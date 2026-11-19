বাহনত গতি নিয়ন্ত্ৰক সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত এছ অ’ পি জাৰি পৰিবহণ বিভাগৰ : জানি লওক কি আছে নিৰ্দেশনাত
শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰৰ পৰিবহণ বিভাগে এখন এছ অ’ পি জাৰি কৰিছে যাতে সকলো বাহন ১০০% গতি নিয়ন্ত্ৰকৰ অধীনলৈ অনাটো নিশ্চিত কৰিব পৰা যায় ৷
Published : November 19, 2026 at 5:18 PM IST
গুৱাহাটী: কাজিৰঙাৰ শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনাৰ পাছত অতি কঠোৰ হৈছে ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগ । ইতিমধ্যে পথ পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ নীতি গ্ৰহণ কৰিছে পৰিবহণ বিভাগে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো সংবাদ মাধ্যম আৰু সামাজিক মাধ্যমযোগে পথ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে জনতাক ।
শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰৰ পৰিবহণ বিভাগে এখন এছ অ’ পি জাৰি কৰিছে যাতে সকলো বাহন ১০০% গতি নিয়ন্ত্ৰকৰ অধীনলৈ অনাটো নিশ্চিত কৰিব পৰা যায় আৰু তীব্ৰবেগী বাহনৰ গতি ৰোধ কৰি পথসমূহ সুৰক্ষিত কৰি তুলিব পৰা যায় ।
No compromise on road safety. Assam has introduced a new SOP to ensure 100% speed governor coverage in all eligible transport vehicles across the state, curbing overspeeding and making roads safer. Vehicles without a proper speed governor will not be issued or allowed to renew their Fitness Certificates or permits.— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) November 19, 2026
এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি পৰিবহণ বিভাগে কয় যে অসমত পথ দুৰ্ঘটনা আৰু মৃত্যুৰ অন্যতম এক কাৰণ হৈছে দ্ৰুত গতি । বিশেষকৈ দীৰ্ঘ দূৰত্বত নিয়মিতভাৱে চলাচল কৰা পৰিবহণ বাহনত ফলপ্ৰসূ গতি নিৰীক্ষণ আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে প্ৰযুক্তি-চালিত ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ জৰুৰী প্ৰয়োজন ৷ যাতে নিৰ্ধাৰিত গতিৰ সীমা কঠোৰভাৱে পালন কৰাটো নিশ্চিত কৰিব পৰা যায় আৰু পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিব পৰা যায় ।
Speed thrills, but overspeeding invites strict action! Assam mandates Speed Limiting Devices (SLDs) in designated commercial vehicles. Vehicles operating without approved SLDs will face immediate impoundment and statutory penalties. #RoadSafety https://t.co/NIKKny90dR— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) November 18, 2026
কেন্দ্ৰীয় মটৰ বাহন নিয়ম (CMVR), ১৯৮৯ ৰ নিয়ম ১১৮ ৰ অধীনত সামৰি লোৱা যোগ্য বাহনসমূহে গতি নিয়ন্ত্ৰক যন্ত্ৰ সংস্থাপন কৰিলে বাহনৰ শীৰ্ষ গতিবেগ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে সীমাবদ্ধ হৈ পৰিব আৰু পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিব পৰা যাব । তদুপৰি, ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ডব্লিউ পি (চি) নং ২৯৫/২০১২ ত দিয়া নিৰ্দেশনাত কেন্দ্ৰীয় মটৰ বাহন নিয়ম ১৯৮৯ ৰ ১১৮ নং নিয়ম ফলপ্ৰসূভাৱে পালন কৰাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।
