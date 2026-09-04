ETV Bharat / state

উত্তৰ পূবৰ ড্ৰাগ কাৰ্টেল: অভিযানত এইবাৰ অসমৰ এন্টি নাৰ্ক'টিছ টাস্ক ফ'ৰ্চ

ম্যানমাৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাংলাঙলৈ তাৰ পাছত অসমৰ তিনিচুকীয়ালৈ সৰবৰাহ হয় ড্ৰাগছ ৷ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷

প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো
ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ গঠন এন্টি নাৰ্কটিছ টাস্ক ফ'ৰ্চ (CM Himanta Biswa Sarma FB)
author img

By ANI

Published : September 4, 2026 at 5:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট : ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ পৰিছে অসম চৰকাৰ ৷ এইবাৰ চৰকাৰে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ বিশেষ ড্ৰাগছ বিৰোধী টাস্ক ফৰ্চ বা এন্টি নাৰ্কটিছ টাস্ক ফ'ৰ্চ (Anti-Narcotics Task Force) গঠন কৰিছে ৷

উল্লেখ্য যে, দুদিনৰ পূৰ্বে দেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকন আৰক্ষী একাডেমীত জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ষষ্ঠ সন্মিলনত এই বিষয়ত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল ৷

বিশেষত ড্ৰাগছ বিৰোধী গোট গঠনৰ মূল কাৰণ হৈছে ৰাজ্যখনৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক পুলি-পুখাই উভালি দিয়া আৰু ইয়াৰ মূলপথসমূহ বন্ধ কৰা

বুধবাৰে অনুষ্ঠিত জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সন্মিলনত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ, মহিলা আৰু শিশুৰ সুৰক্ষা বিষয়ত আলোচনা কৰা বুলি সামাজিক মাধ্যম যোগে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে এই কথা উল্লেখ কৰিছিল ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে, ম্যানমাৰৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশ হৈ ড্ৰাগছ সৰৱৰাহৰ মূল পথ ৷ বিগত পাঁচ বছৰত অসম আৰক্ষীয়ে ৩,৩৩০ কোটিৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰাৰ লগতে ২৬,৫০০ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷

উল্লেখ্য যে, পূৰ্বে মন্যানমাৰ পৰ মিজোৰাম আৰু মণিপুৰ হৈ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ ভিন্ন প্ৰান্তলৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহ হৈছিল ৷ কিন্তু বৰ্তমান সৰবৰাহকাৰীয়ে ম্যানমাৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাংলাঙৰ পৰা অসমৰ তিনিচুকীয়ালৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহ হয় ৷ যি অসম চৰকাৰৰ বাবে নতুন প্ৰত্যাহ্বান বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছিল ৷

তেওঁ লগতে কয়,"কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি ৰাজ্যত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ অসম আৰক্ষীৰ এটা এন্টি নাৰ্কটিছ টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰা হৈছে৷ বৰ্তমান অসম আৰক্ষীয়ে নিৰ্দিষ্ট ৬০ বা ৯০ দিনৰ ভিতৰত পঞ্জীয়নভুক্ত গোচৰৰ ৮০ শতাংশতকৈ অধিক গোচৰৰ অভিযোগনামা দাখিল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "একেদৰে ২০২১ চনত দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ হাৰ প্ৰায় ৭ শতাংশৰ পৰা বৰ্তমান প্ৰায় ২৯ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে, আৰু ইয়াক ৩৫ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে অধিক প্ৰচেষ্টা চলি আছে ৷"

লগতে পঢ়ক: লামডিং–বদৰপুৰ পাহাৰীয়া ৰে’লপথ : আংশিক স্বাভাৱিক হোৱাৰ পথত বৰাক উপত্যকাৰ ৰে’লসেৱা

TAGGED:

এন্টি নাৰ্কটিছ টাস্ক ফৰ্চ
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
অৰুণাচল প্ৰদেশ
ম্যানমাৰ
ANTI NARCOTICS TASK FORCE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.