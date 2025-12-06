ETV Bharat / state

শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্ৰৰ যোগেদি নতুন প্ৰজন্মই জাতিৰ হকে কাম কৰাৰ অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিব : অতুল বৰা

১০ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীৰ বৰাগাঁৱৰ নৱনিৰ্মিত শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্ৰত আয়োজিত কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্ৰ উদ্বোধন কৰিব ।

Swahid Divas
শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্ৰ, বৰাগাঁৱত মন্ত্রী অতুল বৰা (Atul Bora অতুল বৰা FB page)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 6, 2025 at 9:30 PM IST

গুৱাহাটী : ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি প্ৰতিবছৰৰ দৰে ১০ ডিচেম্বৰত এইবাৰো ৰাজ্যজুৰি শ্বহীদ দিৱস পালন কৰা হ'ব । গুৱাহাটীৰ বৰাগাঁৱৰ নৱনিৰ্মিত শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব ।

শ্বহীদ দিৱসৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নৱনিৰ্মিত শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্ৰ উদ্বোধন কৰিব । বিশাল পৰিসৰত আটকধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্ৰত শনিবাৰে সদলবলে উপস্থিত হয় মন্ত্রী অতুল বৰা ।

মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু ৰূপেশ গোৱালাৰ সৈতে শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ মন্ত্রী অতুল বৰাই সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ সৈতে এখন বৈঠকত অংশ লৈ অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতিৰ সবিশেষ পৰ্যালোচনা কৰে । সিদিনাৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া ৰাইজৰ বাবে যাতায়াত, খোৱাপানী, স্বাস্থ্যসেৱা আৰু অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় সুবিধাসমূহৰ সঠিক ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰিবলৈ মন্ত্রীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে ।

সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্ত্রী অতুল বৰাই কয়, "স্বদেশ-স্বজাতিৰ বাবে অসম আন্দোলনত প্ৰাণ আহুতি দিয়া বীৰ শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্ৰ এক বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপে চিৰকাল জিলিকি থাকিব । স্মাৰক ক্ষেত্ৰত ওখ স্তম্ভ আৰু বীৰ শ্বহীদসকলৰ আৱক্ষ মূৰ্তি সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে । যিয়ে তেওঁলোকৰ চৰম ত্যাগ আৰু স্বদেশপ্ৰেমৰ প্ৰতি অটল সমৰ্পণৰ স্থায়ী প্ৰতীক হিচাপে জিলিকি থাকিব ।"

"অহা ১০ ডিচেম্বৰত এই স্মাৰক উদ্যান মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । ১০ ডিচেম্বৰত অসম আন্দোলনত খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ প্ৰথম শ্বহীদ হৈছিল । সেই দিনটো শ্বহীদ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় । কেন্দ্ৰীয়ভাৱে শ্বহীদ দিৱস এইবাৰ ইয়াতে অনুষ্ঠিত হ'ব । ৰাজ্যজুৰি বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হ'ব ।"

বৰাই কয়, "৮৬০ গৰাকী শ্বহীদৰ ভিতৰত সকলোৰে ছবি পোৱা নগ'ল । ৪৩০-৪৩২ খন মান পোৱা গৈছে । বাকীসকলৰ ফটো পোৱা নগ'ল যদিও নাম লিখা থাকিব । এই উদ্যানত চাইকেলিঙৰ ট্ৰেক, অ'ডিট'ৰিয়াম, মেডিটেচনৰ ব্যৱস্থা আদি আছে । সবাতকৈ ওখ স্মাৰক নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । তদুপৰি ইয়াত গেলাৰী, হ'ৰ্টিকালচাৰ গাৰ্ডেন, ফুড ক'ৰ্টৰ ব্যৱস্থা আছে ।"

বৰাই কয়, "৯ ডিচেম্বৰত আমি ইয়াত ৮৬০ গৰাকী শ্বহীদৰ নামত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিম । আনহাতে মাজত আছে এটা শ্বহীদ প্ৰণামজ্যোতি । যিটো সকলো সময়তে জ্বলি থাকিব । ৯ ডিচেম্বৰৰ বিয়লি মুখ্যমন্ত্রীয়ে এই দীপ প্ৰজ্বলন কৰিব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত এইটো এটা পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰ হ'ব । ১১৭ বিঘা ভূমি সামৰি এই স্মাৰক উদ্যান কৰা হৈছে । এই উদ্যানৰ যোগেদি নতুন প্ৰজন্মই জাতিৰ হকে কাম কৰাৰ অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিব ।"

মন্ত্রী অতুল বৰাৰ সৈতে বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰধান প্ৰেছ সচিব ধ্ৰুৱ মহন্তৰ লগতে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ বিভাগৰ প্ৰধান সচিব জি ডি ত্ৰিপাঠী, পাৰ্ছনেল বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব এম মনিৱন্নন, লোকনিৰ্মাণ (গৃহ) বিভাগৰ আয়ুক্ত, বিশেষ সচিব ৰাজ চক্ৰৱৰ্তীৰ লগতে শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্ৰ স্থাপন আৰু শ্বহীদ দিৱসৰ আয়োজনৰ লগত জড়িত বিভিন্ন বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল উপস্থিত আছিল ।

