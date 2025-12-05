ETV Bharat / state

অসমত আৰম্ভ হ'ব অনুসূচিত জাতি বেল্ট এণ্ড ব্লক : মুখ্যমন্ত্ৰী

একশৰণ ভাগৱতী সমাজৰ কেন্দ্ৰীয় পালনাম থানৰ গুৰু আসন প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।

Himanta Biswa Sarma
একশৰণ ভাগৱতী সমাজৰ কেন্দ্ৰীয় পালনাম থানৰ গুৰু আসন প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 5, 2025 at 8:53 AM IST

4 Min Read
কলিয়াবৰ : পূৰ্বে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক আছিল আৰু এইবাৰ চৰকাৰে অসমত অনুসূচিত জাতি বেল্ট এণ্ড ব্লক আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছে । এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । কেন্দ্ৰীয় পালনাম থানৰ গুৰু আসন প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত কলিয়াবৰত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে ট্ৰাইবেল বেল্টৰ দৰে অনুসূচিত জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহৰ ভূমিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে গুণা-গঁঠা আৰম্ভ কৰিছে । ৰাজ্যৰ সকলো জাতি-জনজাতিক সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত এনে নীতিৰ প্ৰস্তাৱ যুগুতাবলৈ ৰাজ্যৰ ৰাজহ বিভাগক নিৰ্দেশনা দিয়াৰ কথাও ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । য'ত ভূমি ক্ৰয়-বিক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ নীতি-নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব ।

আনহাতে সতী ৰাধিকাৰ স্মৃতি ৰক্ষাৰ প্ৰয়াসৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "সতী ৰাধিকা শান্তি উদ্যান নামেৰে গুৱাহাটীত এক 'ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট' নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । যি সতী ৰাধিকা আইৰ মহানতাক প্ৰতিফলিত কৰিছে । উজানবজাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ এই উদ্যানখনৰ জৰিয়তে আই ৰাধিকাক জীয়াই ৰখাৰ প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছে ।"

অসমত আৰম্ভ হ'ব অনুসূচিত জাতি বেল্ট এণ্ড ব্লক : মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat)

অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ সন্দৰ্ভতো গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে । বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ অসমলৈ অহা ২০২৭ চনৰ জানুৱাৰী মাহত অনাৰ কথা দোহাৰে । সম্পূৰ্ণ দুবছৰৰ বাবে গুৱাহাটীত অসমৰ ৰাইজৰ দৰ্শনৰ বাবে চৰকাৰে ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলিও তেওঁ কয় ।

উল্লেখ্য যে কলিয়াবৰত মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ ধৰ্ম আৰু আদৰ্শৰ লগতে কলা-কৃষ্টি, সাধনা আদিৰ প্ৰচাৰৰ অৰ্থে গুৰুজনাৰ একনিষ্ঠ সাধক তথা শংকৰদেৱ বঁটাপ্ৰাপক আচাৰ্য ইলাৰাম দাসৰ মুখ্য ভূমিকাত জন্মলাভ কৰা একশৰণ ভাগৱতী সমাজ, অসমৰ নৱনিৰ্মিত কেন্দ্ৰীয় পালনাম থানৰ ফলক উন্মোচন কৰি গুৰু আসনৰ সন্মুখত সেৱা লয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । লগতে ধৰ্মীয় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । একশৰণ ভাগৱতী সমাজৰ অধ্যক্ষ প্ৰতাপ চন্দ্ৰ মেধি বাপৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত মুকলি সভাখন উদ্বোধন কৰে একশৰণ ভাগৱতী সমাজৰ প্ৰধান সচিব জীৱন চন্দ্ৰ কাকতি বাপে ।

অনুষ্ঠানত অংশ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত কয়, "মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ আদৰ্শ সৰ্বস্তৰলৈ লৈ গৈ বৈষম্যহীন সমাজ গঢ়াৰ মহান উদ্দেশ্যেৰে ১৯৭৩ চনত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে একশৰণ ভাগৱতী সমাজে । একশৰণ ভাগৱতী সমাজৰ বিশেষ ভূমিকা আছে পালনামৰ জৰিয়তে বিশুদ্ধ সমাজ গঠনত । পালনামে ভক্ত আৰু ভগৱানৰ মাজত সংযোগ স্থাপন । নামঘৰসমূহ সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিকতা, সাংস্কৃতিক চৰ্চাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ । নম্ৰতা বিনয়, সামাজিক, গণতান্ত্ৰিক, আধ্যাত্মিকতাৰ স্থলী । সংযত জীৱনৰ বাবে প্ৰাণোদিত কৰিছিল মহাপুৰুষ দুজনাৰ গীত- মাতে । এনে স্থানত কীৰ্তন গৃহ নিৰ্মাণ কৰিব পৰাটো আনন্দৰ কথা । আই ৰাধিকাক জীয়াই ৰখাৰ বাবে চৰকাৰখনে প্ৰয়াস কৰিছে । চৰকাৰে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱে সৃষ্টি কৰা অসমীয়া সমাজখনক ধৰি ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰিছে আমাৰ চৰকাৰখনে । আজি অসমীয়া জাতি শক্তিশালী হৈছে, সুৰক্ষিত হৈছে ।"

পালনাম থানৰ বাবে আৰু আঢ়ৈ কোটি টকা মুকলি দিয়াৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বাবে এখন বাহন উপহাৰ দিয়াৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

এই অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী তথা স্থানীয় বিধায়ক কেশৱ মহন্তও উপস্থিত থাকে । একশৰণ ভাগৱতী সমাজ, অসমৰ নৱনিৰ্মিত কেন্দ্ৰীয় পালনাম থানৰ দ্বাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰিলে কেশৱ মহন্তই । ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পালনাম থান ভাগৰ দ্বাৰ উন্মোচন কৰি ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজৰ বাবে উছৰ্গা কৰে । কেশৱ মহন্তই কয়, "আজি কলিয়াবৰবাসীৰ বাবে সৌভাগ্যৰ দিন । একশৰণ ভাগৱতী সমাজৰ কেন্দ্ৰীয় পালনাম থান ভাগ অসমৰ মধ্যস্থল কলিয়াবৰত স্থাপন কৰি ভকত বৈষ্ণৱৰ পদধূলা পোৱাটো এক আশীৰ্বাদ ।"

উল্লেখ্য যে ৩ ডিচেম্বৰৰ পৰা ৪ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কলিয়াবৰৰ নিজ চিলাবন্ধাত অনুষ্ঠিত হৈছে এই কাৰ্যসূচী । য'ত ৰাজ্যৰ ২৮ খন জিলাৰ বিভিন্ন ধৰ্মীয় সংগঠনৰ পদাধিকাৰ, সত্ৰাধিকাৰ, ভক্তৰ লগতে ভকত-বৈষ্ণৱ আৰু আই মাতৃসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

