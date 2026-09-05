আমাক সকলোকে ৰক্ষাৰ বাবে ভগৱানে অৱতাৰ লৈছিল: ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য
দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে মঙলদৈত উপস্থিত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য । এই স্থান দৰং জিলাখনৰ ঐতিহাসিক ধৰ্মীয় স্থানৰ পীঠস্থান বুলি ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে ।
Published : September 5, 2026 at 9:55 AM IST
মঙলদৈ: দেওমৰনৈ শিয়ালা বৈষ্ণৱ সত্ৰ হ'ল দৰং জিলাৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম, লোকবিশ্বাস আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ সৈতে জড়িত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পীঠস্থান । এই সত্ৰৰ সৈতে শিয়ালা বৈষ্ণৱৰ নাম আৰু দৰং অঞ্চলৰ পুৰণি ভক্তি-পৰম্পৰা জড়িত হৈ আছে । শিয়ালা বৈষ্ণৱৰ চৰিত্ৰ পুথিত তেওঁৰ পিতৃ ধৰ্মদেৱ গোস্বামীৰ বৰাবাৰী গাঁৱত সত্ৰ স্থাপন কৰাৰ কথা উল্লেখ আছে ।
শিয়ালা বৈষ্ণৱৰ চৰিত্ৰ পুথি অনুসৰি, শিয়ালা বৈষ্ণৱৰ আচল নাম আছিল সম্বৎসৰ । তেওঁ ধৰ্মদেৱ গোস্বামীৰ পুত্ৰ আছিল । তেওঁৰ পিতৃ ধৰ্মদেৱ গোস্বামী আছিল তেতিয়াৰ মঙলদৈৰ বৰাবাৰী গাঁৱৰ এজন প্ৰভাৱশালী বৰ ভূঞা । লোক-পৰম্পৰা আৰু চৰিত পুথি অনুসৰি, শৈশৱতে কোনো কাৰণবশতঃ তেওঁ পিতৃ-মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল ।
তাৰ পিছত এটা শিয়ালে তেওঁক নিজৰ গাঁতত (গহ্বৰত) আশ্ৰয় দি প্ৰায় এবছৰ কাল পালিছিল । শিয়ালে এবছৰ পোহপাল দিয়াৰ বাবেই পিতৃয়ে তেওঁক পুনৰ বিচাৰি পোৱাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত 'সম্বৎসৰ' নামৰ পৰিবৰ্তে সমগ্ৰ সমাজৰ মাজত তেওঁ 'শিয়ালা বৈষ্ণৱ' নামেৰে প্ৰসিদ্ধ হৈ পৰে ।
শিয়ালা বৈষ্ণৱৰ ধৰ্মীয় আৰু আধ্যাত্মিক শক্তিৰ কথা চাৰিওফালে বিয়পি পৰাত বিজনীৰ ৰজা ৰঘুদেৱে তেওঁক ৰাজ-দৰবাৰলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে মানুহ পঠিয়াইছিল । শিয়ালা বৈষ্ণৱ ৰাজ-দৰবাৰলৈ যোৱাৰ পথত থকা অতি দ আৰু ভয়াৱহ দৰিকাজানী নৈখন শিয়ালা বৈষ্ণৱে কোনো নাও নোলোৱাকৈ খোজকাঢ়ি অনায়াসে পাৰ হৈ গৈছিল , যি দৃশ্যই সকলোকে স্তম্ভিত কৰি তুলিছিল।
অবিভক্ত দৰং জিলাখনত ব'হাগ মাহ ধৰি অনুষ্ঠিত হোৱা বিখ্যাত দৌল উৎসৱৰ মূল গুৰু ধৰিছিল শিয়ালা বৈষ্ণৱেই । তেওঁ নিজৰ সত্ৰৰ ঈশান কোণত এক বৃহৎ দৌল বান্ধি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভক্তিৰ প্ৰসাৰৰ বাবে উৎসৱৰ সূচনা কৰিছিল । তেওঁৰ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বৰ প্ৰভাৱত সেই সময়ত সমগ্ৰ দৰং জিলাতেই এক ভক্তি আন্দোলনৰ জোৱাৰ উঠিছিল ।
শিয়ালা বৈষ্ণৱ কেৱল অলৌকিক গুণসম্পন্নই নাছিল, বৰঞ্চ তেওঁ আছিল পৰম পণ্ডিত, শান্ত আৰু উদাৰ মনৰ বৈষ্ণৱ সন্ত । তেওঁ সত্ৰ স্থাপন কৰি ভক্তসকলক লগত লৈ প্ৰভাত, মধ্যাহ্ন আৰু সায়াহ্ন— এই তিনি সন্ধ্যাত হৰিনাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰাৰ নিয়ম বান্ধি দিছিল, যি পৰম্পৰা আজিও দেওমৰনৈ সত্ৰত হৈ আছে ।
आज मंगलदै स्थित असम स्किल यूनिवर्सिटी में क्षेत्र के माननीय सांसद श्री @DilipSaikia4Bjp जी ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान श्री सैकिया जी ने अपने संसदीय क्षेत्र में हो रही विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों एवं प्रगति से अवगत कराया। इस अवसर पर सिपाझार के माननीय विधायक डॉ. परमानन्द… pic.twitter.com/GwgBoHNt6H— लक्ष्मण प्रसाद आचार्य (Lakshman Prasad Acharya) (@Laxmanacharya54) September 3, 2026
