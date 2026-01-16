ETV Bharat / state

স্থানীয় শিল্পী আৰু অৰ্থনৈতিক বিকাশত জি আই সামগ্ৰীৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত অসম ৰাজ্যপালৰ

গুৱাহাটীত ৪ দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত জি আই টেগ মহোৎসৱৰ শুভাৰম্ভ অসমৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ ।

Assam Governor
জি আই টেগ মহোৎসৱৰ শুভাৰম্ভ অসমৰ ৰাজ্যপালৰ (x@Laxmanacharya54)
author img

By PTI

Published : January 16, 2026 at 2:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছে জি আই টেগ মহোৎসৱ । অসমৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ আৰ্য মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত আয়োজিত এই মহোৎসৱৰ শুভাৰম্ভ কৰে । শুভাৰম্ভ কৰি অসমৰ ৰাজ্যপালে লোকশিল্প আৰু পৰিৱেশৰ বহনক্ষম পদ্ধতি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত জি আই টেগ লাভ কৰা সামগ্ৰীৰ ভূমিকাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি এনে সামগ্ৰী বিশ্ব বজাৰৰ সৈতে সঠিকভাৱে সংযুক্ত হ'ব লাগে বুলি উল্লেখ কৰে ।

পি এইচ ডি চেম্বাৰ অৱ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ উদ্যোগত উন্নয়ন আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সহযোগত ভাৰত চৰকাৰৰ এম এছ এম ই মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত ৪ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই 'জি আই মহোৎসৱ : জি আই সামগ্ৰীৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ ঐতিহ্যৰ প্ৰচাৰ' অনুষ্ঠিত হৈছে ।

জি আই টেগ মহোৎসৱ শুভাৰম্ভ কৰি আচাৰ্যই জি আই টেগ লাভ কৰা সামগ্ৰীয়ে শিপিনী আৰু কৃষকৰ আয় আৰু মৰ্যাদা বৃদ্ধি কৰাই নহয়, লোকশিল্প, পৰম্পৰাগত জ্ঞান আৰু পৰিৱেশ বহনক্ষম পদ্ধতিও সংৰক্ষণ কৰে বুলি গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । এই ঐতিহ্যসমূহ সুৰক্ষিত কৰা আৰু বিশ্ব বজাৰৰ সৈতে সংযোগ কৰাটো সম্প্ৰদায়সমূহক সবলীকৰণ আৰু আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় বুলিও তেওঁ কয় ।

মহিলা আৰু যুৱক-যুৱতীসকলৰ ভূমিকাক গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আচাৰ্যই কয় যে তেওঁলোক জি আই ভিত্তিক অৰ্থনীতিৰ চালিকা শক্তি । তেওঁ লগতে কয় যে যুৱ উদ্ভাৱন, প্ৰযুক্তি আৰু উদ্যোগীকৰণে জি আই সামগ্ৰীক ব্ৰেণ্ডিং, ষ্টাৰ্টআপ আৰু ই-কমাৰ্চৰ সৈতে সংযোগ কৰিব পাৰে আৰু জি আই সামগ্ৰীৰ সম্ভাৱনা সম্পূৰ্ণৰূপে উপলব্ধি কৰিবলৈ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ, উদ্যোগিক সংস্থা আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ সমন্বিত প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

জি আইৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে বিশদভাৱে উল্লেখ কৰি ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে কয় যে জি আই টেগে কোনো সামগ্ৰী এটা নিৰ্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলৰ পৰা উৎপত্তি হোৱাটো বুজায় আৰু সেই ঠাইৰ পৰাই ইয়াৰ গুণগত মান, সুনাম আৰু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আহৰণ কৰে ।

তেওঁ লগতে কয় যে ভাৰত আজি পঞ্জীয়নভুক্ত জি আই সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আগশাৰীৰ দেশসমূহৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰিছে, যিয়ে ইয়াৰ বিশাল সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্য আৰু শতিকা পুৰণি পৰম্পৰাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।

ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে লগতে কয় যে প্ৰতিখন ৰাজ্য আৰু অঞ্চল আৰু প্ৰায় প্ৰতিখন গাঁও প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি চলি অহা দক্ষতাৰ সাক্ষী হোৱা সামগ্ৰীৰ বাবে পৰিচিত ।

অসমৰ কথা উল্লেখ কৰি ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে কয় যে ৰাজ্যখনে জি আই লেণ্ডস্কেপত এক সুকীয়া স্থান দখল কৰিছে, ইয়াৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ স্থানীয় ভূগোল, পৰিৱেশ বিজ্ঞান আৰু সম্প্ৰদায়ৰ জ্ঞানত গভীৰভাৱে শিপাই আছে । তেওঁ সৰ্থেবাৰীৰ কাহ শিল্পকলা, মুগা আৰু এৰি ৰেচম, আশাৰীকান্দিৰ টেৰাকোটা শিল্প, অসমৰ চাহ, কাজি নেমু আদিক ৰাজ্যৰ জি আই পৰিচয়ৰ উদাহৰণ হিচাপে আলোকপাত কৰে ।

লগতে পঢ়ক :অসমৰ ষ্টাৰ্টআপ পৰিৱেশতন্ত্ৰক গতি প্ৰদানৰ বাবে যুৱ উদ্যোগীক সমৰ্থনৰ আশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

ASSAM GOVERNOR
GI TAG
ASSAM GI TAG PRODUCTS
ইটিভি ভাৰত অসম
GI TAG MAHOTSAV 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.