Enforcing traffic discipline across Assam! District administrations are taking firm action against traffic violations under the Motor Vehicles Act. Strict enforcement will continue across districts to ensure compliance and make our roads safer. Every driver must follow traffic rules, maintain safe speeds and drive responsibly. A moment of negligence can endanger not just your life, but the lives of others too. ZERO tolerance for traffic violations.— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) November 19, 2026
১. গতি নিয়ন্ত্ৰক হৈছে এনে এটা সুৰক্ষা ব্যৱস্থা যিয়ে বাহন এখনক নিৰ্দিষ্ট সৰ্বোচ্চ গতি সীমা অতিক্ৰম কৰাত বাধা দিয়ে, এই বিষয়ে CMVR ১৯৮৯ৰ নিয়ম ১১৮ ত উল্লেখ কৰা হৈছে । এই নিয়ন্ত্ৰক দুটা ৰূপত পোৱা যায়:
- স্পীড লিমিটিং ফাংচন (SLF): নতুন বাহনৰ বাবে বাহন নিৰ্মাতাই ইঞ্জিনত পোনপটীয়াকৈ সংস্থাপন কৰে ।
- স্পীড লিমিটিং ডিভাইচ (SLD): কোনো অনুমোদিত ডিলাৰ বা ৰেট্ৰ'-ফিটমেণ্ট চেণ্টাৰৰ দ্বাৰা পুৰণি বা ব্যৱহৃত বাহনত সংস্থাপন কৰা এটা বাহ্যিক ডিভাইচ ।
২. CMVR, ১৯৮৯ ৰ নিয়ম ১১৮ ৰ অধীনত সামৰি লোৱা প্ৰতিখন পৰিবহণযোগ্য বাহন (নতুন আৰু ইতিমধ্যে পথত চলি থকা)ত গতি নিয়ন্ত্ৰক স্থাপন কৰিব লাগিব । মাত্ৰ দুচকীয়া আৰু তিনিচকীয়া বাহন, কোৱাড্ৰাইচাইকেল, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ নিবিদা, এম্বুলেঞ্চ আৰু আৰক্ষীৰ বাহনত এই যন্ত্ৰ সংস্থাপনৰ প্ৰয়োজন নাই ।
৩. বাহনৰ মালিকসকলক ভুৱা বা ত্ৰুটিপূৰ্ণ যন্ত্ৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ প্ৰতিটো গতি নিয়ন্ত্ৰক যন্ত্ৰৰ চাৰিটা সহজ পৰীক্ষা পূৰণ কৰিব লাগিব:
- চৰকাৰীভাৱে অনুমোদিত: গতি নিয়ন্ত্ৰক যন্ত্ৰটো CMVR, ১৯৮৯ ৰ নিয়ম ১২৬ ৰ অধীনত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত চৰকাৰী পৰীক্ষণ সংস্থাৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা আৰু অনুমোদিত হ’ব লাগিব
- (এআইএছ-০১৮ মানদণ্ড) ।
- বৈধ প্ৰমাণপত্ৰ: ইয়াৰ এখন বৈধ অনুমোদন প্ৰমাণপত্ৰ (TAC) আৰু উৎপাদনৰ অনুকূলতা (COP) প্ৰমাণপত্ৰ (AIS-037 মানদণ্ড) থাকিব লাগিব ।
- নিৰাপদ ইলেক্ট্ৰনিক্স: গতি নিয়ন্ত্ৰক যন্ত্ৰই সুৰক্ষা মানদণ্ড (AIS-004 Part 3) মানি চলিব লাগিব যাতে, ই বাহনৰ অন্যান্য বৈদ্যুতিক ব্যৱস্থাত বাধা নিদিয়ে ।
- বাহনৰ মডেলৰ সৈতে মিল থাকিব লাগিব: গতি নিয়ন্ত্ৰক যন্ত্ৰটো বাহনৰ সঠিক মডেলৰ বাবে অনুমোদিত হ’ব লাগিব ।
৪. পঞ্জীয়ন আৰু ফিটনেছ প্ৰক্ৰিয়াই কেনেকৈ কাম কৰে:
- জিলা পৰিবহণ বিষয়া/ডিলাৰ, সংশ্লিষ্ট পঞ্জীয়ন কৰ্তৃপক্ষই CMVR ১৯৮৯ৰ নিয়ম ১১৮ৰ অধীনত সামৰি লোৱা নতুন পৰিবহণ বাহনসমূহ এছএলএফ বা ডিলাৰ-ফিট কৰা গতি নিয়ন্ত্ৰক যন্ত্ৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতহে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব আৰু এই তথ্য ৰাষ্ট্ৰীয় ভিএএইচএন প’ৰ্টেলত ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব ।
