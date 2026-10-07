গুৱাহাটীৰ সমীপৰ ধাৰাপুৰত স্থাপন হ'ব অত্যাধুনিক শ্বিপয়াৰ্ড

গুৱাহাটীৰ সমীপৰ ধাৰাপুৰত স্থাপন হ'ব অত্যাধুনিক শ্বিপয়াৰ্ড
৭৫ কোটি টকাৰ প্ৰাৰম্ভিক বিনিয়োগ হ'ব । ৫ বছৰত ৪০ খন বাৰ্জ নিৰ্মাণৰ লক্ষ্য আছে ।
By PTI
Published : October 7, 2026 at 8:19 PM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ জলপথ পৰিবহণ খণ্ডলৈ নতুন গতি অনাৰ লক্ষ্যৰে গুৱাহাটীৰ সমীপৰ ধাৰাপুৰত অত্যাধুনিক শ্বিপয়াৰ্ড (জাহাজ নিৰ্মাণ কাৰখানা) স্থাপন হ'ব । এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত অসম আভ্যন্তৰীণ জলপথ কোম্পানী লিমিটেডে (AIWCL) ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান ভাৰতৰ এ টু জেড (বিএজেড) প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ সৈতে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে ।
সেই চুক্তি সন্দৰ্ভত এআইডব্লিউচিএলয়ে এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰিছে । মঙলবাৰে গুৱাহাটীত স্বাক্ষৰিত চুক্তি অনুসৰি অসম শ্বিপয়াৰ্ড প্ৰাইভেট লিমিটেড (এএছপিএল) নামৰ এটা বিশেষ উদ্দেশ্যৰ সংস্থা গঠন কৰি গুৱাহাটীৰ সমীপৰ ধাৰাপুৰত শ্বিপয়াৰ্ড স্থাপন কৰা হ'ব ।
AIWCL and Bharat A to Z Pvt. Ltd. signed a shareholder agreement for the formation of Assam Shipyard Pvt. Ltd. (ASPL) on 6th October, 2026. https://t.co/7LkCir9uNz— Assam Inland Waterways Company Limited (@AssamWater) October 6, 2026
এই কাৰখানাত জাহাজ, বাৰ্জ আৰু জল বাহনৰ ডিজাইন, নিৰ্মাণ, সংযোজন আৰু পৰীক্ষামূলকভাৱে চলোৱাৰ লগতে টাৰ্মিনেল, নাও আৰু জেটী নিৰ্মাণৰো কাম কৰা হ'ব । এএছপিএলয়ে জাহাজ মেৰামতি, অভাৰহ'লিং, ছাৰ্ভিচিং আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণৰ লগতে ড্ৰাই ডকিং, মেৰিন ৱৰ্ক, স্লিপৱে আৰু ফ্লটিং ডককে ধৰি জাহাজ নিৰ্মাণ আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দিশত কাম কৰিব ।
এই সন্দৰ্ভত এআইডব্লিউচিএলৰ পৰিচালন সঞ্চালক সাৰংগ পাণি শৰ্মাই কয়, "এআইডব্লিউচিএল আৰু ভাৰত এ টু জেড (বিএজেড) প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ এই যৌথ উদ্যোগে অভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ খণ্ডক বিশেষকৈ মালবাহী আৰু পৰ্যটনত এক উন্নয়ন সাধন কৰিব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ ২ আৰু ১৬ সংযোগ কৰি নতুন ব্যৱসায়িক সুযোগ মুকলি কৰিব ।"
তেওঁ লগতে কয় যে অসমে ইতিমধ্যে ৭০ বছৰৰ পাছত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বাংলাদেশলৈ প্ৰথমটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰপ্তানিৰ সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰি মাল পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত নতুন যুগৰ আৰম্ভণি কৰিছে ।
সাৰংগ পাণি শৰ্মাই কয়, "৭৫ কোটি টকাৰ প্ৰাৰম্ভিক বিনিয়োগেৰে জাহাজ নিৰ্মাণ কাৰখানাটোৱে ভাৰত এ টু জেড (বিএজেড) প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ প্ৰস্তাৱিত ৪৭৫ কোটি টকাৰ সামগ্ৰিক বিনিয়োগৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হ'ব । এই অংশীদাৰিত্বই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ অধিক অংশগ্ৰহণক উৎসাহিত কৰিব আৰু উত্তৰ-পূবত আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ আৰু জাহাজ নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ এক প্ৰধান কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিব ।"
ইফালে ভাৰত এ টু জেড (বিএজেড) প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ সঞ্চালক ছোহেল কাজানীয়ে কয় যে অহা ৫ বছৰত এএছপিএলয়ে ৪০খন বাৰ্জ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে প্ৰায় ৯০০ টা নিযুক্তিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
তেওঁ লগতে কয় যে কণ্টেইনাৰ জাহাজ নিৰ্মাণ, অসমৰ পৰিবহণ প্ৰত্যাহ্বান লাঘৱ কৰা আৰু কলকাতা আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ মাজত সামগ্ৰী পৰিবহণৰ ব্যয় হ্ৰাস কৰাটো এএছপিএলৰ বাবে মূল অগ্ৰাধিকাৰ হ'ব ।
কাজানীয়ে কয় যে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে জাহাজৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ । য'ত জাহাজ নিৰ্মাণ কাৰখানাই পুৰণি জাহাজৰ মালিকসকলক নতুন জাহাজ নিৰ্মাণৰ দিশত সহায় কৰিব । যিহেতু চৰকাৰে পুৰণি জাহাজৰ মূল্যৰ ওপৰত প্ৰায় ৪০ শতাংশ ঋণ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।
সঞ্চালকগৰাকীয়ে লগতে কয় যে এএছপিএলয়ে নিৰাপত্তাৰক্ষী, যাত্ৰী আৰু পৰ্যটনৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে বিশেষভাৱে ডিজাইন কৰা নাও নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । লগতে কংক্ৰিটৰ ফ্ল'টিং জেটী আৰু কংক্ৰিটৰ লেণ্ডিং ক্ৰাফ্ট নিৰ্মাণৰ দৰে নতুন ধাৰণাৰ ওপৰতো কাম কৰিব ।
তেওঁ কয় যে কাৰখানাটোক কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । সঞ্চালকগৰাকীয়ে জনোৱা মতে প্ৰথম অৱস্থাত অসমৰ বাহিৰৰ পৰা একাংশ বিশেষজ্ঞক অনা হ'ব যদিও তেওঁলোকে স্থানীয় লোকক প্ৰশিক্ষণ দি কাৰখানাৰ পৰৱৰ্তী কাম-কাজ চোৱাৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ব ।
লগতে পঢ়ক :
ধুবুৰীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিমা বিসৰ্জনত ব্যৱহাৰ হ'ব অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি