বিএলটিৰ ৪৪২ গৰাকী প্ৰাক্তন সদস্যলৈ অসম চৰকাৰৰ ২ লাখ টকাকৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য

Assam govt distributes Rs 2 lakh financial grant to 442 ex-BLT extremist of Bodo movement
বিএলটিৰ সদস্যলৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান (ETV Bharat)
গুৱাহাটী : একালৰ দুধৰ্ষ উগ্ৰবাদী সংগঠন বিএলটিৰ ৪৪২ গৰাকী প্ৰাক্তন সদস্যলৈ ২ লাখ টকাকৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰে অসম চৰকাৰে । বৃহস্পতিবাৰে অসম চৰকাৰৰ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগে আয়োজন কৰা হয় চেক প্ৰদানৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠান ।

গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানত ৪৪২ জন প্রাক্তন BLT সদস্যৰ প্ৰত্যেককে চেকযোগে ২ লাখ টকাকৈ এই আর্থিক সাহাৰ্য প্রদান কৰা হয় ।

উল্লেখযোগ্য যে, BLT সংগঠনটোৱে ২০০৩ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰিছিল । কিন্তু বি. টি. আৰ.ৰ বৰ্হিঃভূত ১২ খন জিলাৰ কিছু সদস্যই আর্থিক সাহাৰ্য লাভ কৰা নাছিল ।

বিশেষকৈ কামৰূপ (মেট্র'), বিশ্বনাথ, চৰাইদেউ, ধেমাজি, গোৱালপাৰা, গোলাঘাট, কামৰূপ, কাৰ্বি আংলং, লখিমপুৰ, মৰিগাঁও, শোণিতপুৰ আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং— এই কেইখন জিলাৰ সদস্যসকলে এই অনুদান লাভ কৰা নাছিল । এই ৰৈ যোৱা সদস্যসকলক বৃহস্পতিবাৰে অসম চৰকাৰৰ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এই আর্থিক সাহাৰ্য প্রদান কৰা হয় ।

এই অনুষ্ঠানত BTC মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰী, মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা আৰু অসমৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হাৰমীত সিং আৰু অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ এডিজিপি হীৰেন নাথ উপস্থিত থাকে ।

অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি একালৰ বিএলটি নেতা তথা বৰ্তমানৰ বিটিচিৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, “মই অত্যন্ত সুখী হৈছো । আগতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে এনে পদক্ষেপ লোৱা নাছিল যদিও বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিটিচিৰ বাহিৰৰ সদস্যসকলক যি আৰ্থিক অনুদান দিলে, তাৰ বাবে মই সকলো বড়ো ছ’চাইটীয়েই হওক বিটিচি প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো ৷”

উল্লেখযোগ্য যে, ২০২০ চনৰ পৰা বিভিন্ন উগ্রপন্থী সংগঠনৰ সৈতে মুঠ ৫ খন ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি, ক্রমে- NDFB, Adivasi, Karbi, ULFA আৰু DNLA ৰ লগত স্বাক্ষৰিত হৈছে আৰু সৰ্বমুঠ ৯০২২ জন উগ্রপন্থী সদস্যই মূল সূঁতিলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিছে ।

এই শান্তি চুক্তি অনুসৰি ৯০২২ জন প্রাক্তন উগ্রপন্থী সদস্যক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আত্মসমর্পণ আৰু পুনৰসংস্থাপন আচঁনিৰ অধীনত ৪ লাখ টকাকৈ এককালীন সাহার্য প্রদান কৰা হৈছে । সদস্যসকলক চাৰি লাখ টকা বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা হয় ।

তদুপৰি, ২১৫০ জন আন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উগ্রপন্থী সংগঠনৰ সদস্যসকলকো পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে আর্থিক সাহাৰ্য প্রদান কৰা হৈছে । অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাই SIP&RD, KVK, KVIC, ASDM, RGVN North-East Bamboo & Cane Development Council আদিৰ সহযোগত প্রাক্তন উগ্রপন্থী সদস্যসকলক পুনঃসংস্থাপনৰ উদ্দেশ্যে দক্ষতা বিকাশ আৰু ঔদ্যোগিক বিকাশৰ প্রশিক্ষণ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণৰো ব্যৱস্থা কৰি আহিছে ।

তাৰেই অংশ স্বৰূপেই বৃহস্পতিবাৰে ৰৈ যোৱা বিটিচিৰ বাহিৰৰ ৪৪২ গৰাকী বিএলটি সদস্যক এই আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়োৱা হয় ।

FINANCIAL GRANT
BODO MOVEMENT
ইটিভি ভাৰত অসম
আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান
GOVT DISTRIBUTES FINANCIAL GRANT

সম্পাদকৰ পচন্দ

