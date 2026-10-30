ইউচিচি ৰূপায়ণৰ নিয়ম প্ৰণয়ন কৰিবলৈ অসম চৰকাৰৰ সমিতি গঠন
এই খচৰা নিয়মাৱলী সমিতিখনৰ অধ্যক্ষ হ’ব গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ সচিব দেৱপ্ৰসাদ মিশ্ৰ ।
By PTI
Published : October 30, 2026 at 11:54 AM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যত শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰী হ'ব সমৰূপ নাগৰিক সংহিতা বা ইউচিচি । এই আইনখন কার্যকৰী কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড বিধেয়কৰ নিয়মাৱলী নিৰ্ধাৰণৰ বাবে এখন সমিতি গঠন কৰিছে ৷ চৰকাৰী সূত্ৰত এই কথা প্ৰকাশ ।
অসম চৰকাৰৰ ৰাজনৈতিক বিভাগে জাৰি কৰা এক অধিসূচনা অনুসৰি, ৮ জনীয়া সমিতিখনে এমাহৰ ভিতৰত খচৰা নিয়মাৱলী দাখিল কৰিব ।
উল্লেখ্য যে যোৱা ২৭ মে’ত অসম বিধানসভাত ‘The Uniform Civil Code, Assam, 2026 Bill’ অৰ্থাৎ সমৰূপ নাগৰিক সংহিতা, অসম, ২০২৬ গৃহীত হৈছিল । এই আইনৰ জৰিয়তে ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, উত্তৰাধিকাৰ আৰু একত্ৰবাস বা লিভ-ইন সম্পৰ্ক নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে এক উমৈহতীয়া আইনী ব্যৱস্থা ৰূপায়ণ কৰিব বিচৰা হৈছে ।
গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব অজয় তিৱাৰীয়ে ১৩ অক্টোবৰত এই বিধেয়কখন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমোদনৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে । বৃহস্পতিবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ এই কথা জনায় ।
এই খচৰা নিয়মাৱলী সমিতিখনৰ অধ্যক্ষ হ’ব গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ সচিব দেৱপ্ৰসাদ মিশ্ৰ ।
সমিতিখনৰ সদস্যসকলৰ ভিতৰত আছে বিত্ত বিশেষ আয়ুক্ত তথা সচিব পাৰ্থ প্ৰতিম মজুমদাৰ, বিধানসভাৰ সচিব গীতাঞ্জলি ডি শইকীয়া, সংখ্যালঘু কল্যাণ আৰু উন্নয়ন সচিব ফৰিদা ছামছুল আৰু গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ অতিৰিক্ত সচিব মৃদুল কুমাৰ দাস ।
উল্লেখ্য যে মে’ মাহত এই বিধেয়কখন গ্ৰহণৰ পিছত উত্তৰাখণ্ড আৰু গুজৰাটৰ পাছত অসম ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড বিধেয়ক গৃহীত কৰা তৃতীয়খন ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
অসম চৰকাৰে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ কৰাৰ লগতে লিভ-ইন সম্পৰ্কৰ পঞ্জীয়ন বাধ্যতামূলক কৰাৰ বাবে এই বিধেয়কখন আনিছে ।
অনুসূচিত জনজাতি শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত আৰু অসমত বাস কৰা কোনো ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে এই বিধেয়কখন প্ৰযোজ্য নহয় । ইয়াৰ উপৰি বহুবিবাহৰ বাবে ৭ বছৰৰ কাৰাদণ্ড আৰু লিভ-ইন সম্পৰ্ক পঞ্জীয়ন নকৰাৰ বাবে ৩ মাহৰ কাৰাদণ্ডকে ধৰি কেইবাটাও শাস্তিমূলক ব্যৱস্থাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছে ।