অসমৰ যুৱপ্ৰজন্মৰ সপোনবোৰৰ আৰ্থিক বাধাক হেঙাৰ হ’বলৈ নিদিওঁ: মুখ্যমন্ত্ৰী
জ্যোতি-বিষ্ণু আন্তৰ্জাতিক কলা মন্দিৰত আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানত 'নিযুত মইনা' আৰু 'নিযুত বাবু' আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন বিতৰণ ।
Published : October 15, 2026 at 6:27 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ প্ৰায় ৫.৪২ লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ একাউণ্টত সোমাল 'নিযুত মইনা' আৰু 'নিযুত বাবু' আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন । বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাস্থিত জ্যোতি-বিষ্ণু আন্তৰ্জাতিক কলা মন্দিৰত আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে এই সাহায্য বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সূচনা কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনি
এই আঁচনিৰ অধীনত চলিত কিস্তিত প্ৰায় ৪,৩৮,৮৯৭ গৰাকী ছাত্ৰী উপকৃত হৈছে, যাৰ বাবে চৰকাৰে ৪৫.২২ কোটি টকা ব্যয় কৰিছে । এই আঁচনিৰ অধীনত একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী তথা পলিটেকনিকৰ ছাত্ৰীসকলে মাহে ৮০০ টকাকৈ লাভ কৰিব । স্নাতক মহলাৰ ছাত্ৰীসকলে মাহে ১,২৫০ টকাকৈ লাভ কৰাৰ লগতে স্নাতকোত্তৰ (PG) আৰু বি.এডৰ (B.Ed) ছাত্ৰীসকলে মাহে ২,৫০০ টকাকৈ লাভ কৰিব ।
Another promise: Fulfilled ✅ This morning, I was with my young friends to disburse their financial assistance under #NijutMoina and #NijutBabu, two schemes which are scripting new chapters in Assam's higher education journey. Over 5 lakh students will receive it every month. https://t.co/CXr7ME2avH— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 15, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত বাবু আঁচনি
ছাত্ৰসকলৰ শিক্ষাৰ ধাৰাবাহিকতা বৰ্তাই ৰাখিবলৈ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰা এই আঁচনিৰ অধীনত এইবাৰ ১,০২,৫০১ গৰাকী ছাত্ৰই ১০.৩৭ কোটি টকাৰ বিত্তীয় সাহায্য লাভ কৰিছে । আঁচনিখনৰ অধীনত স্নাতক মহলাৰ ছাত্ৰসকলে মাহে ১,০০০ টকাকৈ লাভ কৰিব । স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ ছাত্ৰসকলে মাহে ২,০০০ টকাকৈ লাভ কৰিব ।
এই আঁচনিখন উদ্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়,"আমাৰ যুৱপ্ৰজন্মৰ সপোন পূৰণৰ বাটত আৰ্থিক বাধাক আমি কেতিয়াও হেঙাৰ হ’বলৈ নিদিওঁ । সেয়েহে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিৰ যোগেদি তেওঁলোকক নিজৰ ভৰিত থিয় দিয়াৰ সুযোগ প্ৰদানৰ এক প্ৰয়াস হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত মইনা আৰু নিযুত বাবু আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ।"
তেওঁ কয়,"আজি এই আঁচনি দুখনৰ অধীনত অসমৰ ৫.৪২ লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰথম কিস্তিৰ আৰ্থিক সাহায্য বিতৰণৰ শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ পাই মই অতিশয় আনন্দিত হৈছোঁ । পূজাৰ ঠিক পাছতে ছেপ্টেম্বৰৰ কিস্তিও প্ৰদান কৰা হ'ব । আমি বিচাৰোঁ, অসমৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে আৰ্থিক চিন্তাৰ বোজা কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰি নিজৰ পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰক আৰু নিজৰ সপোন পূৰণৰ দিশত আগুৱাই যাওক । মৰমৰ ভাগিন ভাগিনীসকল, আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই আঁচনিৰ ধনখিনিৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰিবা । ভালে থাকা সকলো ।"