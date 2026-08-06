মুগা উৎপাদন বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে অভিলাষী আঁচনি গ্ৰহণ চৰকাৰৰ
ডিব্ৰুগড়ত হস্ততাঁত বাণিজ্য কেন্দ্ৰৰ শুভ উদ্বোধন । ৰাজ্যৰ বয়ন শিল্পীসকলৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বিপণন, প্ৰচাৰ আৰু বজাৰ সম্প্ৰসাৰণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব এই কেন্দ্ৰই ।
Published : August 6, 2026 at 3:45 PM IST
ডিব্ৰুগড় : "আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত অসমৰ মুগাৰ ভাল চাহিদা আছে । সেয়ে মুগা উৎপাদন বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে বিশেষ আঁচনি লোৱা হৈছে য'ত ৩ বছৰৰ ভিতৰত ৪১১ কোটি টকা ধাৰ্য্য কৰা হৈছে ।" এই মন্তব্য অসমৰ হস্ততাঁত, বস্ত্ৰশিল্প আৰু ৰেচম বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ ।
ডিব্ৰুগড়ত হস্ততাঁত বাণিজ্য কেন্দ্ৰ মুকলি কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ মুগা শিল্পৰ উন্নয়ৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ কথা উল্লেখ কৰে । তেওঁ শিপিনীসকলকো এই ক্ষেত্ৰত সজাগ হৈ বস্ত্ৰ উৎপাদন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । যাতে তেওঁলোক যথেষ্ট লাভৱান হ'ব পাৰে ।
উল্লেখ্য যে অসমত উৎপাদিত মুগা, এৰী, নুনী সূতা আৰু এই সূতাৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা বস্ত্ৰ বৰ্তমান বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সমাদৃত হোৱা দেখা গৈছে । সমান্তৰালকৈ চৰকাৰেও ৰাজ্যখনত হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্পক আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । তাৰ অংশ হিচাপে ডিব্ৰুগড়ত হস্ততাঁত বাণিজ্য কেন্দ্ৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় । চৌকিডিঙ্গীত নৱ-নিৰ্মিত হস্ততাঁত বাণিজ্য কেন্দ্ৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে ।
অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে সোণাৰি সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা নৱনীতা সন্দিকৈ আৰু অসম পৰ্যটন বিভাগৰ অধ্যক্ষ ঋতুপৰ্ণ বৰুৱাই । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলীয় পৰিষদৰ সচিবৰ লগতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ।
এই হস্ততাঁত বাণিজ্য কেন্দ্ৰই ৰাজ্যৰ বয়ন শিল্পীসকলৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বিপণন, প্ৰচাৰ আৰু বজাৰ সম্প্ৰসাৰণত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।
অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে কয়, "আজি সকলোৰে বাবে ভাল খবৰ, ডিব্ৰুগড়ত মুকলি কৰা হৈছে হস্ততাঁত বাণিজ্য কেন্দ্ৰ । শিপিনীসকলৰ উৎপাদিত পৰম্পৰাগত কাপোৰ কেনেকৈ বজাৰত মুকলি কৰি দিব পাৰোঁ লগতে কেনেকৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰলৈ ৰপ্তানি কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হ'ব । এই কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে তৃণমূল পৰ্যায়ত কাম কৰি থকা শিপিনীসকল উপকৃত হ'ব । ডিব্ৰুগড়ৰ পাছত মাজুলী, যোৰহাট আৰু আন আন ঠাইতো হস্ততাঁত বাণিজ্য কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ।"
লগতে পঢ়ক :
৫.৩৭ কোটি টকাৰ অভিলাষী প্ৰকল্প এবছৰতে অচল ! গুৱাহাটীৰ বৰচলাত পুনঃ ব্যৰ্থতাৰ ইতিহাস