গুৱাহাটীত গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উৰুৱালে ৰাজ্যপাল আচাৰ্যই
সোমবাৰে দেশজুৰি উলহ-মালহেৰে উদযাপিত ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস ।
Published : January 26, 2026 at 3:50 PM IST
গুৱাহাটী : সোমবাৰে দেশবাসীয়ে উদযাপন কৰে ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস । ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় অসমতো । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আয়োজন কৰা হয় গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচী । ডিব্ৰুগড় আৰু গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচী । ডিব্ৰুগড়ৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উন্মোচন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
আনহাতে, গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অসমৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উন্মোচন কৰি উপস্থিত জনসাধাৰণক সম্বোধন কৰে ।
ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "অসম আৰক্ষীত এক ৰূপান্তৰকাৰী পৰিৱৰ্তন সাধিত হৈছে । অসম আৰক্ষী এতিয়া এক অত্যাধুনিক, বহুমাত্ৰিক নাগৰিকমুখী বাহিনী । ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা (বি এন এছ), ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা (বি এন এছ এছ) আৰু ভাৰতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (বি এছ এ) ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসমে বাটকটীয়া ভূমিকা পালন কৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ৰাজ্যত পূৰ্বতকৈ পঞ্জীয়নভুক্ত গোচৰৰ সংখ্যা দ্ৰুতগতিত নিম্নগামী হৈছে । আজিৰ তাৰিখত ১৪ টা সমীন্ত আৰক্ষী চকী আৰু একেসংখ্যক টহলদাৰী আস্থানে সীমান্ত নিৰাপত্তা বাহিনী আৰু স্থানীয় আৰক্ষীৰ সৈতে নিকট সামঞ্জস্য ৰক্ষা কৰি কাছাৰ, শ্ৰীভূমি, ধুবুৰী, দক্ষিণ শালমাৰাৰ ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত সক্ৰিয় হৈ আছে ।"
উল্লেখ্য যে খানাপাৰাৰ অনুষ্ঠানত এক বৰ্ণাঢ্য আনুষ্ঠানিক কুচকাৱাজ অনুষ্ঠিত হয় । এই কুচকাৱাজত এন চি চি কেডাৰ, স্কাউটছ এণ্ড গাইডছৰ লগতে আৰক্ষী আৰু প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ বিভিন্ন বাহিনীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । অনুষ্ঠানৰ বিশেষ আকৰ্ষণ হিচাপে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ তৰফৰ পৰা পুষ্পবৃষ্টিয়ে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ।
ইয়াৰ লগতে অসমৰ সমৃদ্ধ সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্য প্ৰতিফলিত কৰা এক মনোমোহা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো অনুষ্ঠিত হয় । বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিশু তথা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ অংশগ্ৰহণে অনুষ্ঠানটোক অধিক বৰ্ণিল আৰু প্ৰাণৱন্ত কৰি তোলে ।