লক্ষ্য বেদখলমুক্ত অসম: ধুবুৰীৰ ৬৫০ বিঘা মাটিত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলড’জাৰ
গৌৰীপুৰ চক্ৰৰ আলমগঞ্জ খণ্ড-৯ত বেদখল মুক্ত কৰাৰ বাবে দেওবাৰে পুৱা প্ৰশাসনে বেদখল উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰে ।
By PTI
Published : November 1, 2026 at 6:10 PM IST
গুৱাহাটী: বেদখলৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে অসম চৰকাৰৰ উচ্ছেদ অভিযান ৷ ধুবুৰী জিলাৰ ৬৫০ বিঘা বা প্ৰায় ২১৫ একৰ মাটি বেদখল মুক্ত কৰাৰ বাবে দেওবাৰে অসম চৰকাৰে উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰে বুলি বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে । এই অভিযানত প্ৰায় ৫৫০ টা পৰিয়ালক স্থানচ্যুত কৰা হ’ব বুলি তেওঁলোকে কয় ।
ধুবুৰী জিলাৰ আয়ুক্ত দিবাকৰ নাথে জানিবলৈ দিয়া মতে, গৌৰীপুৰ চক্ৰৰ আলমগঞ্জ খণ্ড-৯ত বেদখল মুক্ত কৰাৰ বাবে দেওবাৰে পুৱা প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰে ।
#WATCH | Dhubri, Assam: Eviction drive begins in Alamganj Ninth Block. Around 550 bighas of land are targeted under the operation. Heavy security forces are present on the spot. https://t.co/JEYxEieAw3— ANI (@ANI) November 1, 2026
নাথে পিটিআইক জনোৱা মতে, ‘‘আমি ৮০০ বিঘা মাটি বেদখল কৰা প্ৰায় ৭০০ পৰিয়াললৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ । ইয়াৰে প্ৰায় ১৫০ বিঘা মাটিত বাস কৰা ১৫০ জন লোকে সকাহ বিচাৰি আদালতৰ কাষ চাপিছে । যিহেতু বিষয়টো উপ ন্যায়িক, সেই মাটিত উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হোৱা নাছিল ।"
বাকী থকা ৬৫০ বিঘা মাটিত প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ লগতে জাননী লাভ কৰি ইতিমধ্যে বহু পৰিয়ালে স্বেচ্ছাই সেই ঠাই এৰি থৈ যায় বুলিও জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
Dhubri, Assam: The district administration conducts a massive eviction drive at No. 9 Village in Alamganj, covering 620 bighas of land and affecting around 520 families. The operation began at 6 AM amid heavy police deployment, with several families voluntarily demolishing their houses following eviction notices.— IANS (@ians_india) November 1, 2026
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এতিয়ালৈকে কোনো প্ৰতিৰোধ হোৱা নাই আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে অনুশীলন চলি আছে । আমি আজি নিজেই অঞ্চলটো উচ্ছেদ কৰিম ।’’
কেইবাহাজাৰ অসামৰিক আৰু আৰক্ষী জোৱানৰ সহযোগত জিলা প্ৰশাসনে ৫০ খন এক্সকেভেটৰ, বৃহৎ সংখ্যক ট্ৰেক্টৰ-ট্ৰলী আৰু অন্যান্য যন্ত্ৰপাতি ব্যৱহাৰ কৰি অঞ্চলটো পৰিষ্কাৰ কৰিছে ।
Dhubri, Assam: Locals are holding an emotional protest in Alamganj 9th Block, demanding the protection of a historic mazar. The district administration is carrying out an eviction drive in Alamganj 7th and 9th Blocks under the Gauripur Revenue Circle https://t.co/6QuRhKtkII— IANS (@ians_india) November 1, 2026
২০২১ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে ক্ষমতালৈ অহাৰ পিছৰে পৰা কথিত বেদখলৰ পৰা ভূমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ধাৰাবাহিকভাৱে উচ্ছেদ চলাইছে ৷ এই উচ্ছেদত বেছি সংখ্যক বাংলাভাষী মুছলমান জনসাধাৰণ প্ৰভাৱিত হৈছে ৷ স্থানীয়ভাৱে এইসকল লোকক ‘মিঞা’ বুলি কোৱা হয় ।
‘মিঞা’ মূলতঃ অসমৰ বাংলাভাষী মুছলমানসকলৰ বাবে ব্যৱহৃত এক শব্দ আৰু অবাংলাভাষী লোকসকলে সাধাৰণতে তেওঁলোকক বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী বুলি ক’ব খোজে । বিধায়ক শ্বেৰমান আলীকে ধৰি একাংশ লোকে অভিযোগ কৰি আহিছে যে মিঞা শব্দৰ দ্বাৰা বাংলাভাষী মুছলমানসকলক অপমান কৰা হৈছে ৷
VIDEO | Dhubri: Assam Police arrests four alleged middlemen after detaining 36 suspected Bangladeshi nationals; administration prepares eviction drive to clear around 650 bighas of encroached government land in Alamganj area. Police are continuing their operation to dismantle the alleged network facilitating illegal infiltration. Inspector General of Police (IGP), Law and Order, Akhilesh Kumar Singh, said that the drive against illegal Bangladeshi nationals would continue and that strict action would also be taken against those involved in facilitating their entry and stay in the state. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 1, 2026
উল্লেখ্য যে কেইদিনমান পূৰ্বেও অসমত উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হৈছিল ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দাবী কৰিছিল যে অসমৰ ভূমি বেদখলমুক্ত নোহোৱালৈকে অভিযান চলি থাকিব ৷ নগাঁও, গোলাঘাট আৰু হোজাই জিলাত চলিছিল উচ্ছেদ ৷
নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্টত ডঃ শৰ্মাই কয়, ‘‘আমাৰ তিনিখন জিলাৰ বেদখলকাৰীৰ ওপৰত প্ৰশাসনৰ ‘ৰুদ্ৰ ৰূপ’ দেখা গ’ল ৷ এইসকল লোকে গোলাঘাট, হোজাই আৰু নগাঁৱৰ বৃহৎ অঞ্চল বেদখল কৰিছিল ।’’
Dhubri, Assam: The district administration carried out a large-scale eviction drive in Panbari, Rangamati and Alamganj from early morning. According to information, around 520 families were evicted from approximately 620 bighas of government land. Anger among locals grew after religious structures were demolished.— IANS (@ians_india) November 1, 2026
‘‘অভিযানত ৬৩৮ হেক্টৰৰো অধিক মাটি মুকলি কৰা হৈছে, কিয়নো আমি অসমৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ দিশত কাম কৰিছোঁ ।’’ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় ৷