- ব্যৱহৃত বাহন: গতি নিয়ন্ত্ৰক নথকা পুৰণি বাহনৰ মালিকে কোনো অনুমোদিত ডিলাৰ বা ৰেট্ৰ'-ফিটমেণ্ট চেণ্টাৰ (আৰ এফ চি)লৈ যাব লাগিব । চেণ্টাৰটোৱে যন্ত্ৰটো সংস্থাপন কৰিব, ছীল কৰিব, উইণ্ডস্ক্ৰীণত ষ্টীকাৰ লগাব, জিঅ’-টেগ কৰা ফটো VAHAN এপত আপলোড কৰিব আৰু ডিজিটেল ফিটমেণ্ট প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰিব । যদি কোনো পুৰণি বাহনত ইতিমধ্যে এটা বৈধ গতি নিয়ন্ত্ৰক যন্ত্ৰ আছে, কিন্তু অনলাইন ভিএএইচএন ৰেকৰ্ডৰ পৰা গতি নিয়ন্ত্ৰক যন্ত্ৰ ডাটা নোহোৱা হৈছে, তেন্তে CMVRৰ নিয়ম ১৭০ অনুসৰি এনআইচিয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰা পদ্ধতি অনুসৰণ কৰি উপযুক্ত ফিটমেণ্ট পৰিদৰ্শনৰ পিছত ডিটিঅ’ই একেটা যন্ত্ৰকে ভিএএইচএনত আপলোড কৰিব লাগিব ।
- ফিটনেছ নবীকৰণৰ বাবে বাধ্যতামূলক: পৰিদৰ্শন কৰ্তৃপক্ষ /স্বয়ংক্ৰিয় পৰীক্ষণ কেন্দ্ৰই বাহনখনত গতি নিয়ন্ত্ৰক যন্ত্ৰ/এছএলএফৰ কাৰ্যক্ষম উপস্থিতি শাৰীৰিকভাৱে পৰিদৰ্শন নকৰালৈকে কোনো বাহনকে ফিটনেছৰ প্ৰমাণপত্ৰ (ফৰ্ম ৩৮) প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব বা নবীকৰণ কৰিবলৈ দিব নোৱাৰিব ।
৫. বলবৎকৰণ: CMVR ১৯৮৯ চনৰ ১১৮ নং নিয়ম ১০০% বলবৎ কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশনা
- পৰিবহণ বিভাগ আৰু যান-বাহন আৰক্ষীৰ বলবৎকাৰী দলসমূহে বিশেষকৈ প্ৰধান ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষেৰে তীব্ৰ গতিবেগৰ বিৰুদ্ধে গতি ৰাডাৰ পৰীক্ষণৰ সৈতে নিয়মীয়া, কঠোৰ পৰীক্ষামূলক অভিযান চলাব ৷
- জিলা পৰিবহণ বিষয়াসকলে (ডিটিঅ’) বাহনৰ মালিকসকললৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিব ৷ যাৰ ভিএএইচএন ৰেকৰ্ড অসম্পূৰ্ণ হৈ থাকে, সেয়া সহজে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে ডিটিঅ’ৰ কাৰ্যালয়, বাছ টাৰ্মিনাছ আৰু ট্ৰাক ষ্টেণ্ডত বিশেষ ফিটমেণ্ট শিবিৰৰ আয়োজন কৰিব ।
- যদিহে কোনো এখন বাহন আন এখন জিলাত CMVRৰ নিয়ম-১১৮ত নিৰ্ধাৰিত গতিবেগতকৈ বেছি গতিবেগত ধৰা পৰে তেন্তে স্থানীয় বলবৎকাৰী দলে অপৰাধৰ গোচৰ ৰুজু কৰি তৎক্ষণাত বাহনখনৰ মূল পঞ্জীয়ন কৰ্তৃপক্ষক প্ৰয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে সতৰ্ক কৰি দিব পাৰে । তীব্ৰ গতিবেগৰ অৰ্থ এইটোও যে বাহনখনত গতি নিয়ন্ত্ৰক যন্ত্ৰ অকাৰ্যকৰী আৰু উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা প্ৰয়োগ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় ।
৬. শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা: গতি নিয়ন্ত্ৰক যন্ত্ৰ অবিহনে চলা বাহনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ, শূন্য সহনশীল ব্যৱস্থা আৰু এই সুৰক্ষামূলক নিয়ম উলংঘা কৰা যিকোনো ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে তলত দিয়া ধৰণে তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব-
- কোনো বাহনত ভঙা বা ত্ৰুটিপূৰ্ণ গতি নিয়ন্ত্ৰক থাকিব নালাগে: এনে বাহনসমূহে গতি নিয়ন্ত্ৰক যন্ত্ৰৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাধ্যতামূলক ফিটনেছ চৰ্ত উলংঘা কৰে, আৰু সেয়েহে ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট স্থগিত ৰখাৰ দৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত । লগতে ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট অবিহনে পৰিবহণ বাহনক বৈধভাৱে পঞ্জীয়নভুক্ত বুলি গণ্য কৰিব নোৱাৰি । বাহনখন তৎকালীনভাৱে জব্দ কৰাৰ বাবে ল’বলগীয়া পদক্ষেপসমূহ হৈছে- ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট আৰু পাৰ্মিট নিলম্বন; মটৰ বাহন আইন, ১৯৮৮ৰ ধাৰা ৫৩, ১৯০(২), ১৯২, ১৯২এ আৰু ২০৭ৰ দৰে প্ৰযোজ্য ধাৰাসমূহৰ অধীনত আইনী বিচাৰ কৰা ।
