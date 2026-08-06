ETV Bharat / state

মুগা উৎপাদন বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে অভিলাষী আঁচনি গ্ৰহণ চৰকাৰৰ

ডিব্ৰুগড়ত হস্ততাঁত বাণিজ্য কেন্দ্ৰৰ শুভ উদ্বোধন । ৰাজ্যৰ বয়ন শিল্পীসকলৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বিপণন, প্ৰচাৰ আৰু বজাৰ সম্প্ৰসাৰণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব এই কেন্দ্ৰই ।

Handloom Trade Centre inaugurate
ডিব্ৰুগড়ত হস্ততাঁত বাণিজ্য কেন্দ্ৰৰ শুভ উদ্বোধন (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 6, 2026 at 3:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : "আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত অসমৰ মুগাৰ ভাল চাহিদা আছে । সেয়ে মুগা উৎপাদন বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে বিশেষ আঁচনি লোৱা হৈছে য'ত ৩ বছৰৰ ভিতৰত ৪১১ কোটি টকা ধাৰ্য্য কৰা হৈছে ।" এই মন্তব্য অসমৰ হস্ততাঁত, বস্ত্ৰশিল্প আৰু ৰেচম বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ ।

ডিব্ৰুগড়ত হস্ততাঁত বাণিজ্য কেন্দ্ৰ মুকলি কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ মুগা শিল্পৰ উন্নয়ৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ কথা উল্লেখ কৰে । তেওঁ শিপিনীসকলকো এই ক্ষেত্ৰত সজাগ হৈ বস্ত্ৰ উৎপাদন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । যাতে তেওঁলোক যথেষ্ট লাভৱান হ'ব পাৰে ।

মুগা উৎপাদন বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে অভিলাষী আঁচনি গ্ৰহণ চৰকাৰৰ (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে অসমত উৎপাদিত মুগা, এৰী, নুনী সূতা আৰু এই সূতাৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা বস্ত্ৰ বৰ্তমান বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সমাদৃত হোৱা দেখা গৈছে । সমান্তৰালকৈ চৰকাৰেও ৰাজ্যখনত হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্পক আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । তাৰ অংশ হিচাপে ডিব্ৰুগড়ত হস্ততাঁত বাণিজ্য কেন্দ্ৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় । চৌকিডিঙ্গীত নৱ-নিৰ্মিত হস্ততাঁত বাণিজ্য কেন্দ্ৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে ।

Handloom Trade Centre inaugurate
ডিব্ৰুগড়ত হস্ততাঁত বাণিজ্য কেন্দ্ৰৰ শুভ উদ্বোধন (ETV Bharat)

অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে সোণাৰি সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা নৱনীতা সন্দিকৈ আৰু অসম পৰ্যটন বিভাগৰ অধ্যক্ষ ঋতুপৰ্ণ বৰুৱাই । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলীয় পৰিষদৰ সচিবৰ লগতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ।

এই হস্ততাঁত বাণিজ্য কেন্দ্ৰই ৰাজ্যৰ বয়ন শিল্পীসকলৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বিপণন, প্ৰচাৰ আৰু বজাৰ সম্প্ৰসাৰণত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।

অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে কয়, "আজি সকলোৰে বাবে ভাল খবৰ, ডিব্ৰুগড়ত মুকলি কৰা হৈছে হস্ততাঁত বাণিজ্য কেন্দ্ৰ । শিপিনীসকলৰ উৎপাদিত পৰম্পৰাগত কাপোৰ কেনেকৈ বজাৰত মুকলি কৰি দিব পাৰোঁ লগতে কেনেকৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰলৈ ৰপ্তানি কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হ'ব । এই কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে তৃণমূল পৰ্যায়ত কাম কৰি থকা শিপিনীসকল উপকৃত হ'ব । ডিব্ৰুগড়ৰ পাছত মাজুলী, যোৰহাট আৰু আন আন ঠাইতো হস্ততাঁত বাণিজ্য কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ।"

লগতে পঢ়ক :

৫.৩৭ কোটি টকাৰ অভিলাষী প্ৰকল্প এবছৰতে অচল ! গুৱাহাটীৰ বৰচলাত পুনঃ ব্যৰ্থতাৰ ইতিহাস

TAGGED:

হস্তঁতাত
বিশ্বজিৎ দৈমাৰী
হস্ততাঁত বাণিজ্য কেন্দ্ৰ
মুগা
HANDLOOM TRADE CENTRE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.