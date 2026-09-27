সেৱা সেতু পৰ্টেল মুকলি; অনলাইনৰ জৰিয়তে পৰ্যটকে হোমষ্টে, ৰিজৰ্ট, হোটেল বুকিং

সেৱা সেতু পৰ্টেল মুকলি; অনলাইনৰ জৰিয়তে পৰ্যটকে হোমষ্টে, ৰিজৰ্ট, হোটেল বুকিং
সেৱা সেতুৰ দ্বাৰা পৰ্যটকৰ আৱাসৰ পঞ্জীয়ন আৰু নৱীকৰণ এতিয়াৰে পৰা হ'ব সম্পূৰ্ণ অনলাইন ।
Published : September 27, 2026 at 7:59 PM IST
হায়দৰাবাদ : দেওবাৰে বিশ্ব পৰ্যটন দিৱসৰ দিনাই অসমৰ ভিন্ন পৰ্যাটনস্থলী দৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰত যাতে পৰ্যটকৰ সুবিধা হয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰে অনলাইন সেৱা আৰম্ভ কৰে ৷ পৰ্যটকে যাতে হোমষ্টে, ৰিজৰ্ট, হোটেল আদি পঞ্জীয়নৰ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণভাবে অনলাইন কৰা হৈছে । ফলত পৰ্যটনৰ কাগজ-পত্ৰৰ কাম এতিয়া অধিক সহজ আৰু দ্ৰুত হ'ব ৷
অসম চৰকাৰৰ সেৱা সেতু (Sewa Setu) প’ৰ্টেলৰ জৰিয়তে এতিয়াৰে পৰা পৰ্যটক হোমষ্টে', ৰিজৰ্ট, হোটেল আদি পঞ্জীয়ন আৰু নৱীকৰণ সম্পূৰ্ণ অনলাইন কৰা হৈছে । ইয়াৰ দ্বাৰা পৰ্যটন-সম্পৰ্কীয় সেৱা অধিক সহজলভ্য হ’ব ।
এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্সযোগে কয়,"পৰ্যটনৰ কাগজ-পত্ৰৰ কাম এতিয়া অধিক সহজ আৰু দ্ৰুত হ'ব । সেৱা সেতু আৰু অসম পৰ্যটন বিভাগৰ মিলিত প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে পৰ্যটক আৱাসৰ পঞ্জীয়ন আৰু নৱীকৰণ এতিয়াৰে পৰা হ'ব সম্পূৰ্ণ অনলাইন । ইয়াৰ ফলত নাগৰিকৰ সময় আৰু পৰিশ্ৰম ৰাহি হোৱাৰ লগতে পৰ্যটন-সম্পৰ্কীয় সেৱা অধিক সহজলভ্য হ’ব ।"
We can't be a 2026 tourist destination with rules of 2010.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 27, 2026
Starting today, on #WorldTourismDay, tourism service providers registration and renewal are now online.
Click a button and voila! pic.twitter.com/WyS6K0mJ9E
উল্লেখ্য যে, এই ব্যৱস্থাটো Assam Tourism Accommodation (Development & Registration) Rules, 2026-ৰ অধীনত কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল ৷
অনলাইন সেৱাৰ ব্যৱস্থাৰ সুবিধাসমূহ
পৰ্যটকসকলে হোটেল, ৰিজৰ্ট, গেষ্ট হাউচ, হোমষ্টে, ছাৰ্ভিচ এপাৰ্টমেণ্ট আৰু ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দৰ্শনৰ বাবে পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া অতি সৰল হ’ব । একাধিক চৰকাৰী বিভাগৰ পৰা অনুমতি লোৱাৰ জটিলতা এতিয়া নাথাকিব । নতুন নিয়ম অনুসৰি প্ৰতি ৩ বছৰৰ মূৰে মূৰে পঞ্জীয়নসমূহ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে নৱীকৰণ (Auto-renew) হ’ব।
ইয়াৰ ফলত ব্যৱসায়ীসকলে বাৰে বাৰে চৰকাৰী কাৰ্যালয়লৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই ৷ এই ডিজিটেল পদক্ষেপে কাগজ-পত্ৰৰ কাম ক্ষিপ্ৰ কৰাৰ লগতে পৰ্যটন খণ্ডত ব্যক্তিগত বিনিয়োগকাৰীসকলক অধিক আকৰ্ষিত কৰিব।
লগতে পঢ়ক: বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস ২০২৬ : কিদৰে পৰিৱৰ্তন আহিব অসমৰ পৰ্যটন উদ্যোগলৈ ?