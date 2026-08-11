বিদেশী ভাষা শিকিব বিচৰা শিক্ষাৰ্থীক চৰকাৰে দিব ডেৰ লাখ, কেবিনেটত সিদ্ধান্ত
ছেটেলাইট চিটিৰ ভূমি অধিগ্ৰহণৰ বাবে ২,১০০ কোটি অনুমোদন কেবিনেটৰ ৷
Published : August 11, 2026 at 9:27 PM IST|
Updated : August 11, 2026 at 9:54 PM IST
হায়দৰাবাদ : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতা মঙলবাৰে দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় কেবিনেত বৈঠক ৷ শিক্ষাৰ্থী, ছেটেলাইট চিটিৰ লগতে কেইবাটাও বিষয়ত কেবিনেটত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷
এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়,"বৰঝাৰ বিমান বন্দৰৰ সমীপত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া ছেটেলাইট চিটিৰ ভূমি অধিগ্ৰহণৰ কাম আৰম্ভ হৈছে ৷ ভূমি অধিগ্ৰহণৰ বাবে আজি ২,১০০ কোটি অনুমোদন জনোৱা হৈছে ৷ ভূমি অধিগ্ৰহণৰ বাবে সৰ্বমুঠ ৪ হাজাৰ কোটি খৰচ হ'ব যদিও প্ৰথম পৰ্যাত ২,১০০ কোটি মুকলাই দিয়া হৈছে ৷"
মুখ্যমন্ত্ৰী জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনিৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী-মাৰ্চ মাহত এই আঁচনি আৰম্ভ হৈছিল ৷ কিন্তু নিৰ্বাচনৰ বাবে বন্ধ হৈছিল আঁচনিখন ৷ প্ৰথম অৱস্থাত আমি ৪৮,৩৬৬ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক এই আঁচনিৰ অধীনত ২ হাজাৰকৈ দিয়া হৈছিল ৷ বন্ধ হৈ থকা আঁচনিখন ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ৷ ইয়াৰ বাবে ১১৮.৫৮ কোটি অনুমোদন জনোৱা হৈছে ৷ ছাত্ৰী-ছাত্ৰীয়ে ২ হাজাৰকৈ এবছৰ ধৰি লাভ কৰিব চৰকাৰী ধন ৷"
শিক্ষাৰ্থীয়ে বিদেশী ভাষাৰ শিকাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে লোৱা পদক্ষেপৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"বিদেশী ভাষা শিকিব বিচৰা এজন যুৱক বা যুৱতীক জলপানী হিচাবে ১.৫ লাখ দিয়া হ'ব ৷ প্ৰথম তিনিমাহ প্ৰশিক্ষন লোৱাৰ লগে লগে ৩০ হাজাৰ, ছমাহ হ'লে ৩০ হাজাৰ আৰু বিদেশী ভাষা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ৪০ হাজাৰকৈ দিয়া হ'ব ৷ বিদেশত যেতিয়া চাকিৰ পাব তেতিয়া তেওঁলোকক ৰাজ্য চৰকাৰে ৫০ হাজাৰ দিব ৷ এই ধন ৰাজ সাহাৰ্যযুক্ত ৷"
বড়োলেণ্ড ক্ষেত্ৰীয় পৰিষদ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়," বড়োলেণ্ড ক্ষেত্ৰীয় পৰিষদৰ বাবে ৯০০ কোটি বাজেটত ধাৰ্য কৰা হৈছিল ৷ ইয়াৰে আজি ৪৫০ কোট অৰ্থাৎ প্ৰথম কৃষ্টিৰ ধন মুকলি কৰি দিয়া হৈছে ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"জাগীৰোডত পঞ্চতাৰকা হোটেল নিৰ্মাণৰ বাবে যি টাটাৰ সৈতে যি চুক্তি হৈছিল তাত অনুমোদন জনোৱা হৈছে ৷ তাজ গেটৱে নামেৰে জাগীৰোডত পঞ্চতাৰকা হোটেল নিৰ্মাণ হ'ব তাৰ বাবে নতুনকৈ মাটি লোৱা নহয় ৷ নামৰূপত ২৫ মেগাৱাটৰ শৌৰ শক্তি প্ৰকল্প নিৰ্মাণ চলি আছে ৷ চুক্তি অনুসৰি এপিজিচিএলৰ পৰা এপিডিছিএলে ৩.৪৫ টকাকৈ ক্ৰয় কৰিব প্ৰতি ইউনিটত ৷"
লগতে পঢ়ক: কয়লা খনন নে ধাৰাসাৰ বৰষুণ ? উজনিৰ বান বিভীষিকাৰ আঁৰৰ মূল কাৰণ কি ?