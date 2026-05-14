ETV Bharat / state

ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাৰ দপ্তৰ বিতৰণ, কোনগৰাকী মন্ত্ৰীক কি দপ্তৰৰ দায়িত্ব ?

ৰাজ্যপালে শপতবাক্য পাঠ কৰোৱাৰ পাছতে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাৰ দপ্তৰ বিতৰণ কৰা হয় ৷

Assam Governor has approved the portfolio allocations proposed by CM HBS for members of the Council of Ministers
ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাৰ দপ্তৰ বিতৰণ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 14, 2026 at 2:03 PM IST

|

Updated : May 14, 2026 at 2:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : বিগত মঙলবাৰে ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হৈ ৰ’ল অসমবাসী ৷ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাসহ অজন্তা নেওগ, চৰণ বড়ো, অতুল বৰা আৰু ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে শপতবাক্য পাঠ কৰিলে ৷ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই শপতবাক্য পাঠ কৰোৱাৰ পাছতে বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাৰ দপ্তৰ বিতৰণ কৰা হয় ৷

অসমৰ ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে এক জাননীযোগে কোন বিভাগৰ দায়িত্ব কোন মন্ত্ৰীক দিয়া হৈছে সেই কথা সদৰী কৰে ৷ উক্ত জাননী অনুসৰি, ৰামেশ্বৰ তেলীক সংস্কাৰ আৰু উন্নয়ন, শ্ৰমিক কল্যাণৰ দপ্তৰ দিয়া হৈছে । তেলীক লগতে চাহ জনজাতি আৰু আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তৰৰ দায়িত্বও অৰ্পন কৰা হৈছে ।

Assam Governor Lakshman Prasad Acharya
ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাৰ দপ্তৰ বিতৰণ (Official letter)

মন্ত্ৰী অতুল বৰাক পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন, অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে । কেৱল এয়াই নহয়, মন্ত্ৰী বৰাক সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু আবকাৰী দপ্তৰৰ দায়িত্বও অৰ্পন কৰা হৈছে ৷ অসম চুক্তি ৰূপায়ন দপ্তৰৰো দায়িত্ব দিয়া হৈছে অতুল বৰাক ৷

আনহাতে, পৰিবহণ আৰু বড়োলেণ্ড উন্নয়ন দপ্তৰ চৰণ বড়োক দায়িত্বভাৰ দিয়া হৈছে । মহিলা আৰু শিশু উন্নয়নৰ লগতে পৰ্যটন দপ্তৰৰ দায়িত্ব অজন্তা নেওগক দিয়া হৈছে ।

উল্লেখ্য যে, মঙলবাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাবে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শপতগ্ৰহণ কৰা দিনটোক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ‘অসমৰ বাবে এক বিশেষ দিন’ বুলি অভিহিত কৰিছিল ৷ ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে উক্ত দিনা শপতগ্ৰহণ কৰা ৰাজ্যৰ চাৰি মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, চৰণ বড়ো, অতুল বৰা আৰু ৰামেশ্বৰ তেলীক সম্ভাষণ জনাইছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ব্যস্ত সময়সূচীৰ বাবে উক্ত দিনটোত ৰাজ্যৰ চাৰিগৰাকী মন্ত্ৰীয়েহে শপতগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেই চাৰি মন্ত্ৰীক বৃহস্পতিবাৰে দপ্তৰ বিতৰণ কৰা হয় ৷ অতি শীঘ্ৰে নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱা আন বিধায়কসকলৰ শপতগ্ৰহণ আৰু দায়িত্ব বিতৰণ কৰা হ’ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

লগতে পঢ়ক : অসমৰ বাবে আজিৰ দিনটো এক বিশেষ দিন বুলি অভিহিত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

লগতে পঢ়ক : হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক শুভেচ্ছা ধুবুৰীবাসীৰ, খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ পৰা সীমান্ত সুৰক্ষালৈ বিভিন্ন পদক্ষেপৰ আহ্বান

Last Updated : May 14, 2026 at 2:39 PM IST

TAGGED:

ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
মন্ত্ৰীসভাৰ দপ্তৰ বিতৰণ
অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ দায়িত্ব
ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য
ASSAM GOVERNOR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.