ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাৰ দপ্তৰ বিতৰণ, কোনগৰাকী মন্ত্ৰীক কি দপ্তৰৰ দায়িত্ব ?

ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাৰ দপ্তৰ বিতৰণ, কোনগৰাকী মন্ত্ৰীক কি দপ্তৰৰ দায়িত্ব ?
ৰাজ্যপালে শপতবাক্য পাঠ কৰোৱাৰ পাছতে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাৰ দপ্তৰ বিতৰণ কৰা হয় ৷
Published : May 14, 2026 at 2:03 PM IST|
Updated : May 14, 2026 at 2:39 PM IST
হায়দৰাবাদ : বিগত মঙলবাৰে ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হৈ ৰ’ল অসমবাসী ৷ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাসহ অজন্তা নেওগ, চৰণ বড়ো, অতুল বৰা আৰু ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে শপতবাক্য পাঠ কৰিলে ৷ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই শপতবাক্য পাঠ কৰোৱাৰ পাছতে বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাৰ দপ্তৰ বিতৰণ কৰা হয় ৷
অসমৰ ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে এক জাননীযোগে কোন বিভাগৰ দায়িত্ব কোন মন্ত্ৰীক দিয়া হৈছে সেই কথা সদৰী কৰে ৷ উক্ত জাননী অনুসৰি, ৰামেশ্বৰ তেলীক সংস্কাৰ আৰু উন্নয়ন, শ্ৰমিক কল্যাণৰ দপ্তৰ দিয়া হৈছে । তেলীক লগতে চাহ জনজাতি আৰু আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তৰৰ দায়িত্বও অৰ্পন কৰা হৈছে ।
মন্ত্ৰী অতুল বৰাক পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন, অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে । কেৱল এয়াই নহয়, মন্ত্ৰী বৰাক সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু আবকাৰী দপ্তৰৰ দায়িত্বও অৰ্পন কৰা হৈছে ৷ অসম চুক্তি ৰূপায়ন দপ্তৰৰো দায়িত্ব দিয়া হৈছে অতুল বৰাক ৷
আনহাতে, পৰিবহণ আৰু বড়োলেণ্ড উন্নয়ন দপ্তৰ চৰণ বড়োক দায়িত্বভাৰ দিয়া হৈছে । মহিলা আৰু শিশু উন্নয়নৰ লগতে পৰ্যটন দপ্তৰৰ দায়িত্ব অজন্তা নেওগক দিয়া হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, মঙলবাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাবে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শপতগ্ৰহণ কৰা দিনটোক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ‘অসমৰ বাবে এক বিশেষ দিন’ বুলি অভিহিত কৰিছিল ৷ ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে উক্ত দিনা শপতগ্ৰহণ কৰা ৰাজ্যৰ চাৰি মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, চৰণ বড়ো, অতুল বৰা আৰু ৰামেশ্বৰ তেলীক সম্ভাষণ জনাইছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ব্যস্ত সময়সূচীৰ বাবে উক্ত দিনটোত ৰাজ্যৰ চাৰিগৰাকী মন্ত্ৰীয়েহে শপতগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেই চাৰি মন্ত্ৰীক বৃহস্পতিবাৰে দপ্তৰ বিতৰণ কৰা হয় ৷ অতি শীঘ্ৰে নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱা আন বিধায়কসকলৰ শপতগ্ৰহণ আৰু দায়িত্ব বিতৰণ কৰা হ’ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