সামগ্ৰিকভাৱে ক'বলৈ গ’লে, শিয়ালা বৈষ্ণৱ সত্ৰ কেৱল এটা ধৰ্মীয় উপাসনা গৃহই নহয়, বৰঞ্চ ই দৰঙী কলা-সংস্কৃতি, ভক্তি আন্দোলনৰ ইতিহাস আৰু লোক-পৰম্পৰাৰ এক অমূল্য ধৰণী স্বৰূপ । ঐতিহাসিক এই শিয়ালা বৈষ্ণৱ সত্ৰত উপস্থিত হৈ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য অভিভূত হৈ পৰে । দৰং জিলাখন ঐতিহাসিক ধৰ্মীয় স্থানৰ পীঠস্থান বুলি ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে ।
ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য কয়,"আমাৰ ৰাজ্যবাসী সকলোকে শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ বহুত শুভকামনা জনালোঁ । আমাক সকলোকে ৰক্ষাৰ বাবে ভগৱানে অৱতাৰ লৈছিল । সাধুৰ কাৰণে, মহাপুৰুষৰ কাৰণে, গৰুৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে, ভাল কৰ্মৰ কাৰণে, ভগৱানে আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ উপদেশ দিয়ে ।"
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने।— लक्ष्मण प्रसाद आचार्य (Lakshman Prasad Acharya) (@Laxmanacharya54) September 4, 2026
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः॥
श्रद्धा और भक्ति के पावन पर्व श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंगलदई स्थित श्री श्री शियाला देओमोरनोई सत्र में लड्डू गोपाल के भव्य आयोजन में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण के… pic.twitter.com/Z08Aea3aDP
শ্ৰীকৃষ্ণৰ উদ্ধৃতি দি তেওঁ কয়," শ্রী কৃষ্ণই কয় - আমি ভাল কাম কৰা উচিত,আমাৰ সকলোৰে অন্তৰত সামাজিক মানৱতা থকা উচিত । নাৰী শক্তিক সন্মান কৰা উচিত । মই বহুত সুখী যে- শ্ৰী কৃষ্ণ ৰ এই বিচাৰক সমাজত বিয়পাই দিয়া হৈছে আৰু এখন সুন্দৰ অসমৰ, এখন সুন্দৰ ভাৰতৰ নিৰ্মাণত সকলোৱে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে । মই এই সুযোগতে সকলোলৈ ধন্যবাদ আৰু শুভকামনা জনালোঁ ।"
মধ্যযুগীয় বৈষ্ণৱ পন্থাৰ সত্ৰখনত পুৱাৰে পৰা অগণন ভক্তৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হয় । সত্ৰ দৰ্শনত ৰাজ্যপালগৰাকীক সংগ দিয়ে মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱী, ছিপাঝাৰৰ বিধায়ক ড৹ পৰমানন্দ ৰাজবংশী, জিলা আয়ুক্ত আযুষী জৈনে ।
Warmly welcomed Hon’ble Governor of Assam Shri Lakshman Prasad Acharya Ji to Mangaldai during his two-day visit to Darrang and had a cordial interaction with him.— Nilima Devi (@NilimaDeviBJP) September 4, 2026
His valuable vision for education, skill development and Assam’s overall progress continues to inspire us.
📌 Assam… pic.twitter.com/l6zm7019IA
এই সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমত আটায়ে প্ৰকাশ কৰে প্ৰতিক্ৰিয়া । এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী তথা স্থানীয় বিধায়িকা নীলিমা দেৱীয়ে লিখে,"দুদিনীয়া দৰং ভ্ৰমণৰ সময়ত অসমৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক মঙলদৈলৈ উষ্ম আদৰণি জনাই তেখেতৰ সৈতে আন্তৰিক মত বিনিময় কৰোঁ । শিক্ষা, দক্ষতা বিকাশ আৰু অসমৰ সামগ্ৰিক অগ্ৰগতিৰ বাবে তেওঁৰ বহুমূলীয়া দৃষ্টিভংগীয়ে আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে ।"