এইবাৰ বিধানসভাত আহিব লাভ জিহাদৰ বিৰুদ্ধে বিধেয়ক: জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

এইবাৰ বিধানসভাত আহিব লাভ জিহাদৰ বিৰুদ্ধে বিধেয়ক: জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
জুবিন গাৰ্গৰ নকল অনুৰাগী বহুত ওলাইছে । এতিয়া অনুৰাগীৰ ভাও লৈ অসমক তেওঁলোকে অশান্ত কৰিব বিচাৰিছে । কাক উদ্দেশ্যি এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ?
Published : October 22, 2025 at 7:58 PM IST
নগাঁও : "অসম বিধানসভাত লাভ জিহাদৰ বিৰুদ্ধে, বহু বিবাহৰ বিৰুদ্ধে, সত্ৰৰ সংৰক্ষণ এনে বহুবিলাক ঐতিহাসিক আইন আমাৰ সদনলৈ আহিব । আৰু আমি সদনত আলোচনাৰ জৰিয়তে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকক ভূমিৰ অধিকাৰ দিয়া আদি বহু ঐতিহাসিক বিল এই বিধানসভাত আহিব । মই ভাবো লাহে লাহে যেতিয়া কেবিনেটত অনুমোদন হৈ গৈ থাকিব আমি আপোনালোকক জনাব পাৰিম ।" এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
বুধবাৰে নগাঁৱত আয়োজিত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ আনুষ্ঠানিক চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ পিছত সাংবাদিকৰ আগত এই কথা উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
আনহাতে, জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু ৰহস্য উদঘাটন আৰু বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া তথা ন্য়ায় ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভতো কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
“শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু অতি বেদনাদায়ক । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছত এতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ বহুত নকল অনুৰাগী ওলাইছে । এইসকলে এতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীৰ ভাও লৈ অসমখনক অশান্ত কৰিব বিচাৰিছে ।” এই মন্তব্য ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
ইফালে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছত কোনে জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীৰ ভাও লৈছে সেয়াও ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
উল্লেখ্য যে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি দল-সংগঠনে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে ৰাজ্যত শাসনাধিস্থিত দল বিজেপিয়েও জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে ন্যায় যাত্ৰা ।
জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় যাত্ৰা সন্দৰ্ভত বুধবাৰে নগাঁৱত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য, "জুবিন গাৰ্গক জীৱিতকালত অতি কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰাসকলেও জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছত জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীৰ ভাও লৈছে । এতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীৰ ভাও লৈ তেওঁলোকেই অসমখনক অশান্ত কৰাৰ পৰিৱেশ ৰচনা কৰিছে । সেয়ে যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত অসমক আমি অশান্ত কৰিব নিদিওঁ । এই শ্লোগানেৰে আজিৰে পৰা আমি ৰাজপথত নামিছোঁ ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে প্ৰকৃত অনুৰাগীসকলক সংগঠিত কৰা আৰু জুবিনৰ অসমখনক প্ৰাণৱন্ত, জীৱন্ত কৰি তোলা, যাতে জুবিনৰ অসমখন আন্দোলনৰে তমসাময় হৈ নপৰে, ৰাজনীতিৰ বধ্যভূমিত পৰিণত নহয় । জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰকৃত অনুৰাগীসকলক লৈ সুন্দৰ আৰু সোণোৱালী অসম গঢ়ি তোলাই আমাৰ মূল লক্ষ্য ।"
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক লৈ ৰাজনীতিৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুক লৈ যিদৰে ৰাজনীতি হোৱা নাছিল, একেদৰে জুবিন গাৰ্গক লৈয়ো ৰাজনীতি হ’ব নালাগে । কাৰণ জুবিন গাৰ্গক অগপ, কংগ্ৰেছ, বিজেপি সকলোৱে ভালপায়, ইয়াত ৰাজনীতিৰ কোনো অৱকাশ নাই ।"
ইফালে অহা ডিচেম্বৰ অথবা জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰিব বুলিও সদৰী কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
আনহাতে, ইতিমিধ্যেই বিজেপি ত্যাগ কৰা জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাজেন গোঁহাইৰ সুস্বাস্থ্য আৰু ৰাজনীতিৰ উত্তৰণ কামনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।