- টেম্পাৰিং, বাইপাছিং বা তীব্ৰ গতি: তৎক্ষণাত বাহন জব্দ কৰা; মটৰ বাহন আইন, ১৯৮৮ৰ ধাৰা ৫৩ৰ অধীনত বাহনৰ পঞ্জীয়ন নিলম্বন কৰা; বাহনৰ মালিক আৰু যন্ত্ৰটোৰ টেম্পাৰিং কৰা মেকানিক/ব্যক্তি উভয়ৰে বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে এফআইআৰ দাখিল কৰিব লাগিব ।
- ডিলাৰ / ফিটমেণ্ট চেণ্টাৰৰ দ্বাৰা প্ৰৱঞ্চনা বা গাফিলতি: শুনানিৰ সুযোগ প্ৰদান কৰি, নিলম্বন/বাতিল কৰাৰ পৰামৰ্শ দি, আৰু প্ৰস্তুতকাৰকক ব্লেকলিষ্ট কৰাৰ পিছত অসমৰ পৰিবহণ আয়ুক্তক প্ৰতিবেদন দিব লাগিব ।
- চৰকাৰী বিষয়াৰ গাফিলতি: অভিযোগ পৰীক্ষণত ব্যৰ্থ হোৱা বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ বিভাগীয় আৰু অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।
৭. গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া অন্যান্য ব্যৱস্থাসমূহ
- বাহনখনত কোনো ধৰণৰ ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট (ফৰ্ম ৩৮) জাৰি/নবীকৰণ কৰা নহ’ব যদিহে বাহনখনত এটা অনুমোদনপ্ৰাপ্ত গতি নিয়ন্ত্ৰক যন্ত্ৰ/এছএলএফ লগোৱা নহয় ।
- বাহনখনৰ বৈধ ফিটনেছ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকিলে আৰু গতি নিয়ন্ত্ৰক যন্ত্ৰ/এছএলএফৰ সবিশেষ VAHAN ত প্ৰতিফলিত নহ’লে কোনো অনুমতি প্ৰদান বা নবীকৰণ কৰা নহ’ব ।
- VAHAN ত নতুনকৈ কৰা সকলো পঞ্জীয়নত বাধ্যতামূলক SLD পৰীক্ষা থাকিব লাগিব । প্ৰতি মাহৰ ৩ তাৰিখৰ ভিতৰত প্ৰতিজন ডিটিঅ’ই ১০০% গতি নিয়ন্ত্ৰক যন্ত্ৰ তথ্যৰ প্ৰৱেশ নিশ্চিত কৰিবলৈ পূৰ্বৰ মাহত পঞ্জীয়ন কৰা সকলো যোগ্য বাহনৰ অ’ডিট কৰিব, এই প্ৰতিবেদন জিলা দণ্ডাধীশৰ সন্মুখত ৰাখিব, আৰু ইয়াৰ প্ৰতিলিপি পৰিবহণ আয়ুক্তলৈ প্ৰেৰণ কৰিব ।
- জিলা পৰিবহণ বিষয়াসকলে (ডিটিঅ’) জিলা দণ্ডাধীশ (অধ্যক্ষ, ডিআৰএছচি) আৰু পৰিবহণ আয়ুক্তক পষেকীয়া প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব য’ত মুঠ যোগ্য বাহন, ভিএইচএন-পৰীক্ষিত গতি নিয়ন্ত্ৰক যন্ত্ৰ, বেকলগ এণ্ট্ৰি বাকী থকা, জাৰি কৰা চালান আৰু জব্দ কৰা বাহনৰ বিশদ বিৱৰণ দিয়া হ’ব । আৰ এফ চি পৰিদৰ্শনৰ প্ৰতিবেদনৰ সমান্তৰালভাৱে লাভ কৰা ফিটনেছ আবেদন, জাৰি কৰা প্ৰমাণপত্ৰ, আৰু গতি নিয়ন্ত্ৰক যন্ত্ৰ অমান্যতাৰ বাবে প্ৰত্যাখ্যান কৰা আবেদনৰ বিশদ বিৱৰণ দি পথ সুৰক্ষাৰ মুখ্য সংস্থা, অসমত ত্ৰিমাসিক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব ।
- জিলা পথ সুৰক্ষা সমিতিৰ বৈঠকৰ সময়ত জিলা আয়ুক্তই গতি নিয়ন্ত্ৰক যন্ত্ৰৰ নিয়মাৱলীক স্থায়ী এজেণ্ডাৰ বিষয় হিচাপে পুনৰীক্ষণ কৰিব ।
এই নিৰ্দেশনাসমূহ তাৎক্ষণিকভাৱে বলৱৎ কৰা হ’ব বুলি জানিবলৈ দিছে পবিহণ বিভাগে ৷
লগতে পঢ়ক:
সকলো বাণিজ্যিক বাহনত সংস্থাপন কৰিব লাগিব গতি নিয়ন্ত্ৰক যন্ত্ৰ, এমাহৰ সময়সীমা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
ৰাস্তাৰ কাষৰ ধাবা-হোটেলৰ কৰ্মচাৰীক দিয়া হ'ব প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ প্ৰশিক্ষণ, ৩ৰ পৰা ৯ বজালৈ চলিব তালাচী