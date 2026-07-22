বিধানসভাত ভূমি অধিগ্ৰহণ সম্পৰ্কীয় নতুন সংশোধনী বিধেয়ক উত্থাপন

বিধানসভাত ভূমি অধিগ্ৰহণ সম্পৰ্কীয় নতুন সংশোধনী বিধেয়ক উত্থাপন
উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ বাবে ভূমি অধিগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া অধিক দ্ৰুত আৰু সহজ কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিধানসভাত ভূমি অধিগ্ৰহণ সম্পৰ্কীয় সংশোধনী বিধেয়ক উত্থাপন ।
By PTI
Published : July 22, 2026 at 8:56 PM IST
গুৱাহাটী : অসম চৰকাৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ বাবে ভূমি অধিগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া অধিক দ্ৰুত আৰু সহজ কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিধানসভাত 'ভূমি অধিগ্ৰহণ, পুনৰ সংস্থাপন আৰু পুনৰ্বাসনত ন্যায্য ক্ষতিপূৰণ আৰু স্বচ্ছতাৰ অধিকাৰ (অসম সংশোধনী) বিধেয়ক ২০২৬ উত্থাপন কৰে । ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ হৈ সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই সদনত বুধবাৰে এই বিধেয়ক উত্থাপন কৰে ।
সংশোধনী বিধেয়ক অনুসৰি মূল আইনৰ ধাৰা ১০এ সংশোধন কৰি নিৰ্দিষ্ট কিছুমান প্ৰকল্পৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় অধ্যায়ৰ বিধান প্ৰযোজ্য নোহোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে । এই অধ্যায় দুটাত মূলত সামাজিক প্ৰভাৱ মূল্যায়ন আৰু কৃষিভূমি সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা অন্তৰ্ভুক্ত আছে ।
সংশোধনী বিধেয়কত বিভিন্ন প্ৰকল্পক এই বিধানসমূহৰ পৰা ৰেহাই দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে । তাৰ ভিতৰত আছে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা বা প্ৰতিৰক্ষাৰ সৈতে জড়িত প্ৰকল্প; বৈদ্যুতিকৰণ, স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষাকে ধৰি গ্ৰাম্য আন্তঃগাঁথনি সম্পৰ্কী প্ৰকল্প; দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবে সুলভ গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ভূমি ৰেহাই ।
তদুপৰি ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে স্থাপন কৰা ঔদ্যোগিক এলেকা বা বাগিচাৰ বাবে ভূমি, ঔদ্যোগিক কৰিড'ৰ আৰু পিপিপি মোডৰ অধীনত থকা আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পসমূহ য'ত ভূমিৰ মালিকীস্বত্ব ৰাজ্যৰ সৈতে নিহিত হৈ থাকে আৰু বিমানবন্দৰ আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা পৰিকল্পিত নগৰ উন্নয়ন প্ৰকল্পসমূহকো ৰেহাই দিয়া হ'ব ।
ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে কোনো প্ৰকল্পৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰয়োজনীয় সৰ্বনিম্ন পৰিমাণৰ ভূমিহে এই অব্যাহতিৰ আওতাত অধিগ্ৰহণ কৰা হ'ব । চৰকাৰৰ মতে সামাজিক প্ৰভাৱ মূল্যায়ন আৰু অন্যান্য প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে বহু উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প পলম হয় । এই সংশোধনীৰ জৰিয়তে গুৰুত্বপূৰ্ণ আন্তঃগাঁথনি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গৃহ নিৰ্মাণ আৰু ঔদ্যোগিক প্ৰকল্পসমূহ অধিক দ্ৰুতগতিত ৰূপায়ণ কৰাৰ পথ সুগম হ'ব ।
লগতে পঢ়ক :