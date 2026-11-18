জুবিন ক্ষেত্ৰৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কামৰ বাবে ১৫ কোটি টকাৰ পুঁজি আৱণ্টন চৰকাৰৰ
প্ৰাণৰ শিল্পীৰ জন্মদিনৰ শুভক্ষণত জুবিন ক্ষেত্ৰৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কামৰ বাবে চৰকাৰে ১৫ কোটি টকাৰ অনুমোদন জনায় ।
Published : November 18, 2026 at 6:57 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যবাসী তথা অনুৰাগীসকলে বুধবাৰে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন পালন কৰিছে । শিল্পীগৰাকীৰ অনুপস্থিতিত সকলোৱে তেওঁৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ লগতে শিল্পীগৰাকীৰ গীত গাই এই জন্মদিন উদযাপন কৰিছে । তাৰ মাজতে ৰাজ্য চৰকাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে । সোণাপুৰৰ 'জুবিন ক্ষেত্ৰ'ৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কামৰ বাবে ১৫ কোটি টকা অনুমোদন জনাইছে । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা ঘোষণা কৰিছে ।
প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ জন্মদিনৰ শুভক্ষণত এই কথা ঘোষণা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্মই জুবিন ক্ষেত্ৰৰ মাজেৰে জুবিনক অনুভৱ কৰিব । তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজিৰ সৈতে চিনাকি হ'ব আৰু সেই সৃষ্টিৰ সুবাস বুকুত সামৰি আগুৱাই যাব ।
On the birth anniversary of our #BelovedZubeen, I approved the first phase of work on Zubeen Kshetra, a place that will keep his memories and legacy alive for generations to come. https://t.co/rPChgi07dx— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 18, 2026
পুৱাই এক্সৰ এটা পোষ্টত এই সন্দৰ্ভত এটা ভিডিঅ'ও শ্বেয়াৰ কৰে । য'ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কামৰ বাবে ১৫ কোটি টকা অনুমোদনৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই পদক্ষেপৰ লগে লগে সোণাপুৰত জুবিন ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণৰ কাম বাস্তৱায়িত হোৱাৰ দিশত আৰু এখোজ আগবাঢ়িল । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনসম্পৰ্কৰক্ষী কোষৰ এক প্ৰেছ বাৰ্তা অনুসৰি অসম চৰকাৰে জুবিন ক্ষেত্ৰ প্ৰকল্পৰ সৈতে জড়িত ভূমি সংক্ৰান্তীয় সমস্যাৰো ইতিমধ্যে নিষ্পত্তি কৰিছে । যিগৰাকী লোকৰ মাটিৰ এটা অংশ প্ৰস্তাৱিত ক্ষেত্ৰখনৰ অংশ আছিল তেওঁক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত অসম কেবিনেটে অন্য ঠাইত বিকল্প হিচাপে দুই বিঘা মাটি আৱণ্টন দিছে ।
একেদৰে জুবিন ক্ষেত্ৰৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া বিশেষজ্ঞ সমিতিয়েও ইতিমধ্যে প্ৰকল্পটোৰ ব্লুপ্ৰিণ্ট বা খচৰা চৰকাৰক দাখিল কৰিছে । অনুমোদন লাভৰ পাছত ইয়াৰ নিবিদা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ লগতে প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণৰ পথ প্ৰশস্ত হৈছে । প্ৰেছ বাৰ্তাত লগতে কোৱা হৈছে যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতেই বিভাগীয়ভাৱে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কামৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।
লগতে পঢ়ক :
জুবিন ক্ষেত্ৰত নিৰৱে বহি ৰ’ল শিল্পীগৰাকীৰ অন্তিমখন ছবিৰ নায়িকা মৌচুমী আলিফা