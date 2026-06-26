পুৱাই কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন ৰাজ্যপালৰ, ৰাজ্যবাসীক জনালে অভিনন্দন
২২ জুনৰ নিশা অম্বুবাচীৰ প্ৰবৃত্তি হয় আৰু ২৫ জুনৰ নিশা নিবৃত্তি ঘটে ৷ এই সময়ছোৱাত বন্ধ কৰি ৰখা হৈছিল কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ ৷
Published : June 26, 2026 at 12:10 PM IST
গুৱাহাটী: অম্বুবাচী নিবৃত্তিৰ লগে লগে শুকুৰবাৰে পুৱা ভক্তৰ বাবে মুকলি কৰা হয় কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ ৷ যথাবিহিত ৰীতি-নীতিৰে দেৱীৰ পূজাৰ অন্তত মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱা মুকলি কৰি দিয়া হয়৷ মা কামাখ্যাৰ দৰ্শনৰ বাবে নিশাৰ পৰাই নীলাচল পাহাৰত ভিৰ কৰা দেখা যায় লাখ লাখ ভক্তই ৷
শুকুৰবাৰে পুৱাই কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰে অসমৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই ৷ পুৱাতেই ভক্তৰ ৰূপত নীলাচল পাহাৰত দেখা যায় ৰাজ্যপালগৰাকীক ৷ কামাখ্যা মন্দিৰত সেৱা জনোৱাৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে ৷
তেওঁ কয়, "এই শুভ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই ৰাজ্যবাসীলৈ বহুত অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ৷ মই সুখী যে লাখ লাখ লোকে মা কামাখ্যাক সেৱা জনাবলৈ আহিছে, আৰু সকলোৱে মা কামাখ্যাৰ চৰণত আশিস গ্ৰহণ কৰিছে । প্ৰশাসনে সকলোকে দৰ্শনৰ বাবে সুসংগঠিত ব্যৱস্থা কৰিছে ।’’
অম্বুবাচীত ভক্তৰ ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ব্যাপক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰক্ষী প্ৰশাসনে ৷ এই ক্ষেত্ৰত বান্ধি দিয়া হৈছিল কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনাও ৷ কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নোহোৱাকৈ অম্বুবাচীৰ অন্ত পৰাত প্ৰশাসনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ৰাজ্যপালে ৷
এইবাৰ কামাখ্যা মন্দিৰত অম্বুবাচীৰ সময়ত প্ৰায় আঠ লাখ ভক্তৰ সমাগম হোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ কয়, ‘‘পৱিত্ৰ অম্বুবাচী মহাযোগৰ সমাপ্তিৰ পাছত আজি পুনৰ ভক্তসকলৰ বাবে মুকলি হৈছে মা কামাখ্যা ধামৰ পৱিত্ৰ দ্বাৰ । নীলাচল পাহাৰত আজি পুনৰ অনুভূত হ'ল আদ্যাশক্তিৰ অপাৰ মহিমা আৰু আধ্যাত্মিক শক্তিৰ স্পন্দন । এই শুভ আৰু মংগলময় ক্ষণত মা কামাখ্যাৰ শ্ৰীচৰণত সকলোৰে সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি আৰু কল্যাণৰ বাবে আন্তৰিক প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ । ই অসমৰ ঐতিহ্যত নাৰী শক্তিৰ কেন্দ্ৰীয়তাৰ প্ৰতীক । যোৱা কেইদিনত ৮ লাখৰো অধিক ভক্তই এই অনন্য উদযাপনত অংশগ্ৰহণ কৰে ।’’
উল্লেখ্য যে যোৱা ২২ জুনৰ নিশা অম্বুবাচীৰ প্ৰবৃত্তি হয় আৰু ২৫ জুনৰ নিশা নিবৃত্তি ঘটে ৷ এই সময়ছোৱাত বন্ধ কৰি ৰখা হৈছিল কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ ৷ অম্বুবাচী উপলক্ষে কামাখ্যা ধামলৈ আগমণ ঘটে দেশ-বিদেশৰ অগণন ভক্তৰ ৷ তদুপৰি সাধু-সন্যাসী, তপস্বী-অঘৰী আদিৰো সোঁত বয় নীলাচললৈ ৷ এই সময়ছোৱাত অপৰিসীম শক্তি জাগ্ৰত হয় আৰু সেই শক্তিৰ আভাস লাভৰ বাবে এইসকল সাধু-তপস্বীয়ে মাৰ আৰাধনা কৰে ৷ যুগ যুগ ধৰি কামাখ্যাত এইদৰেই চলি আহিছে অম্বুবাচী ৷ প্ৰতিবছৰে আহাৰ মাহত অম্বুবাচী পালন কৰা হয় ৷
লগতে পঢ়ক: অম্বুবাচীৰ নিবৃত্তি: যথা ৰীতি অনুসৰি মুকলি হ’ল কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