস্ত্রৰ বিষয়ে শুনিছো আৰু পঢ়িছো । ইয়াৰ ছবিও দেখিবলৈ পাইছো । কিন্তু বিগত পাঁচশ বছৰ কালত আমাৰ কোনো এটা প্ৰজন্মই এই বৃন্দাবনী বস্ত্রখন সন্মুখৰ পৰা দেখা নাই । অৱশ্যে যিসকলে কেতিয়াবা লণ্ডন বা পেৰিছৰ মিউজিয়ামত গৈছে সেইটো সুকীয়া কথা । যোৱা কেইবছৰ মান আগতে ময়ো লণ্ডনৰ মিউজিয়ামত এই পবিত্র বৃন্দাবনী বস্ত্রভাগ দৰ্শন কৰিছিলো ।"

মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "বৃন্দাবনী বস্ত্র ক'লে আমি এইটোৱে বুজিম যে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই বৃন্দাবনত যি লীলা কৰিছিল, সেই লীলাক তাঁতশালেৰে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এই বৃন্দাবনী বস্ত্রত অংকন কৰিছিল । তাক আমি নেদেখিলে বুজিব নোৱাৰো । ই আমাৰ বাবে এটা ডাঙৰ অমূল্য সম্পদ । কালক্ৰমত সেই বৃন্দাবনী বস্ত্রখন অসমৰ পৰা তিব্বত হৈ লণ্ডন, ফ্ৰান্স আদি বিভিন্ন স্থানলৈ যায় । কিছু অংশ আমেৰিকাৰ মিউজিয়ামত আছে । লণ্ডন আৰু পেৰিছত থকা বৃন্দাবনী বস্ত্র দুভাগ যথেষ্ট দীঘল । বহুদিনৰ পৰা মোৰ মনত এটা ইচ্ছা আছিল যে এই বৃন্দাবনী বস্ত্রভাগ এবাৰ অসমলৈ আনিব পাৰো নেকি । আমাৰ বহু প্ৰজন্মই এই বৃন্দাবনী বস্ত্রভাগ নেদেখাকৈ এই পৃথিৱীৰ পৰা আঁতৰি গৈছে ।"

মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "কাইলৈ লণ্ডনৰ মিউজিয়াম কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আমাৰ আলোচনা আছে । সজ্জন জিন্দালৰ জে এছ ডব্লিউ গ্ৰুপে এইক্ষেত্রত আগভাগ লৈছিল । তেওঁলোকে লণ্ডন মিউজিয়ামৰ লগত অসম চৰকাৰৰ প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক কৰোৱাই দিয়াৰ বাবে আগভাগ লৈছিল । তেওঁলোকেই দায়িত্ব লৈছে যে লণ্ডন মিউজিয়ামে বিচৰা ধৰণে এটা মিউজিয়াম অসমত বনাই দিব । সকলো সুবিধা থকা মিউজিয়াম এটা জে এছ ডব্লিউ গ্ৰুপে নিৰ্মাণ কৰি দিব । কাৰণ ৫০০ বছৰ পুৰণি টেক্সটাইল এটা বহুত স্পৰ্শকাতৰ । অলপমান গণ্ডগোল হ'লে বস্ত্রভাগ জহিখহি যাব ।’’

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, ‘‘এই গোটেই কথাবোৰ পৰীক্ষা কৰি বহুত চিন্তা কৰাৰ পিছত লণ্ডনৰ মিউজিয়াম কৰ্তৃপক্ষই মোক কাইলৈ মাতি পঠিয়াইছে । লণ্ডনত থকা ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীও ইয়াত জড়িত হৈ আছে । ভাৰত চৰকাৰ তথা প্ৰধানমন্ত্রীয়ে এই বিষয়ে খবৰ ৰাখিছে । যদি মহাপুৰুষগৰাকীয়ে আশীৰ্বাদ দিয়ে তেন্তে কাইলৈ হয়তো লণ্ডন মিউজিয়ামৰ লগত আমি বুজাবুজিৰ এখন চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিম ।’’

মুখ্যমন্ত্রী শৰ্মাই আৰু কয়, ‘‘২০২৭ চনত আমি বৃন্দাবনী বস্ত্রখন অসমলৈ অনাৰ বাবে চুক্তি কৰিম । চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পিছত দুটা বছৰত আমি এই মিউজিয়ামটো বনাব লাগিব । তাৰ বাবে খানাপাৰাত আমি মাটিৰো আৱণ্টন দিছো । জে এছ ডব্লিউ গ্ৰুপৰ সজ্জন জিন্দালে ইয়াৰ বাবে পুঁজি দিব আৰু মিউজিয়ামটো নিৰ্মাণ কৰি দিব । কিন্তু মিউজিয়ামটোৰ স্বত্বাধিকাৰ অসম চৰকাৰেই হ'ব ।’’

তেওঁ কয়, ‘‘বৃন্দাবনী বস্ত্রভাগ আমি অসমলৈ আনি প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰিম । এই বস্ত্রভাগ আমি দিল্লী, মুম্বাই আদিলৈ নিয়াৰো চেষ্টা কৰিম । যাতে ভাৰতবাসীয়েও মহাপুৰুষগৰাকীৰ বিষয়ে আৰু এবাৰ জানিব পাৰে । অসমীয়া সভ্যতা কিমান যে চহকী আছিল সেই সম্পৰ্কে ভাৰতৰ জনগণেও জানিব পাৰিব ।’’

‘‘মিউজিয়ামটো হোৱাৰ ফলত আৰু এটা লাভ হ'ব যে আমি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন মিউজিয়ামৰ পৰা আপুৰুগীয়া সম্পদসমূহ মাজে মাজে অসমলৈ আনি থাকিব পাৰিম আৰু অসমৰ পৰাও সম্পদসমূহ বিশ্বৰ আন আন মিউজিয়ামলৈ পঠাব পাৰিম । এটা ডাঙৰ উদ্দেশ্য লৈ লণ্ডনলৈ গৈছো । ১৮ নৱেম্বৰৰ পুৱা মই অসমলৈ উভতি আহিম আৰু সিদিনা জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন উপলক্ষে ৰাজ্যজুৰি বৃহৎ ৰক্তদান শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে । ৫৩ টা স্থানত ৰক্তদান শিবিৰ অনুষ্ঠিত হ'ব । সকলোকে অংশগ্ৰহণৰ বাবে আহ্বান জনাইছো ।" মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় ৷

VRINDAVANI VASTRA BACK TO ASSAM
BRITISH MUSEUM
গুৰুজনাৰ বৃন্দাবনী বস্ত্র
ই টিভি ভাৰত অসম
VRINDAVANI VASTRA

