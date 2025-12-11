শুকুৰবাৰে চাৰ্জশ্বীট, জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাৰীক আদালতে শাস্তি দিব: ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰী
জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাৰীক আদালতে শাস্তি দিব, ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত আমাৰ আশ্বাস আছে । ডিব্ৰুগড়ত চাইকেল বিতৰণ অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ।
Published : December 11, 2025 at 3:17 PM IST
ডিব্ৰুগড় : কাইলৈ অৰ্থাৎ ১২ ডিচেম্বৰত এছ আই টিয়ে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব ৷ তাৰ পূৰ্বে আজি ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ৷ দাখিল কৰিবলগীয়া চাৰ্জশ্বীট সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয়, "চাৰ্জশ্বীট এছ আই টিয়ে দিব । আদালতে পৰীক্ষা কৰিব । দোষীক আদালতে শাস্তি দিব । ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত আমাৰ আশ্বাস আছে, সকলোৱে আশ্বাস ৰাখিব লাগে । কাইলৈৰ পৰা পুলিচৰ কাম শেষ হ'ব, আদালতৰ কাম আৰম্ভ হ'ব । মই ভাবোঁ আদালতে নিশ্চিতভাৱে ন্যায় প্ৰদান কৰিব ।"
দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ডিব্ৰুগড়লৈ অহা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহস্পতিবাৰে ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ আঁচনিৰ অধীনত চাইকেল প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰে । এই আঁচনিৰ অধীনত নৱম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক চাইকেল প্ৰদান কৰা হ'ব ।
অসম চৰকাৰৰ "সোণালী ভৱিষ্যত অভিমুখী যাত্ৰাত নতুন প্ৰেৰণা" শীৰ্ষক সংকল্পৰে ৰাজ্যৰ মুঠ ৩,১০,০৩১ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে এই আঁচনিৰ অধীনত চাইকেল লাভ কৰিব । বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ আঁচনিৰ অধীনত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ১৬১ খন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ নৱম শ্ৰেণীত অধ্যনৰত ৪,১২৫ গৰাকী ছাত্ৰ আৰু ৪,৯৫১ গৰাকী ছাত্ৰী মিলাই মুঠ ৯,০৭৬ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে এই আচঁনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব ।
অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সহিতে মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু, বিমল বড়া, প্ৰশান্ত ফুকন, যোগেন মহনকে ধৰি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ আটাইকেইগৰাকী বিধায়কৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ সচিব নাৰায়ণ কোঁৱৰ উপস্থিত থাকে । এই চাইকেল প্ৰদানৰ শুভাৰম্ভণী অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে ৬ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক চাইকেল প্ৰদান কৰে ।
ইয়াৰ পাছতে সাংবাদিকৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে বিনামূলীয়া চাইকেল বিতৰণ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় । এইবাৰ ৰাজ্যৰ প্ৰায় ৩ লাখ ১৭ হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে চাইকেল লাভ কৰিব । আজি ডিব্ৰুগড়ত এই আচঁনিৰ শুভাৰম্ভ কৰা পাছতে বিষয়াসকলে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে গৈ চাইকেল বিতৰণ কৰিব । চৰকাৰে লোৱা এনে আঁচনিসমূহৰ বাবে বিদ্যালয়ত ড্ৰপ-আউটৰ সংখ্যা যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে আৰু শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত হৈছে ।"
সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনক লৈ আৰম্ভ হৈছে প্ৰস্তুতি
আনহাতে, সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনক লৈ সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ কাম-কাজ চলি আছে । ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা আন যাৱতীয় কাম নিৰ্বাচন আয়োগে কৰি আছে । যিমান সোনকালে পাৰোঁ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম ।"
অসমত জাতীয় প্ৰতিৰোধ এটা গঢ়ি উঠিব লাগিব
ইফালে অসম চৰকাৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কৰা উচ্ছেদ কাৰ্যসূচীৰ পাছত উচ্ছেদিতসকল উজনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ ঢাপলি মেলা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "সন্দেহযুক্ত লোক য'তেই বহিব তাতেই আমি উচ্ছেদ কৰিম । কিন্তু মানুহে ভাৰাঘৰ দিব নালাগে । ভাৰাঘৰ দিলে আমি উচ্ছেদ কৰিব নোৱাৰোঁ । চৰকাৰে অসমক অকলে সুৰক্ষিত কৰিব নোৱাৰে । সকলোৱে তাত অৱদান যোগাব লাগিব । ভাৰা দিয়াই ভাৰা দিব নালাগিব । উদ্যোগপতি আৰু ঠিকাদাৰে কাম দিব নালাগিব । নিজৰ খেতিৰ মাটিত অচিনাকি মানুহক খেতি কৰিবলৈ মাতিব নালাগিব । অসমত জাতীয় প্ৰতিৰোধ এটা গঢ়ি উঠিব লাগিব ।"
বি টি আৰত ৪ লাখ হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব অৰুণোদয়
উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰৰ পৰা বি টি আৰত (BTR) অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব । প্ৰায় ৪ লাখ হিতাধিকাৰীয়ে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব । ডিব্ৰুগড়ত এই কথা জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "মই নিজেই বি টি আৰত অৰুণোদয় শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ যাম ।"