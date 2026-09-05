ETV Bharat / state

আমাক সকলোকে ৰক্ষাৰ বাবে ভগৱানে অৱতাৰ লৈছিল: ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য

দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে মঙলদৈত উপস্থিত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য । এই স্থান দৰং জিলাখনৰ ঐতিহাসিক ধৰ্মীয় স্থানৰ পীঠস্থান বুলি ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে ।

Assam Governor Lakshman Prasad Acharya visited Mangaldai in the Darrang district
মঙলদৈত উপস্থিত ৰাজ্যপাল ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 5, 2026 at 9:55 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

মঙলদৈ: দেওমৰনৈ শিয়ালা বৈষ্ণৱ সত্ৰ হ'ল দৰং জিলাৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম, লোকবিশ্বাস আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ সৈতে জড়িত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পীঠস্থান । এই সত্ৰৰ সৈতে শিয়ালা বৈষ্ণৱৰ নাম আৰু দৰং অঞ্চলৰ পুৰণি ভক্তি-পৰম্পৰা জড়িত হৈ আছে । শিয়ালা বৈষ্ণৱৰ চৰিত্ৰ পুথিত তেওঁৰ পিতৃ ধৰ্মদেৱ গোস্বামীৰ বৰাবাৰী গাঁৱত সত্ৰ স্থাপন কৰাৰ কথা উল্লেখ আছে ।

শিয়ালা বৈষ্ণৱৰ চৰিত্ৰ পুথি অনুসৰি, শিয়ালা বৈষ্ণৱৰ আচল নাম আছিল সম্বৎসৰ । তেওঁ ধৰ্মদেৱ গোস্বামীৰ পুত্ৰ আছিল । তেওঁৰ পিতৃ ধৰ্মদেৱ গোস্বামী আছিল তেতিয়াৰ মঙলদৈৰ বৰাবাৰী গাঁৱৰ এজন প্ৰভাৱশালী বৰ ভূঞা । লোক-পৰম্পৰা আৰু চৰিত পুথি অনুসৰি, শৈশৱতে কোনো কাৰণবশতঃ তেওঁ পিতৃ-মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল ।

মঙলদৈত উপস্থিত ৰাজ্যপাল ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য (ETV Bharat Assam)

তাৰ পিছত এটা শিয়ালে তেওঁক নিজৰ গাঁতত (গহ্বৰত) আশ্ৰয় দি প্ৰায় এবছৰ কাল পালিছিল । শিয়ালে এবছৰ পোহপাল দিয়াৰ বাবেই পিতৃয়ে তেওঁক পুনৰ বিচাৰি পোৱাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত 'সম্বৎসৰ' নামৰ পৰিবৰ্তে সমগ্ৰ সমাজৰ মাজত তেওঁ 'শিয়ালা বৈষ্ণৱ' নামেৰে প্ৰসিদ্ধ হৈ পৰে ।

শিয়ালা বৈষ্ণৱৰ ধৰ্মীয় আৰু আধ্যাত্মিক শক্তিৰ কথা চাৰিওফালে বিয়পি পৰাত বিজনীৰ ৰজা ৰঘুদেৱে তেওঁক ৰাজ-দৰবাৰলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে মানুহ পঠিয়াইছিল । শিয়ালা বৈষ্ণৱ ৰাজ-দৰবাৰলৈ যোৱাৰ পথত থকা অতি দ আৰু ভয়াৱহ দৰিকাজানী নৈখন শিয়ালা বৈষ্ণৱে কোনো নাও নোলোৱাকৈ খোজকাঢ়ি অনায়াসে পাৰ হৈ গৈছিল , যি দৃশ্যই সকলোকে স্তম্ভিত কৰি তুলিছিল।

অবিভক্ত দৰং জিলাখনত ব'হাগ মাহ ধৰি অনুষ্ঠিত হোৱা বিখ্যাত দৌল উৎসৱৰ মূল গুৰু ধৰিছিল শিয়ালা বৈষ্ণৱেই । তেওঁ নিজৰ সত্ৰৰ ঈশান কোণত এক বৃহৎ দৌল বান্ধি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভক্তিৰ প্ৰসাৰৰ বাবে উৎসৱৰ সূচনা কৰিছিল । তেওঁৰ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বৰ প্ৰভাৱত সেই সময়ত সমগ্ৰ দৰং জিলাতেই এক ভক্তি আন্দোলনৰ জোৱাৰ উঠিছিল ।

