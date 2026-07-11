অবৈধ খনিজ ব্যৱসায়ীক প্ৰতিৰোধ কৰি ৰাজহ সংগ্ৰহ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে নতুন খনিজ আইন: মুখ্যমন্ত্ৰী
ৰাজ্যিক কেবিনেটত অনুমোদন আছাম মাইনৰ মিনাৰেল কনচেছন ৰুলছ্, ২০১৩ সংশোধনী ৷
Published : July 11, 2026 at 7:22 PM IST
হায়দৰাবাদ : অবৈধ খনিজ ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে অধিক কঠোৰ হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰ ৷ লগতে বৰষুণৰ সময়তো ৰজ্যত যাতে অবিৰত খনিজ যোগান ব্যৱস্থা থাকে সেই স্বাৰ্থতে ৰাজ্য চৰকাৰে অসমত খনিজ বিধিৰ সংস্কাৰৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ৷ শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটে আছাম মাইনৰ মিনাৰেল কনচেছন ৰুলছ্, ২০১৩ৰ সংশোধনীত অনুমোদন জনাইছিল ৷
এই সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰে,"খনিজ সম্পদৰ সুশৃংখল ব্যৱস্থাপনা, অধিক স্বচ্ছতা আৰু ৰাজ্যৰ ৰাজহ সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত অসম কেবিনেটে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে । কেবিনেটত আছাম মাইনৰ মিনাৰেল কনচেছন ৰুলছ্, ২০১৩ৰ সংশোধনীত অনুমোদন জনাইছে হৈছে ।"
তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে,"এই সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অহা গৌণ খনিজৰ ওপৰত অধিক স্বচ্ছ নিৰীক্ষণ, আগতীয়াকৈ ৰয়েল্টী আৰু জিএছটি পৰিশোধ নিশ্চিতকৰণ, বৰষুণৰ সময়তো অবিৰত যোগান ব্যৱস্থা আৰু অবৈধ খনিজ ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ বলৱৎ ব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী হ'ব । এই সংশোধনীয়ে একেদৰে বৈধ ব্যৱসায়ক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে ৰাজ্যৰ ৰাজহ বৃদ্ধি, খনিজ সম্পদৰ উপযুক্ত ব্যৱহাৰ আৰু সুশাসনক অধিক সুদৃঢ় কৰি তুলিব।"
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে,"অসমত খনিজ বিধিৰ আধুনিকীকৰণ অনুসৰি, বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অসমলৈ বালি আৰু শিল কঢ়িয়াই অনা সকলো বাহনৰ ওপৰত প্ৰতিঘনমিটাৰত ১৫০ টকাৰ যাত্রা অনুমতি মাচুল আৰোপ কৰা হৈছে ৷ ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে গৌণ খনিজসমূহৰ ৰয়েল্টী আৰু জিএছটি পৰিশোধ নিশ্চিত কৰিব লাগিব ৷ বৰষুণৰ সময়ত অবিৰত যোগান নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে অনুমোদিত খনন লীজ এলেকাৰ ১০ কিল'মিটাৰ ব্যাসার্ধৰ ভিতৰত ষ্টকয়ার্ড স্থাপনৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ অধিকাৰ শুল্ক উলংঘনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ বলবৎ ব্যৱস্থা আৰু অধিক স্বচ্ছতা আৰু ৰাজহ সংগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷"
লগতে পঢ়ক: বানে ভাঙিলে আহাৰৰ সপোন : জোনাইৰ কৃষকৰ চকুত অনিশ্চয়তাৰ ছবি