শিয়ালা বৈষ্ণৱ কেৱল অলৌকিক গুণসম্পন্নই নাছিল, বৰঞ্চ তেওঁ আছিল পৰম পণ্ডিত, শান্ত আৰু উদাৰ মনৰ বৈষ্ণৱ সন্ত । তেওঁ সত্ৰ স্থাপন কৰি ভক্তসকলক লগত লৈ প্ৰভাত, মধ্যাহ্ন আৰু সায়াহ্ন— এই তিনি সন্ধ্যাত হৰিনাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰাৰ নিয়ম বান্ধি দিছিল, যি পৰম্পৰা আজিও দেওমৰনৈ সত্ৰত হৈ আছে ।

সামগ্ৰিকভাৱে ক'বলৈ গ’লে, শিয়ালা বৈষ্ণৱ সত্ৰ কেৱল এটা ধৰ্মীয় উপাসনা গৃহই নহয়, বৰঞ্চ ই দৰঙী কলা-সংস্কৃতি, ভক্তি আন্দোলনৰ ইতিহাস আৰু লোক-পৰম্পৰাৰ এক অমূল্য ধৰণী স্বৰূপ । ঐতিহাসিক এই শিয়ালা বৈষ্ণৱ সত্ৰত উপস্থিত হৈ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য অভিভূত হৈ পৰে । দৰং জিলাখন ঐতিহাসিক ধৰ্মীয় স্থানৰ পীঠস্থান বুলি ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে ।

ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য কয়,"আমাৰ ৰাজ্যবাসী সকলোকে শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ বহুত শুভকামনা জনালোঁ । আমাক সকলোকে ৰক্ষাৰ বাবে ভগৱানে অৱতাৰ লৈছিল । সাধুৰ কাৰণে, মহাপুৰুষৰ কাৰণে, গৰুৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে, ভাল কৰ্মৰ কাৰণে, ভগৱানে আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ উপদেশ দিয়ে ।"

শ্ৰীকৃষ্ণৰ উদ্ধৃতি দি তেওঁ কয়," শ্রী কৃষ্ণই কয় - আমি ভাল কাম কৰা উচিত,আমাৰ সকলোৰে অন্তৰত সামাজিক মানৱতা থকা উচিত । নাৰী শক্তিক সন্মান কৰা উচিত । মই বহুত সুখী যে- শ্ৰী কৃষ্ণ ৰ এই বিচাৰক সমাজত বিয়পাই দিয়া হৈছে আৰু এখন সুন্দৰ অসমৰ, এখন সুন্দৰ ভাৰতৰ নিৰ্মাণত সকলোৱে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে । মই এই সুযোগতে সকলোলৈ ধন্যবাদ আৰু শুভকামনা জনালোঁ ।"

মধ্যযুগীয় বৈষ্ণৱ পন্থাৰ সত্ৰখনত পুৱাৰে পৰা অগণন ভক্তৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হয় । সত্ৰ দৰ্শনত ৰাজ্যপালগৰাকীক সংগ দিয়ে মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱী, ছিপাঝাৰৰ বিধায়ক ড৹ পৰমানন্দ ৰাজবংশী, জিলা আয়ুক্ত আযুষী জৈনে ।

এই সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমত আটায়ে প্ৰকাশ কৰে প্ৰতিক্ৰিয়া । এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী তথা স্থানীয় বিধায়িকা নীলিমা দেৱীয়ে লিখে,"দুদিনীয়া দৰং ভ্ৰমণৰ সময়ত অসমৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক মঙলদৈলৈ উষ্ম আদৰণি জনাই তেখেতৰ সৈতে আন্তৰিক মত বিনিময় কৰোঁ । শিক্ষা, দক্ষতা বিকাশ আৰু অসমৰ সামগ্ৰিক অগ্ৰগতিৰ বাবে তেওঁৰ বহুমূলীয়া দৃষ্টিভংগীয়ে আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে ।"

লগতে পঢ়ক: একেৰাহে ১২ ঘণ্টা বাঁহী বজাই শ্ৰীকৃষ্ণ বন্দনাত মগ্ন জন্মাষ্টমীৰ নিশা, কোন এইগৰাকী বাঁহীবাদক ?

‘হেল্ল’ মামা, আপুনি এতিয়াও জীৱন প্ৰেৰণাৰ ধন পঠিওৱা নাই’... মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে ভাগিনে লাভ কৰিলে ধন

TAGGED:

ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য
জন্মাষ্টমী
মঙলদৈ
ইটিভি ভাৰত অসম
GOVERNOR LAKSHMAN PRASAD ACHARYA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.